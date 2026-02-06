Imaginea Reginei Elisabeta a II-a de pe monedele comemorative australiene, asemănată cu Shrek

Două monede care o celebrează Regina Elisabeta a II-a, criticate pentru că nu seamănă cu regretatul monarh.

Monedele de argint de 5 dolari australieni și 50 de cenți australieni, create de Monetăria Regală Australiană pentru a comemora centenarul nașterii reginei, au fost lansate în urma unui vot online care s-a încheiat miercuri, scrie The Guardian.

Colecționarii de pe rețelele de socializare au dezbătut dacă portretul defunctei regine este regal sau mai degrabă seamănă cu un personaj dintr-un film sau serial TV, fiind citate ca comparații mai apropiate personajul Mrs Doubtfire, interpretat de Robin Williams în filmul omonim din anii 1990, Mrs Brown, interpretat de Brendan O’Carroll în sitcomul irlandez Mrs Brown’s Boys, și personajul de desene animate Shrek.

Monetăria Regală Australiană a apărat portretul, afirmând: „Imaginile de pe monedele noastre nu surprind întotdeauna întreaga frumusețe a unui desen odată ce acesta este gravat în metal.”

Desenul monedei prezintă un portret frontal al reginei, care a murit la vârsta de 96 de ani în 2022, înconjurat de simboluri ale vieții și pasiunilor sale, inclusiv cai, corgi, teatru, artă și florile sale preferate, trandafiri și lacrimi de înger.

Un colecționar a comentat sub o postare pe Facebook a monetăriei: „Nici măcar nu seamănă vag cu ea.”

Altul a glumit: „Asta se întâmplă când regina nu este prezentă pentru a aproba designul?”

Alții au fost mai pozitivi cu privire la imagine, care a fost creată de unul dintre artiștii monetăriei, descriind-o ca fiind „minunată” și „frumoasă”.

Presa australiană a relatat că Monetăria Regală Australiană a declarat că monedele de argint s-au epuizat și că mai sunt stocuri limitate în centrul de contact și în magazinul său. Potrivit site-ului web al monetăriei, aceasta a creat 30.000 de monede de 50 de cenți și 5.000 de monede de 5 dolari, toate fiind obiecte de colecție și neintrând în circulația publică generală.

Pe reversul monedelor este reprezentat profilul fiului reginei, regele Charles.