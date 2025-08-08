Video Partizan ucrainean, surprins în timp ce plasează explozibili la o bază aeriană din Rusia

O înregistrare video surprinde un partizan efectuând un act îndrăzneț de sabotaj în adâncul teritoriul rus. Atacul a avut loc la o bază aeriană aflată la 550 km nord de Ucraina și a vizat un elicopter de atac.

Potrivit publicației de specialitate Militarnyi, un partizan ucrainean a aruncat în aer un elicopter de atac Mi-28N staționat pe pistă la o bază care găzduiește un centru de instruire pentru piloți de lângă Torjok, în regiunea Tver.

Canalul de Telegram al mișcării partizane Rezistența Populară din Ucraina a publicat imagini care arată modul în care un partizan a reușit să pătrundă în zona restricționată a singurului centru de antrenament de elicoptere de elită din Rusia. Filmarea surprinde momentul în care acesta plantează două dispozitive explozive sub trenul de aterizare al unui elicopter Mi-28N parcat în spațiu deschis, lângă pistă.

Explozia nu apare în înregistrare, însă partizanii care au orchestrat atacul susțin că aeronava a fost serios avariată, dacă nu distrusă.

Potrivit acestora, autoritățile militare ruse nu au comunicat nimic despre incident. În schimb relatări ale locuitorilor din ziua cu pricina, 31 mai, au descris explozii și fum în apropierea bazei aeriene.

Elicopterul Mi-28N, supranumit de Rusia „Vânător în noapte”, este evaluat la aproximativ 18 milioane de dolari. Centrul 344, unde a avut loc sabotajul, joacă un rol central în instruirea și recalificarea piloților și a echipajelor de întreținere pentru toate modelele elicoptere ale aviației militare utilizate de Forțele Aerospațiale ale Rusiei și de națiunile partenere. Centrul găzduiește echipa de acrobați Berkuts, care pilotează elicoptere Mi-28N.

Mișcarea de Rezistență Ucraineană a descris atacul ca parte a campaniei sale mai ample de a operare „adânc în spatele liniilor inamice” și a promis alte atacuri asupra aerodromurilor și centrelor logistice din Rusia.