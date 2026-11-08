 S&P retrogradează ratingul Poloniei pentru datoria în moneda națională, pe fondul creșterii îndatorării | adevarul.ro
search
Duminică, 8 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

S&P retrogradează ratingul Poloniei pentru datoria în moneda națională, pe fondul creșterii îndatorării

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Agenția de rating S&P a menținut calificativul pentru datoria în valută, dar a revizuit perspectiva ambelor ratinguri la negativă. Deficitele bugetare persistente și blocajele politice ar putea afecta capacitatea Varșoviei de a redresa finanțele publice.

Agenția de evaluare financiară S&P Global Ratings a retragradat Polonia
Agenția de evaluare financiară S&P Global Ratings Foto: Shutterstock

Agenția de evaluare financiară S&P Global Ratings a redus vineri ratingul suveran pe termen lung al Poloniei pentru datoria în moneda națională, de la „A” la „A-minus”. Totodată, agenția a revizuit de la stabilă la negativă perspectiva ratingurilor pentru datoria în moneda națională și în valută, invocând creșterea datoriei publice și deficitele bugetare persistente.

S&P a menținut neschimbat ratingul pe termen lung al Poloniei pentru datoria în valută, la „A-minus”.

Potrivit estimărilor agenției, deficitul administrației publice ar urma să depășească 7% din produsul intern brut (PIB) până în 2027. În același timp, datoria publică netă ar putea trece de 70% din PIB până în 2029.

S&P avertizează că diviziunile politice îngreunează eforturile de redresare a finanțelor publice, în perspectiva alegerilor parlamentare de anul viitor.

Ministrul polonez al Finanțelor, Andrzej Domański, a atras atenția asupra efectelor veto-urilor exercitate de președintele Karol Nawrocki, aliat al opoziției, și a promis că guvernul va continua demersurile pentru consolidarea finanțelor statului.

Polonia a fost inclusă în 2024 în procedura Uniunii Europene privind deficitul excesiv, ca urmare a dezechilibrelor bugetare.

Decizia S&P vine pe fondul preocupărilor legate de tensiunile politice din țară, semnalate și într-un material publicat de TVP World la 3 noiembrie.

Revizuirea perspectivei la negativă indică posibilitatea unei noi retrogradări a ratingului, în cazul în care riscurile asociate situației fiscale a Poloniei se vor accentua.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Cea mai mare bogăție naturală pe care o avem”. Dan Dinu dezvăluie provocările și surprizele documentarului „Delta Sălbatică”
digi24.ro
image
Prezidențiale în Franța: „Nu avem ce căuta în NATO, reglementarea invaziei ruse în Ucraina, sprijin frontal pentru Palestina”
stirileprotv.ro
image
Câtă energie produce Reactorul 1 de la Cernavodă în sistemul național, după aproape două zile de când a fost redeschisă centrala nucleară. Când va fi repornit și Reactorul 2
gandul.ro
image
Tinerii sunt plătiți să fie „nepoți de închiriat”! Unde a apărut afacerea care combate singurătatea
mediafax.ro
image
Momente dramatice pentru Ștefan Baiaram. Tatăl său a făcut infarct
fanatik.ro
image
Fostul consilier al Alinei Bica cere daune de 2,3 milioane de lei de la statul român. Ionuț Mihăilescu acuză că a fost „smuls din sânul familiei” și „stigmatizat de societate”
libertatea.ro
image
Perturbare majoră și neobișnuit de timpurie a vortexului polar. Ce anunță meteorologii pentru vremea din Europa
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții! Donald Trump a primit răspunsul, după ce a spus: ”Dana, te rog, acceptă oferta”
digisport.ro
image
Drama prin care trece Laurette! Din nou pe masa de operație și fără bani după ani de probleme medicale: „Sunt într-o situație foarte dificilă”
click.ro
image
Un bărbat care săpa de 12 ani în „Parcul Diamantelor” a descoperit, în sfârșit, unul galben, extrem de valoros
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Ger ca în toiul iernii, la început de noiembrie. Unde au coborât temperaturile până la -8 grade
observatornews.ro
image
WOW! Câți bani ar fi primit Gabriella, de la Antena 1, pentru că a făcut amor cu Prințul Marco? Ispitele ar avea primă de obiectiv
cancan.ro
image
21 de documente trebuie depuse pentru a ieși la pensie limită de vârstă. Lipsește unul, dosarul e respins
newsweek.ro
image
FOTO. Legendara campioană și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr și nu îi e rușine de acest lucru: „E uimitor”
prosport.ro
image
Ești în depășire și treci cu viteză prin dreptul radarului. Ce mașină apare în înregistrarea Poliției
playtech.ro
image
Titular de la FCSB intrat pe „lista neagră” a lui Reghecampf: „Nu sunt mulțumiți de el!”
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
Crima care a zdruncinat întreaga țară: ”Monstrul” și-a primit pedeapsa, după ce și-a ucis fosta iubită în toaleta restaurantului
digisport.ro
image
Un an de iubire! Sorin Mărcuș i-a dăruit Marinei Almășan inelul mamei lui: „M-am rugat să ne vegheze, de acolo, de Sus”. Cum arată bijuteria
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Wow! Avem imaginile cu tortul, dansul mirilor, a fost pe lux şi opulenţă la nunta lui Pescobar cu Lavinia
romaniatv.net
image
Răsturnare de situația în cazul lui Bruce Willis. Familia lui îi va dona creierul
mediaflux.ro
image
Noi imagini spectaculoase de pe șantierul Polivalentei - OZN: „Am pus șampania la frapat” + Costul investiției a crescut cu aproape 60%!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
„Sunt pansexuală”. Vedeta care și-a dezvăluit orientarea sexuală! Ce a mărturisit în timpul unui podcast
click.ro
image
Drama prin care trece Laurette! Din nou pe masa de operație și fără bani după ani de probleme medicale: „Sunt într-o situație foarte dificilă”
click.ro
image
Un an de iubire! Sorin Mărcuș i-a dăruit Marinei Almășan inelul mamei lui: „M-am rugat să ne vegheze, de acolo, de Sus”. Cum arată bijuteria
click.ro
Contesa Marie Tarnowska, GettyImages 3305706 jpg
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa
okmagazine.ro
Regina Letizia si Printesa Charlene la incoronare jpg
Prințesa care toacă banii fără scrupule. Poartă doar Armani sau Dior și este cea mai cheltuitoare consoartă regală de pe continent
okmagazine.ro
Un avion de transport Douglas C-54 Skymaster
Avionul cu 44 de oameni la bord, dispărut fără urmă în sălbăticia înghețată a Canadei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cine este autorul atacului armat din Cracovia. Are 24 de ani și și-a ucis mai întai familia. Ce au descoperit anchetatorii
image
„Sunt pansexuală”. Vedeta care și-a dezvăluit orientarea sexuală! Ce a mărturisit în timpul unui podcast

OK! Magazine

image
Prințesa care toacă banii fără scrupule. Poartă doar Armani sau Dior și este cea mai cheltuitoare consoartă regală de pe continent