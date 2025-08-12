search
Marți, 12 August 2025
Adevărul
Război în UcrainaRăzboi în Israel

O ucraineancă, acuzată oficial în Polonia în cazul complotului cu pachete-bombă. Femeia ar fi acţionat la comanda Rusiei

Publicat:

Polonia a pus sub acuzare o ucraineancă într-un caz complex de complot cu colete-bombă, pe fondul unor temeri tot mai mari legate de sabotajele atribuite Rusiei care au avut loc în mai multe ţări europene.

O ucraineancă a fost acuzată oficial în polonia în cazul coletelor explozive. FOTO: Shutterstock
O ucraineancă a fost acuzată oficial în polonia în cazul coletelor explozive. FOTO: Shutterstock

Autoritățile din Polonia au anunțat punerea sub acuzare a unei femei cu cetățenie ucraineană în legătură cu un presupus complot ce implică trimiterea de colete cu explozibili prin intermediul unei companii de curierat. Ancheta vizează un caz din anul trecut și implică încă un cetăţean ucrainean şi doi ruşi.

Kristina S., o ucraineancă a cărei vârstă și identitate completă nu au fost făcute publice, a fost acuzată oficial de instanţa din orașul Piotrków Trybunalski pentru complicitate la provocarea unui pericol iminent prin explozie, potrivit unui  comunicat al Agenției de Securitate Internă a Poloniei (ABW), cita de presa internaţională.

Dacă va fi găsită vinovată, femeia riscă până la opt ani de închisoare.

Potrivit informaţiilor furnizate de ABW, în iulie 2024, Kristina S. a expediat un colet ce conținea explozibili periculoși, inclusiv nitroglicol, fitile electrice de calitate militară, un dispozitiv de inițiere, un termos metalic cu încărcătură explozivă și aluminiu pulverizat. Toate aceste materiale la un loc constituie, de fapt, o bombă cu încărcătură profilată, un dispozitiv sofisticat conceput pentru a provoca daune serioase.

Coletul a fost descoperit în depozitul unei companii de curierat din provincia Lodz și securizat, evitându-se astfel o potențială tragedie. Autoritățile au avertizat că o eventuală explozie ar fi putut distruge infrastructuri critice, inclusiv rezervoare de combustibil și structuri metalice solide.

Pe lângă Kristina S., procurorii au pus sub urmărire penală un alt cetățean ucrainean și doi cetățeni ruși. Doi dintre suspecți au fost arestați preventiv în cursul anchetei.

Oficialii polonezi subliniază că țara se află în mijlocul unor atacuri complexe de spionaj și război hibrid orchestrate de Rusia, care s-au intensificat după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022.

De la începutul războiului, Agenția de Securitate Internă a reținut zeci de persoane suspectate de spionaj sau sabotaj în favoarea Rusiei și Belarusului, incluzând cetățeni ruși, belaruși, ucraineni și polonezi.

La nivel european, serviciile de informații au raportat numeroase tentative de sabotaj și atacuri atribuite Rusiei, care, adesea, folosește pașapoarte ale unor cetățeni din alte state, cum ar fi bulgari, moldoveni sau ucraineni, pentru a-și masca activitățile ilegale.

Un astfel de episod notabil a avut loc în iulie anul trecut, când o serie de incendii au afectat coletele din Polonia, Germania și Marea Britanie, incidente pentru care oficialii occidentali au acuzat Kremlinul.

În ciuda multiplelor dovezi și condamnări în instanță, Moscova continuă să nege implicarea sa în aceste operațiuni.

Europa

