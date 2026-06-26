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Adrian Câciu, invitat la „Interviurile Adevărul”, de la ora 12.00

Video „Urmașul lui Prigojin”. Amenințări fără precedent la adresa lui Putin. O nouă revoltă armată și acuzații de abuzuri asupra soldaților

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Război în Ucraina
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Un militar rus, identificat drept Alexander Lunin, susține că a transmis un ultimatum președintelui rus Vladimir Putin, amenințând cu o nouă revoltă armată dacă liderul de la Kremlin nu va interveni în cazul presupuselor abuzuri comise împotriva soldaților ruși.

Un militar a transmis un ultimatum președintelui rus. FOTO: Profimedia
Un militar a transmis un ultimatum președintelui rus. FOTO: Profimedia

Mesajul video, publicat pe 25 iunie pe Instagram, a devenit viral în doar câteva ore, adunând milioane de vizualizări și mii de comentarii.

Potrivit declarațiilor lui Lunin, acesta cere conducerii ruse să ia măsuri împotriva așa-numitelor „zindanuri”, închisori improvizate în tranșee sau buncăre, unde, susține el, militarii ruși sunt închiși și pedepsiți de propriii comandanți.

„Armata își va întoarce armele împotriva Kremlinului”

În înregistrarea video, militarul afirmă că a discutat cu mai mulți ofițeri superiori, care ar urma să transmită mesajul său direct lui Vladimir Putin. Totodată, el a lansat un apel public către liderul rus.

„Dacă nu voi fi primit la Kremlin și nu voi putea spune în direct adevărul despre ceea ce se întâmplă în țara noastră (...), consecințele vor fi foarte grave. În acest moment, mii de soldați stau în astfel de închisori improvizate, sunt supuși torturii și violențelor. Sunt pedepsiți pentru că refuză ordine sinucigașe sau pentru că refuză să dea bani comandanților. În final sunt declarați dispăruți. Domnule președinte, acordați atenție acestei situații și invitați-mă la Kremlin. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, armata își va întoarce armele împotriva Kremlinului”, a afirmat Lunin, conform Dialog

La finalul mesajului, militarul a declarat că el doar transmite un mesaj, sugerând că în spatele avertismentului s-ar afla și alte persoane din structurile militare.

VIDEO X/@fakeofforg

Totuși, la scurt timp după publicarea videoclipului, acesta a postat o altă părere în care pare să fi dat înapoi. Potrivit ultimului videoclip, adevărații dușmani ai poporului nu sunt Kremlinul, ci bloggerii pro-război din grupul „Z”, care se pare că nu arată ce se întâmplă cu adevărat pe linia frontului.

Avertisment: „Nu este o cacealma”

Lunin a mai transmis că, în cazul în care i se va întâmpla ceva lui sau familiei sale, acest lucru ar trebui interpretat drept un semnal pentru declanșarea unor acțiuni.

„Dacă mi se întâmplă ceva mie sau celor apropiați, acesta va fi semnalul pentru a începe să acționăm. Nu este o cacealma”, a spus militarul.

Autoritățile de la Kremlin nu au comentat public mesajul

Până în prezent, autoritățile de la Kremlin nu au comentat public mesajul atribuit lui Alexander Lunin și nici nu există o confirmare independentă a afirmațiilor privind existența unei revolte militare iminente sau a presupuselor abuzuri descrise în videoclip.

În ultimele luni au apărut în spațiul public mai multe informații și speculații privind nemulțumiri în rândul unor militari ruși, pe fondul războiului din Ucraina. Totuși, multe dintre aceste informații provin din surse care nu pot fi verificate independent.

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