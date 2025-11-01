search
Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
Palatul Buckingham anunță ce se va întâmpla cu faimoșii câini corgi ai reginei Elisabeta II, după ce prințului Andrew i-a fost retras titlul

Publicat:

Palatul Buckingham a confirmat că cei doi corgi ai regretatei regine Elisabeta II, Muick și Sandy, vor rămâne în grija prințului Andrew și a fostei sale soții, Sarah Ferguson.

Regretata regină Elisabeta a II-a a avut peste 30 de corgi de-a lungul vieții. FOTO: arhivă
Regretata regină Elisabeta a II-a a avut peste 30 de corgi de-a lungul vieții. FOTO: arhivă

Cei doi au preluat câinii după moartea reginei, găzduindu-i la Royal Lodge. După mutarea cuplului de la reședința din Windsor, au apărut speculații privind viitorul animalelor, însă Palatul a transmis într-un comunicat că „corgii vor rămâne în familie”, potrivit Independent.co.uk.

Totuși, nu a fost precizat dacă vor fi îngrijiți de Andrew, Sarah sau de fiicele lor, prințesele Eugenie și Beatrice.

Într-un discurs susținut la Londra, Sarah Ferguson a mărturisit că simte uneori prezența reginei prin comportamentul câinilor. „În fiecare dimineață vin și latră, și sunt convinsă că e ea, că îmi vorbește, că îmi amintește că încă este prin preajmă”, a spus ducesa de York.

Tot ea a povestit, în 2023, că unul dintre corgi, Muick, a fost profund afectat de moartea reginei, având nevoie de aproape un an pentru a se adapta.

Regina Elisabeta a II-a a avut peste 30 de corgi de-a lungul vieții, mulți dintre ei descendenți ai cățelușei Susan, primită cadou de la părinți la împlinirea vârstei de 18 ani, în 1944. Legătura dintre regină și cățelușa Susan a fost atât de puternică încât câinele a însoțit-o chiar și în luna de miere.

Europa

