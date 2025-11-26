Mark Rutte afirmă că războiul din Ucraina ar putea fi încheiat până la sfârșitul anului, însă avertizează că Rusia va continua să fie o amenințare

Secretarul General al NATO Mark Rutte a declarat că finalul conflictului din Ucraina este „posibil până în decembrie 2025”, dar a subliniat că instaurarea păcii nu va elimina riscurile venite din partea Moscovei. „Este întotdeauna dificil să faci predicții, dar sper cu adevărat că pacea va fi instaurată în curând”, a spus el.

Rutte a explicat, într-un interviu acordat grupului german de presă RND și cotidianului spaniol El País, că planul de pace propus de Statele Unite – revizuit deja în urma discuțiilor de la Geneva – conține elemente promițătoare, însă necesită în continuare negocieri substanțiale. Atât Washingtonul, cât și Kievul au confirmat marți că Ucraina este de acord cu punctele principale ale documentului.

Președintele american Donald Trump a declarat că doar câteva aspecte rămân disptate, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu liderul de la Casa Albă până la finalul lunii noiembrie.

Planul american, prezentat inițial în 28 de puncte, a fost criticat de Ucraina și de mai mulți aliați europeni, care l-au considerat prea favorabil Rusiei. Negociatorii americani, ucraineni și europeni s-au reunit la Geneva pentru a ajusta documentul, iar Rutte a descris întâlnirile drept productive, deși reprezintă doar un prim pas către negocieri mai cuprinzătoare.

Oficialul NATO a precizat și că Rusia continuă să înregistreze pierderi majore în război: aproximativ 20.000 de soldați pe lună, iar de la începutul invaziei peste un milion de militari ruși ar fi fost uciși sau răniți grav. Cu toate acestea, câștigurile teritoriale ale Moscovei rămân minime — „aproximativ 1% din teritoriul ucrainean în acest an”, a spus Rutte, adăugând că trupele ruse înaintează „doar câțiva metri pe zi”.

Întrebat despre perspectiva aderării Ucrainei la NATO, Rutte a reamintit că Tratatul de la Washington permite oricărei țări din zona euroatlantică să se alăture Alianței, dar doar cu unanimitatea statelor membre.

„La Summitul (NATO) de la Washington, noi am decis că aderarea Ucrainei la NATO este ireversibilă. În paralel, mai mulţi aliaţi, inclsuiv Statele Unite, au declarat că se opun în prezent acestei aderări”, a punctat secretarul general al NATO.