Polonia expulzează zeci de ucraineni care „au şocat opinia publică”. Donald Tusk avertizează Kievul

Polonia a inițiat proceduri de expulzare pentru 63 de străini, 57 de ucraineni şi 6 belaruşi, după incidente violente și afișarea unor simboluri interzise la un concert din Varșovia.

Premierul polonez Donald Tusk a anunțat marți, 12 august, demararea procedurilor de expulzare pentru 63 de persoane – 57 de cetățeni ucraineni și 6 belaruși – în urma tulburărilor petrecute la concertul rapperului belarus Max Korj, desfășurat pe 9 august pe Stadionul Național din Varșovia.

Incidentul, care „a șocat opinia publică”, potrivit afirmaţiilor premierului Donald Tusk, a implicat acte de violență, provocări și afișarea unor steaguri roșu-negru asociate Armatei Insurgente Ucrainene (UPA), organizație naționalistă implicată în masacrele din regiunea Volînia în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, soldate cu moartea a aproximativ 100.000 de polonezi. Polonia consideră acele atrocități un act de genocid, iar simbolurile respective au un puternic caracter ofensator pentru societatea poloneză, a mai precizat Donald Tusk, potrivit G4Media.

Violenţe şi arestări

Concertul a coincis cu marcarea a cinci ani de la protestele împotriva regimului lui Aleksandr Lukașenko și a atras 60.000 de spectatori, în special din rândul comunităților ucrainene și belaruse din Polonia.

În timpul evenimentului, au fost încălcate zonele de securitate, iar intervenția poliției s-a soldat cu 109 arestări. În urma controalelor, autoritățile au descoperit droguri, arme albe, materiale pirotehnice și bilete falsificate.

Donald Tusk cere Kievului să prevină gesturile anti-poloneze

În cadrul unei conferințe de presă, Donald Tusk a subliniat necesitatea unei reacții rapide și ferme pentru a evita escaladarea sentimentelor anti-ucrainene în Polonia. Premierul a făcut apel la autoritățile de la Kiev să nu tolereze „gesturile anti-poloneze inutile”, avertizând că acestea pot afecta relațiile bilaterale.

„Rusia face tot posibilul pentru a provoca o confruntare între Kiev și Varșovia, pe măsură ce se conturează o eventuală soluție negociată la războiul din Ucraina. Gesturile anti-poloneze ale ucrainenilor și incitarea la sentimente anti-ucrainene în Polonia fac parte din scenariul dorit de Vladimir Putin”, a declarat Donald Tusk.

Şi fostul ambasador al Poloniei în SUA, Marek Magierowski, s-a declarat „indignat” de afișarea steagurilor UPA, catalogând gestul drept insultător, mai ales că a fost făcut de „sute de ucraineni aflați la vârsta recrutării” în armata ucraineană.

Procedurile de expulzare vor fi derulate de autoritățile de frontieră poloneze, iar cei vizați vor fi îndepărtați din țară în perioada imediat următoare.