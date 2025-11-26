Rutte, tranșant la adresa Rusiei: „Nu are nici drept de vot, nici drept de veto cu privire la cine poate deveni membru NATO”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, 26 noiembrie, că Rusia nu are drept de veto asupra cererii niciunei țări de aderare la NATO, respingând o propunere de acord de pace lansată de Moscova și Washington, care ar bloca Ucraina din alianță.

„Rusia nu are nici drept de vot, nici drept de veto cu privire la cine poate deveni membru NATO”, a declarat Rutte într-un interviu pentru El País și publicația germană RND, scrie Politico.

Tratatul de la Washington, documentul fondator al alianței, „permite oricărei țări din zona euro-atlantică să adere”, a adăugat el.

Declarațiile lui Rutte vin după o propunere de pace inițiată de SUA pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia, propunere care a fost scursă în presă săptămâna trecută și care includea prevederea ca NATO să accepte „că nu va primi Ucraina în niciun moment în viitor”.

Președintele american Donald Trump a declarat că doar câteva aspecte rămân de discutat, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu liderul de la Casa Albă până la finalul lunii noiembrie.

Planul american de negociere, inițial în 28 de puncte, a fost criticat de Ucraina și mai mulți aliați europeni pentru că ar avantaja Rusia. Negociatori americani, ucraineni și europeni s-au întâlnit la Geneva pentru a-l revizui, iar Mark Rutte spune că discuțiile au fost productive, dar abia un prim pas.

Rutte a afirmat că Rusia pierde aproximativ 20.000 de soldați pe lună și că peste un milion de militari ruși au fost uciși sau răniți grav de la începutul invaziei, în timp ce câștigurile teritoriale ale Moscovei sunt minime — circa 1% în 2025, „câțiva metri pe zi”.

În ceea ce privește aderarea Ucrainei la NATO, Rutte a subliniat că Rusia nu are drept de veto, însă admiterea necesită unanimitatea tuturor statelor membre.

„La Summitul (NATO) de la Washington, noi am decis că aderarea Ucrainei la NATO este ireversibilă. În paralel, mai mulţi aliaţi, inclsuiv Statele Unite, au declarat că se opun în prezent acestei aderări”, a punctat secretarul general al NATO.