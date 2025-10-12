search
Duminică, 12 Octombrie 2025
Adevărul
Incidentul de la frontiera Estoniei expune punctele slabe ale apărării NATO, avertizează un analist militar

Relațiile dintre Estonia și Rusia rămân tensionate, pe fondul agresiunii continue a Moscovei în Ucraina și al unei serii de incidente de frontieră în regiunea Mării Baltice. Creșterea prezenței armate în apropierea punctelor sensibile de trecere a frontierei face parte dintr-o campanie de „război hibrid multifațetat”, declară pentru Kyiv Post un colonel în rezervă al armatei americane cu experiență în NATO.

estonia jpg

Poliția și Garda de Frontieră Estoniană (PPA) au anunțat închiderea temporară a pasajului „Saatse Boot” (Cizma Saatse) – o scurtă porțiune de drum care traversează teritoriul rus – după ce, vineri seară, autoritățile au observat o creștere neobișnuită a activității grănicerilor ruși, potrivit presei estoniene.

Măsura vine în contextul intensificării activității militare și de frontieră a Rusiei în regiune, unde statele baltice și-au sporit măsurile de supraveghere și securitate în fața tensiunilor tot mai accentuate.

Künter Pedoski, șeful operațiunilor din Prefectura de Sud a PPA, a declarat că „s-a observat o mișcare mult mai mare decât de obicei” de partea rusă a frontierei.

„Am decis să închidem drumul pentru a preveni posibile provocări sau incidente, deoarece obiectivul nostru principal este siguranța cetățenilor estonieni”, a afirmat el într-un comunicat.

PPA a mobilizat resurse suplimentare în zonă și a instituit o rută ocolitoare pentru redirecționarea traficului local.

Zona „Saatse Boot” reprezintă o mică enclavă de teritoriu rus care se extinde în sud-estul Estoniei, unde un drum local traversează pentru aproximativ un kilometru teritoriul Federației Ruse. În mod normal, vehiculele pot trece fără a se opri, în baza unui acord vechi între cele două țări.

Incidentul de frontieră scoate la iveală vulnerabilitățile apărării NATO, avertizează un analist militar

Apariția unor militari ruși în apropierea unui punct sensibil de trecere a frontierei cu Estonia a determinat închiderea temporară a drumului, vineri, alimentând îngrijorările experților în securitate că Moscova testează în mod deliberat capacitatea de reacție a NATO prin tactici de „război hibrid”.

cizma Saatse jpg

Incidentul a avut loc în zona „Saatse Boot”, o porțiune de aproximativ un kilometru de drum estonian care traversează scurt teritoriul rus.

Autoritățile estoniene au oprit traficul după ce au detectat prezența unui grup de bărbați înarmați, „care nu erau, cu certitudine, grăniceri”, potrivit PPA. Imaginile video au surprins persoane îmbrăcate în camuflaj, cu fețele acoperite, formând o linie de blocaj pe carosabil – o acțiune interpretată drept o posibilă provocare deliberată.

Poliția estoniană a decis închiderea drumului pentru a proteja civilii și a evita o escaladare a situației. Meelis Saarepuu, șeful biroului de grăniceri din Prefectura de Sud, a descris incidentul drept „o situație de amenințare”.

Moscova a respins preocupările Tallinnului, susținând că activitatea observată reprezenta „operațiuni de rutină”. Drumul va rămâne închis cel puțin până marți, au precizat autoritățile.

Un test strategic al rezilienței NATO

Prezența neobișnuită de trupe ruse la frontieră se înscrie într-un tipar mai amplu al acțiunilor Moscovei împotriva statelor baltice, care au raportat, în ultimele luni, încălcări repetate ale spațiului aerian și bruiaje GPS.

Analiștii militari consideră aceste acțiuni parte a unei strategii complexe de destabilizare a Alianței Nord-Atlantice. Colonelul american în retragere Richard Williams, fost director adjunct în cadrul diviziei de investiții în apărare a NATO, a declarat pentru Kyiv Post că aceste mișcări depășesc simpla provocare de frontieră.

„Creșterea activității militare ruse în proximitatea frontierei Estoniei poate fi privită ca o continuare a testării capacității de reacție a NATO”, a spus el, adăugând că astfel de provocări, însoțite de desfășurări de trupe lângă coridorul strategic Suwałki – legătura terestră dintre Lituania și enclava rusă Kaliningrad – pot avea consecințe semnificative.

Williams a mai subliniat că aceste acțiuni se combină adesea cu tacticile de migrație ilegală, ca parte a unei „campanii de subversiune hibride”.

Apel pentru întărirea frontierei estice

Incidentul a reaprins în Estonia dezbaterea privind securizarea frontierei estice.

Ministrul de Interne, Igor Taro, a declarat că, deși apariția grupurilor armate este fără precedent, nivelul general de amenințare rămâne „stabil”. Totuși, oficialul a precizat că realizarea unui drum de ocolire care să elimine trecerea prin teritoriul rus reprezintă o prioritate strategică.

Oficiali occidentali consultați de Kyiv Post au subliniat că Estonia ar trebui să prioritizeze investițiile în trei domenii:

Supraveghere și informații avansate – utilizarea dronelor și a senzorilor terestri pentru a detecta infiltrări neconvenționale;

Capabilități anti-dronă și de război electronic – pentru a contracara bruiajele și incursiunile aeriene;

Consolidarea interoperabilității NATO – prin integrare operațională deplină și sprijin logistic pentru forțele aliate.

Potrivit acestora, o frontieră estică „cu adevărat securizată” depinde în primul rând de capacitatea NATO de a răspunde rapid și unitar la provocările Federației Ruse.

Europa

