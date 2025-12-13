Foto Forțele speciale ale SBU au atacat a doua zi consecutiv o platformă petrolieră din Marea Caspică

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a lansat un nou atac asupra platformei petroliere Vladimir Filanovski din Marea Caspică pentru a doua oară în această săptămână, a declarat vineri o sursă din cadrul SBU.

Drone cu rază lungă de acțiune operate de unitatea de operațiuni speciale Alfa din cadrul SBU au fost lansate asupra a două platforme petroliere - Filanovski și platforma Korceagin din vecinătate, a declarat această sursa pentru Kyiv Independent.

Ambele instalații afectate sunt operate de gigantul petrolier Lukoil în sectorul rusesc al Mării Caspice.

Informațiile preliminare indică faptul că atacul cu drone a avariat echipamente critice de pe platformele rezistente la îngheț, forțând suspendarea operațiunilor de producție, a declarat sursa.

„SBU își continuă activitatea sistematică menită să reducă veniturile la bugetul rusesc din sectorul petrolului și gazelor”, a declarat sursa. „Frecvența, geografia și acuratețea atacurilor sunt un semnal pentru Federația Rusă că, atâta timp cât agresiunea sa continuă, toate instalațiile rusești care susțin războiul vor arde.”

Câmpul petrolier Filanovski este unul dintre cele mai mari zăcăminte explorate din Rusia, cu rezerve estimate la 129 de milioane de tone de petrol și 30 de miliarde de metri cubi de gaze naturale.

Forțele ucrainene atacaseră platforma Filanovski și în ziua precedentă, joi, oprind producția de petrol și gaze din peste 20 de sonde. Ucraina a crescut frecvența atacurilor cu drone cu rază lungă de acțiune împotriva unor instalații militare și industriale de pe teritoriul Rusiei care sprijină efortul de război al Kremlinului.