Moscova a devenit cel mai protejat punct de pe harta Rusiei, după ce conducerea de la Kremlin a decis să concentreze „sute de lansatoare” ale sistemelor de apărare aeriană S-400, S-500 și Panțir în jurul capitalei. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a descris metropola rusă ca pe o adevărată „fortăreață”.

Potrivit liderului de la Kiev, echipamentele au fost retrase din alte regiuni strategice ale țării pentru a asigura o umbrelă de securitate sporită deasupra zonelor unde se află reședințele conducerii de vârf, inclusiv complexul de la Valdai.

Zelenski a subliniat că această redistribuire masivă arată clar ordinea de priorități a Kremlinului: protejarea centrului puterii în detrimentul apărării restului teritoriului Federației Ruse.

„Rușii își dezgolesc flancurile pentru a apăra Moscova”

Conform datelor transmise pe canalul oficial de Telegram al președinției ucrainene, sistemele antibalistice de ultimă generație S-400 și S-500, sprijinite de complexele antiaeriene Panțîr, au fost dislocate în număr impresionant în regiunea Moscovei.

„În acest moment, conducerea rusă retrage tot mai multe sisteme de apărare aeriană spre Moscova, spre Valdai și spre podul lui Putin peste Strâmtoarea Kerci – totul în detrimentul apărării aeriene din alte direcții”, a declarat Volodimir Zelenski.

Concret, forțele ucrainene estimează că aproape 90 de lansatoare au fost mutate doar în zona Valdai, o regiune strâns legată de logistica și odihna liderilor de la Kremlin. În tot acest timp, alte orașe mari din Federația Rusă au rămas păzite de doar câteva unități de apărare aeriană, fiind lăsate practic vulnerabile în fața atacurilor cu drone. Informațiile furnizate de Kiev nu au putut fi verificate din surse independente.

Strategia Kievului: Atacuri preventive asupra infrastructurii rusești

Dislocarea masivă de tehnică militară vine pe fondul unei campanii intense de lovituri cu rază lungă de acțiune lansate de Ucraina. Pe 20 iunie, forțele ucrainene au lovit rafinăria de petrol din Kapotnia (Moscova) și uzina „Antipinsky” din Tyumen, situată la peste 2.000 de kilometri de graniță, un nod logistic esențial pentru aprovizionarea cu motorină și benzină a armatei ruse din Siberia Occidentală.

Ulterior, atacurile s-au extins în Crimeea ocupată și în regiunea Krasnodar, unde au fost vizate terminalul petrolier din Kerci și infrastructura portuară din Port Kavkaz. În cadrul aceleiași operațiuni, Kievul a raportat scoaterea din funcțiune a patru stații radar ale sistemului S-400 și distrugerea a două complexe Pantsir amplasate direct pe Podul Crimeii.

Rusia trebuie să simtă prețul războiului

Volodimir Zelenski a ordonat serviciilor de informații și armatei să acționeze preventiv împotriva obiectivelor care susțin mașinăria de război a Rusiei – depozite de muniție, fabrici de armament și noduri energetice.

„Este important ca rușii să simtă că acest război există – și că există din cauza lor. Tehnologiile moderne fac ocuparea teritoriilor mult prea costisitoare și dificilă pentru invadatori”, a explicat Zelenski, adăugând că presiunea militară este singura cale de a forța Moscova să accepte negocieri de pace reale.

Conform liderului ucrainean, serviciile de spionaj de la Kiev au intrat în posesia unor documente interne rusești care arată că impactul acestor „sancțiuni cu rază lungă” este extrem de dureros pentru conducerea de la Moscova. Printre succesele recente se numără și lovirea unor arsenale din apropierea orașului Sankt Petersburg, unde au fost distruse cantități semnificative de muniție aparținând Flotei Ruse la Marea Baltică.