search
Duminică, 8 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”

0
0
Publicat:

Noi emailuri arată că Jeffrey Epstein a adus o tânără româncă la o cină privată cu prințul Andrew la Palatul Buckingham, în timp ce regina Elisabeta era plecată la Balmoral. Documentele sugerează că fostul duce de York ar fi primit patru femei în reședința regală, inclusiv un model din Rusia.

Prințul Andrew și una dintre victimele sale FOTO: Departamentul de Justiție
Prințul Andrew și una dintre victimele sale FOTO: Departamentul de Justiție

Într-un mesaj către Andrew la ora 18.41, pe 27 septembrie 2010, Epstein i-a spus ducelui de atunci să „mai adauge încă una”, descriind-o pe invitată ca fiind „o româncă, foarte drăguță”.

Prințul Andrew a răspuns „nicio problemă”. Femeia l-a întâlnit pe Epstein acasă la Ghislaine Maxwell, în Belgravia, înainte de a fi dusă la Palatul Buckingham.

Infractorul sexual i-a scris lui Andrew: „Distracție grozavă, mai multe mai târziu”, iar prințul a răspuns entuziast: „Da, te rog!”  

După cină, românca i-a mulțumit lui Epstein pentru o „experiență unică în viață”.

 „Ai fost perfectă și Andrew te-a considerat frumoasă. Niciun bărbat nu se uită la hainele tale, ei văd dincolo de ele”, i-a răspuns Epstein, amintindu-i că aproape a refuzat invitația pentru că nu-i plăceau blugii pe care îi purta. 

Screenshot 2026 02 08 111822 jpg

  Nu este clar dacă tânăra româncă a fost victima abuzurilor lui Epstein, dar dezvăluirea a stârnit apeluri pentru ca Poliția Metropolitană să investigheze faptele lui Andrew. 

 „Avem acum multe povești despre femei care au fost aduse la Andrew și cred că există motive întemeiate pentru ca Met (n.red. - Metropolitan Police Service - serviciul de poliție care deservește zona Londrei Marisă redeschidă cazul. Palatul are registre de vizitatori și trebuie să inițieze propria investigație privind securitatea la reședințele regale și dacă legea a fost încălcată. Ar trebui să transmită aceste informații organelor de aplicare a legii”, a spus autorul regal Andrew Lownie, scrie Daily Mail.    

Conform documentelor, românca a intrat în cercul lui Epstein încă din 2008, când era studentă în București. Ea a vizitat Florida și Paris, iar Epstein pare să-i fi plătit chiria și tratamentele dentare.

În 2010, după ce s-a mutat în Marea Britanie, Epstein a facilitat obținerea unui loc de muncă prin intermediul multimilionarului britanic Lyndon Lea, prezentând-o ca „o prietenă bună”.

„Fost model de înaltă clasă din România, cu diplomă de la școala de afaceri, dornică să înceapă un job adevărat... Sunt sigur că va excela”, a spus Epstein.

Acesta a a folosit cadouri și sprijin în carieră pentru a-și manipula tinerele, iar în mesaje către româncă îi cerea să-i scrie despre cât de mult îi lipsește și o critica că nu îi urma sfaturile.

„Am fost alături de tine, timp de peste doi ani. Ai urmat calea ta, în contrast cu sugestiile mele ferme. Ca și seara noastră la Palat, a fost ușor, ai fost perfectă și nimănui nu i-a păsat de hainele tale. Te voi ajuta DUPĂ și doar DUPĂ ce începi să te ajuți singură”, îi scria Epstein.

În prezent, Poliția Thames Valley investighează acuzații conform cărora Epstein a trimis o femeie în Marea Britanie pentru a avea relații sexuale cu Andrew la Royal Lodge, fosta reședință a ducelui din Windsor. Este prima dată când o victimă a lui Epstein susține că un act sexual ar fi avut loc într-o reședință regală.

Ghislaine Maxwell, condamnată pentru complicitate la crimele lui Epstein, urmează să depună mărturie în fața Congresului SUA prin videoconferință, dar se așteaptă să rămână tăcută pentru a nu se incrimina.

Documentele dezvăluite au afectat și guvernul britanic, iar legăturile fostului ministru și ambasador Peter Mandelson cu pedofilul au fost analizate intens.

Fostul premier Gordon Brown a afirmat că emailurile lui Mandelson, care aparent divulgau planuri guvernamentale confidențiale către Epstein, „ar putea constitui o crimă” și reprezintă „o trădare a tot ceea ce reprezentăm ca țară”.

Prințul Andrew și femeie neidentificată, întinsă pe podea FOTO US Department of Justice
Prințul Andrew și femeie neidentificată, întinsă pe podea FOTO US Department of Justice

De asemenea, deputații laburiști au cerut ca Sir Keir Starmer să se retragă temporar în favoarea unui prim-ministru interimar, iar șeful său de cabinet, Morgan McSweeney, ar putea demisiona. 

În paralel, detectivii au percheziționat cele două case ale lui Mandelson, iar avocatul Adrian Darbishire KC i-a vizitat locuința londoneză.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate
stirileprotv.ro
image
Prima zi cu temperaturi +20 grade în București. Meteorologii Accuweather anunță când vine primăvara anul acesta, de fapt
gandul.ro
image
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
mediafax.ro
image
În trecut nu se suportau, dar acum sunt de nedespărțit. Cine sunt jucătoarele de tenis care au dezvoltat o frumoasă prietenie
fanatik.ro
image
Epstein a dus o româncă de 20 de ani „foarte drăguță” la Palatul Buckingham, pentru prințul Andrew. Regina era plecată
libertatea.ro
image
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Nu s-a văzut la TV: Cordea s-a dus la Nistor în timpul interviului, după CFR - U Cluj! Ce a urmat
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa
antena3.ro
image
"Aurul verde" al României, crescut în laborator: deja folosit în creme, ar putea revoluționa și agricultura
observatornews.ro
image
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la Antena 1 pe frumușica de la Neatza
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Cu cât au ajuns să se vândă jucăriile din ouăle Kinder. Colecționarii din România cer sute de lei pe noile surprize
playtech.ro
image
„Inepții”. Întrebat de transferul lui Joao Paulo la FCSB, Meme Stoica a replicat cu transferul lui Iliev la Rapid înainte de meciul cu UTA
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Miroși de la o poștă!" A băut vodcă toată noaptea și s-a dus la meci: "Dacă mă bagă acum, s-a terminat cariera"
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
Alertă sumbră pentru România! „Dacă Dacia pleacă, intrăm în faliment de țară”
mediaflux.ro
image
Nemaivăzut la TV! Pancu a început să țipe și l-a distrus pe Bergodi: „Eu eram arestat! Să-mi vină străin în țară să-mi bată jucătorul pe teren?!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Planta menționată în Biblie și Coran despre care tradițiile spun că vindecă orice boală
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur și simplu arta mea”. FOTO
click.ro
image
Rețeta cu care Elwira Petre și-a cucerit fanii: brioșe sănătoase cu banane și afine, ideale pentru persoanele aflate la dietă. „Fără lapte, fără zahăr și fără gluten, naturale”
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Kristen Stewart foto Profimedia jpg
Kristen Stewart, bântuită de Prințesa Diana. Actrița izbucnește în lacrimi când se gândește la fosta soție a Regelui Charles
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Biserica din Capitală care ascunde un secret despre Arsenie Boca. Dan Negru, dezvăluiri surprinzătoare: „E lăsat aici. Să vi-l arăt”
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!

Click! Pentru femei

image
Kristen Stewart, bântuită de Prințesa Diana. Actrița izbucnește în lacrimi când se gândește la fosta soție a Regelui Charles

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?