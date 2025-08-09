Suspiciuni de sabotaj rusesc în cazul petrolului contaminat din Azerbaidjan, livrat în România SURSE

Potrivit surselor, există suspiciuni de sabotaj din partea Rusiei în cazul petrolului contaminat livrat în România din Azerbaidjan, pentru rafinăria Petrobrazi a OMV Petrom.

Surse oficiale au declarat pentru G4 Media că statul român ia în calcul scenariul ca Rusia să fi contaminat petrolul intenționat, printr-o operațiune de tip război hibrid.

Petrolul a fost livrat printr-o conductă pe traseul Azerbaidjan – Georgia – Turcia, de unde a plecat spre România cu un petrolier. Concentrația de clorină din petrolul contaminat era suficient de mare pentru a avaria serios rafinăria prin corodare, ceea ce ar fi provocat o criză de combustibil în România, potrivit informațiilor G4Media.

Luni, 4 august, Ministerul Energiei a notificat Comisia Europeană și a declarat situația de urgență – nivel de criză - pentru a putea scoate din stocuri zeci de mii de tone de țiței și motorină, asigurând astfel funcționarea neîntreruptă a rafinăriei Petrobrazi și evitarea unei perturbări majore pe piața națională de carburanți.

Potrivit ministerului, Compania OMV Petrom a informat Ministerul Energiei că, în perioada 16–18 iulie, OMV Petrom SA a recepționat un vas de țiței azer (92 kt) încărcat în portul Ceyhan (Turcia).

În urma analizelor re-efectuate și la descărcare, acest lot de țiței s-a dovedit a fi contaminat cu cloruri organice de la portul de încărcare.

De asemenea, ca urmare a analizelor efectuate, Petrom a luat decizia de refuz la încărcare a încă unui transport de 92 kt.

Astfel, 184 kt de țiței de import au devenit indisponibile din lanțul de aprovizionare al rafinăriei Petrobrazi.

Așadar, OMV Petrom a solicitat eliberarea temporară a 80.000 tone de țiței și 30.000 tone de motorină din stocurile de urgență, pentru a asigura continuitatea operării rafinăriei Petrobrazi și menținerea echilibrului pe piața națională de produse petroliere.