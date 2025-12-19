Video Raportul anual al lui Donald Trump, publicat de Ambasada SUA la București. „A adus un nivel istoric de pace, putere și securitate”

Ambasada Statelor Unite al București a publicat raportul anual al lui Donald Trump, în care se menționează că președintele american a impus pacea în lume și a readus SUA la un nivel istoric de putere și prosperitate.

”Poporul american ar trebui să fie mândru de această administrație și de ceea ce a realizat în doar 11 luni”, menționează pe pagina de Facebook Ambasada SUA.

În raport se menționează că în primul an sub conducerea președintelui Donald Trump și a secretarului de stat Marco Rubio, Departamentul de Stat a pus în aplicare o politică externă îndrăzneață „America pe primul loc”, axată pe creșterea siguranței, a puterii și a prosperității Americii.

”Din ianuarie, Departamentul de Stat a contribuit la oprirea fluxului de droguri mortale în Statele Unite, a creat locuri de muncă americane prin promovarea intereselor comerciale în străinătate, a asigurat investiții suplimentare în apărare din partea aliaților noștri, a raționalizat programele de asistență externă și a inaugurat o nouă eră a păcii prin forță, toate acestea în timp ce a redus risipa și a reorganizat agenția pentru a se asigura că guvernul nostru deservește poporul american cât mai eficient și mai eficace posibil”, se mai arată în raport.

Printre principalele rezultate trecute în raport se numără:

- angajamente din partea aliaților europeni pentru creșterea cheltuielilor de apărare la 5% din PIB până în 2035

- reducerea migrației ilegale, cu o scădere de 99% a traversărilor la granița de sud

- revocarea a peste 85.000 de vize

- arestarea unor lideri ai organizațiilor teroriste și ai cartelurilor de droguri în mai multe țări și extrădarea traficanților de droguri către Statele Unite

- a contribuit la încheierea războiului din Gaza.

-