Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”

Noi emailuri arată că Jeffrey Epstein a adus o tânără româncă la o cină privată cu prințul Andrew la Palatul Buckingham, în timp ce regina Elisabeta era plecată la Balmoral. Documentele sugerează că fostul duce de York ar fi primit patru femei în reședința regală, inclusiv un model din Rusia.

Într-un mesaj către Andrew la ora 18.41, pe 27 septembrie 2010, Epstein i-a spus ducelui de atunci să „mai adauge încă una”, descriind-o pe invitată ca fiind „o româncă, foarte drăguță”.

Prințul Andrew a răspuns „nicio problemă”. Femeia l-a întâlnit pe Epstein acasă la Ghislaine Maxwell, în Belgravia, înainte de a fi dusă la Palatul Buckingham.

Infractorul sexual i-a scris lui Andrew: „Distracție grozavă, mai multe mai târziu”, iar prințul a răspuns entuziast: „Da, te rog!”

După cină, românca i-a mulțumit lui Epstein pentru o „experiență unică în viață”.

„Ai fost perfectă și Andrew te-a considerat frumoasă. Niciun bărbat nu se uită la hainele tale, ei văd dincolo de ele”, i-a răspuns Epstein, amintindu-i că aproape a refuzat invitația pentru că nu-i plăceau blugii pe care îi purta.

Nu este clar dacă tânăra româncă a fost victima abuzurilor lui Epstein, dar dezvăluirea a stârnit apeluri pentru ca Poliția Metropolitană să investigheze faptele lui Andrew.

„Avem acum multe povești despre femei care au fost aduse la Andrew și cred că există motive întemeiate pentru ca Met (n.red. - Metropolitan Police Service - serviciul de poliție care deservește zona Londrei Mari) să redeschidă cazul. Palatul are registre de vizitatori și trebuie să inițieze propria investigație privind securitatea la reședințele regale și dacă legea a fost încălcată. Ar trebui să transmită aceste informații organelor de aplicare a legii”, a spus autorul regal Andrew Lownie, scrie Daily Mail.

Conform documentelor, românca a intrat în cercul lui Epstein încă din 2008, când era studentă în București. Ea a vizitat Florida și Paris, iar Epstein pare să-i fi plătit chiria și tratamentele dentare.

În 2010, după ce s-a mutat în Marea Britanie, Epstein a facilitat obținerea unui loc de muncă prin intermediul multimilionarului britanic Lyndon Lea, prezentând-o ca „o prietenă bună”.

„Fost model de înaltă clasă din România, cu diplomă de la școala de afaceri, dornică să înceapă un job adevărat... Sunt sigur că va excela”, a spus Epstein.

Acesta a a folosit cadouri și sprijin în carieră pentru a-și manipula tinerele, iar în mesaje către româncă îi cerea să-i scrie despre cât de mult îi lipsește și o critica că nu îi urma sfaturile.

„Am fost alături de tine, timp de peste doi ani. Ai urmat calea ta, în contrast cu sugestiile mele ferme. Ca și seara noastră la Palat, a fost ușor, ai fost perfectă și nimănui nu i-a păsat de hainele tale. Te voi ajuta DUPĂ și doar DUPĂ ce începi să te ajuți singură”, îi scria Epstein.

În prezent, Poliția Thames Valley investighează acuzații conform cărora Epstein a trimis o femeie în Marea Britanie pentru a avea relații sexuale cu Andrew la Royal Lodge, fosta reședință a ducelui din Windsor. Este prima dată când o victimă a lui Epstein susține că un act sexual ar fi avut loc într-o reședință regală.

Ghislaine Maxwell, condamnată pentru complicitate la crimele lui Epstein, urmează să depună mărturie în fața Congresului SUA prin videoconferință, dar se așteaptă să rămână tăcută pentru a nu se incrimina.

Documentele dezvăluite au afectat și guvernul britanic, iar legăturile fostului ministru și ambasador Peter Mandelson cu pedofilul au fost analizate intens.

Fostul premier Gordon Brown a afirmat că emailurile lui Mandelson, care aparent divulgau planuri guvernamentale confidențiale către Epstein, „ar putea constitui o crimă” și reprezintă „o trădare a tot ceea ce reprezentăm ca țară”.

De asemenea, deputații laburiști au cerut ca Sir Keir Starmer să se retragă temporar în favoarea unui prim-ministru interimar, iar șeful său de cabinet, Morgan McSweeney, ar putea demisiona.

În paralel, detectivii au percheziționat cele două case ale lui Mandelson, iar avocatul Adrian Darbishire KC i-a vizitat locuința londoneză.