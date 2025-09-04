Cea mai mare firmă-fantomă din România, cu sediul într-o toaletă publică, validată de ANAF

O firmă fantomă, care și-a declarat sediul social într-o toaletă publică de pe Bulevardul Charles de Gaulle din Capitală, a raportat venituri de peste 3,6 miliarde de lei și a fost validată de ANAF.

În timp ce statul se confruntă cu un deficit bugetar uriaș și vorbește despre austeritate, o firmă-fantomă cu venituri declarate de miliarde de lei a trecut fără probleme prin verificările ANAF. Investigația Recorder scoate la iveală cum compania își avea sediul social într-o toaletă publică din Capitală.

Venituri uriașe dintr-o firmă inexistentă

Compania, cu obiect de activitate „construcția de drumuri și autostrăzi”, a raportat în ultimii ani venituri cumulate de 3,6 miliarde de lei, echivalentul a peste 700 de milioane de euro. În acte, aceasta apare ca lider pe domeniul declarat, devansând toate celelalte firme din România.

Jurnaliștii Recorder au verificat adresele oficiale trecute în documentele companiei și au descoperit falsuri și nereguli flagrante. Sediul social declarat pe Bulevardul Charles de Gaulle nr. 16 din București s-a dovedit a fi, de fapt, o toaletă publică.

Compania, furată printr-o semnătură falsă

Potrivit investigației, firma i-ar fi fost furată unui cetățean român printr-o semnătură falsă depusă la Registrul Comerțului. Bărbatul s-a trezit că altcineva i-a preluat compania în numele său și a trecut-o pe numele propriu, iar apoi schema a fost pusă în mișcare.

În acte, el a figurat ca patron, însă ulterior compania a fost vândută către firme străine pentru suma declarată de 26 de milioane de euro. Nu este clar dacă aceste companii există cu adevărat.

ANAF verifică „un lanț de firme”

Deși în ultimele luni au fost depuse mai multe sesizări la ANAF, instituția nu a oferit până acum rezultate vizibile. Noul președinte, Adrian Nica, a confirmat că instituția face verificări: „Se verifică un lanț de firme, inclusiv în acest caz, iar rezultatele vor fi comunicate la finalul investigațiilor”.