search
Marți, 12 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Polonia expulzează zeci de ucraineni care „au şocat opinia publică”. Donald Tusk avertizează Kievul

0
0
Publicat:

Polonia a inițiat proceduri de expulzare pentru 63 de străini, 57 de ucraineni şi 6 belaruşi, după incidente violente și afișarea unor simboluri interzise la un concert din Varșovia.

Donald Tusk anunţă extrădarea a peste 50 de ucraineni. FOTO: Profimedia
Donald Tusk anunţă extrădarea a peste 50 de ucraineni. FOTO: Profimedia

Premierul polonez Donald Tusk a anunțat marți, 12 august, demararea procedurilor de expulzare pentru 63 de persoane – 57 de cetățeni ucraineni și 6 belaruși – în urma tulburărilor petrecute la concertul rapperului belarus Max Korj, desfășurat pe 9 august pe Stadionul Național din Varșovia.

Incidentul, care „a șocat opinia publică”, potrivit afirmaţiilor premierului Donald Tusk, a implicat acte de violență, provocări și afișarea unor steaguri roșu-negru asociate Armatei Insurgente Ucrainene (UPA), organizație naționalistă implicată în masacrele din regiunea Volînia în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, soldate cu moartea a aproximativ 100.000 de polonezi. Polonia consideră acele atrocități un act de genocid, iar simbolurile respective au un puternic caracter ofensator pentru societatea poloneză, a mai precizat Donald Tusk, potrivit G4Media.

Violenţe şi arestări

Concertul a coincis cu marcarea a cinci ani de la protestele împotriva regimului lui Aleksandr Lukașenko și a atras 60.000 de spectatori, în special din rândul comunităților ucrainene și belaruse din Polonia.

În timpul evenimentului, au fost încălcate zonele de securitate, iar intervenția poliției s-a soldat cu 109 arestări. În urma controalelor, autoritățile au descoperit droguri, arme albe, materiale pirotehnice și bilete falsificate.

Donald Tusk cere Kievului să prevină gesturile anti-poloneze

În cadrul unei conferințe de presă, Donald Tusk a subliniat necesitatea unei reacții rapide și ferme pentru a evita escaladarea sentimentelor anti-ucrainene în Polonia. Premierul a făcut apel la autoritățile de la Kiev să nu tolereze „gesturile anti-poloneze inutile”, avertizând că acestea pot afecta relațiile bilaterale.

„Rusia face tot posibilul pentru a provoca o confruntare între Kiev și Varșovia, pe măsură ce se conturează o eventuală soluție negociată la războiul din Ucraina. Gesturile anti-poloneze ale ucrainenilor și incitarea la sentimente anti-ucrainene în Polonia fac parte din scenariul dorit de Vladimir Putin”, a declarat Donald Tusk.

Şi fostul ambasador al Poloniei în SUA, Marek Magierowski, s-a declarat „indignat” de afișarea steagurilor UPA, catalogând gestul drept insultător, mai ales că a fost făcut de „sute de ucraineni aflați la vârsta recrutării” în armata ucraineană.

Procedurile de expulzare vor fi derulate de autoritățile de frontieră poloneze, iar cei vizați vor fi îndepărtați din țară în perioada imediat următoare.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert
stirileprotv.ro
image
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura caselor din apropiere
gandul.ro
image
Ciolacu: Inflația a explodat la 7,8% – Guvernul trebuie să ia măsuri urgent
mediafax.ro
image
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a păcălit prefectul și a golit buzunarele afaceriștilor
fanatik.ro
image
Trump șochează înaintea întâlnirii cu Putin: „Tancurile rusești ajungeau la Kiev în 4 ore”
libertatea.ro
image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Primarul Capitalei a venit în studioul GSP și a anunțat o investiție-GIGANT: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
Dennis Man a dat lovitura: 6.800.000€
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Românii sunt "campioni" la amenzi pe litoralul bulgăresc pentru parcări ilegale
observatornews.ro
image
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Cea mai bună perioadă să mergi în Grecia. Descoperă avantajele extrasezonului pentru o călătorie unică
playtech.ro
image
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor publice. Cui trebuie să plătească despăgubiri Iuliana Feclistov
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Un băiețel de 8 ani, dintr-o familie de români, a murit într-un accident, în Austria. Medicii nu au mai putut să-l salveze
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
Isărescu vine cu vești proaste pentru români. BNR anunță până când cresc prețurile
mediaflux.ro
image
Imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel au stârnit reacții jignitoare: „Ai editat prost pozele. Ăla nu are mâini, tu ești tunată toată”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată
click.ro
image
Mitică Dragomir, 57 de ani de căsnicie. Ce îi face soția zi de zi: „Am avut un principiu și îl avem și acum”
click.ro
image
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru el!” Din ce va câștiga Irinuca bani?
click.ro
Michael Douglas, Foto Getty (2) jpg
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime
okmagazine.ro
Halle Berry foto Instagram jpg
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată

OK! Magazine

image
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime

Click! Pentru femei

image
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie