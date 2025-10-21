Video Sarkozy a ajuns la închisoarea La Santé. A ieșit din casă de mână cu soția sa, cântăreața Carla Bruni

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a ajuns marți la închisoarea La Santé din Paris pentru a-și executa pedeapsa de cinci ani de închisoare, relatează Reuters.

Sarkozy, care a fost președintele conservator al Franței între 2007 și 2012, a fost condamnat în septembrie la cinci ani de închisoare pentru conspirație criminală privind un plan al fostului dictator libian Muammar Gaddafi de a-i finanța campania electorală.

A ieșit din casă mână în mână cu soția sa, cântăreața Carla Bruni, și a plecat într-o mașină escortat de polițiști pe motociclete.

Fostul președinte a fost auzit spunând că „un om nevinovat este închis”.

„Dacă vor neapărat să dorm în închisoare, voi dormi în închisoare – dar cu capul sus”, a declarat el presei după verdictul din 25 septembrie.

Zeci de susținători au stat în fața casei lui Nicolas Sarkozy marți dimineață, unii ținând în mână portrete înrămate ale acestuia, relatează France-Presse .

Au cântat imnul național francez, în timp ce vecinii priveau de la balcoanele lor.

„Nicolas, Nicolas! Eliberați-l pe Nicolas!”, a strigat oamenii adunați pe stradă, pentru a-și arăta sprijinul.

Familia lui Sarkozy a făcut apel la susținători să-și arate solidaritatea cu fostul șef de stat, în timp ce acesta părăsea locuința sa din Paris pentru a se îndrepta spre închisoare.

Sarkozy va fi primul lider francez încarcerat, de la Philippe Pétain, fostul șef de stat colaboraționist nazist, care a fost închis după al Doilea Război Mondial.

Sarkozy a declarat pentru Le Figaro că va lua cu el în celulă o biografie a lui Iisus și un exemplar din „Contele de Monte Cristo”, un roman în care un om nevinovat este condamnat la închisoare, dar evadează pentru a se răzbuna.

Avocații lui Nicolas Sarkozy au declarat că fostul președinte va fi ținut în izolare, departe de toți ceilalți prizonieri din motive de securitate, relatează Associated Press (AP).

Avocatul său, Christophe Ingrain, a declarat la BFM TV că încarcerarea „îi întărește determinarea, îi întărește furia de a dovedi că este nevinovat”.

Ingrain a declarat că Sarkozy plănuiește să scrie o carte despre experiența sa din închisoare.

Jean-Michel Darrois, un alt avocat al lui Sarkozy, a declarat marți că fostul președinte s-a „pregătit mental” pentru a fi ținut în izolare, unde va fi ținut departe de toți ceilalți prizonieri din motive de securitate.

Mai întâi, și-a făcut o geantă cu câteva pulovere, pentru că e frig în închisoare, și dopuri de urechi, pentru că e foarte zgomotos.

Izolarea este dureroasă, dar s-a pregătit. Sarkozy a declarat pentru ziarul La Tribune Dimanche: „Nu mi-e frică de închisoare. Îmi voi ține capul sus, inclusiv în fața ușilor de la La Santé. Voi lupta până la sfârșit“.

Ziarul a precizat că Sarkozy și-a pregătit valiza cu haine și cele 10 fotografii de familie pe care are voie să le aducă.