S&P retrogradează ratingul Poloniei pentru datoria în moneda națională, pe fondul creșterii îndatorării

Agenția de rating S&P a menținut calificativul pentru datoria în valută, dar a revizuit perspectiva ambelor ratinguri la negativă. Deficitele bugetare persistente și blocajele politice ar putea afecta capacitatea Varșoviei de a redresa finanțele publice.

Agenția de evaluare financiară S&P Global Ratings Foto: Shutterstock

Agenția de evaluare financiară S&P Global Ratings a redus vineri ratingul suveran pe termen lung al Poloniei pentru datoria în moneda națională, de la „A” la „A-minus”. Totodată, agenția a revizuit de la stabilă la negativă perspectiva ratingurilor pentru datoria în moneda națională și în valută, invocând creșterea datoriei publice și deficitele bugetare persistente.

S&P a menținut neschimbat ratingul pe termen lung al Poloniei pentru datoria în valută, la „A-minus”.

Potrivit estimărilor agenției, deficitul administrației publice ar urma să depășească 7% din produsul intern brut (PIB) până în 2027. În același timp, datoria publică netă ar putea trece de 70% din PIB până în 2029.

S&P avertizează că diviziunile politice îngreunează eforturile de redresare a finanțelor publice, în perspectiva alegerilor parlamentare de anul viitor.

Ministrul polonez al Finanțelor, Andrzej Domański, a atras atenția asupra efectelor veto-urilor exercitate de președintele Karol Nawrocki, aliat al opoziției, și a promis că guvernul va continua demersurile pentru consolidarea finanțelor statului.

Polonia a fost inclusă în 2024 în procedura Uniunii Europene privind deficitul excesiv, ca urmare a dezechilibrelor bugetare.

Decizia S&P vine pe fondul preocupărilor legate de tensiunile politice din țară, semnalate și într-un material publicat de TVP World la 3 noiembrie.

Revizuirea perspectivei la negativă indică posibilitatea unei noi retrogradări a ratingului, în cazul în care riscurile asociate situației fiscale a Poloniei se vor accentua.