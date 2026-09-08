Rusia a reluat atacurile asupra Kievului după expirarea unei pauze de trei zile ordonate de președintele Vladimir Putin. Armata ucraineană a raportat atacuri cu drone, în timp ce în capitală a fost emisă o alertă de raid aerian, relatează France24.

Rusia lansează noi atacuri asupra Kievului după o pauza de trei zile. Foto: x

Pauza a coincis cu vizitele emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și Kiev, unde aceștia au purtat discuții privind încheierea războiului, notează News.ro

„Ruşii au atacat districtele Boryspil şi Fastiv cu drone”, a transmis Serviciul de Urgență al Ucrainei pe Telegram.

Autoritățile din Kiev au avertizat populația cu privire la amenințarea unor atacuri cu drone și le-au cerut locuitorilor să se adăpostească. Ulterior, jurnaliștii AFP au relatat că mai multe explozii puternice s-au auzit în capitală, declanșând inclusiv alarmele mașinilor din centrul orașului.

Agenția rusă de stat TASS a confirmat că perioada de suspendare a atacurilor a luat sfârșit.

Reluarea bombardamentelor are loc după discuțiile purtate de Witkoff și Kushner la Moscova și Kiev. Emisarul american a vorbit despre progrese în negocierile cu Rusia și Ucraina și despre posibilitatea reluării unor negocieri de pace în format trilateral.

În paralel, autoritățile ruse au anunțat că un atac ucrainean cu drone a afectat infrastructura civilă din Saratov, oraș situat pe Volga. Guvernatorul regiunii, Roman Busargin, a afirmat că mai multe persoane au fost rănite.

Saratov găzduiește o importantă rafinărie de petrol administrată de compania rusă de stat Rosneft, precum și alte obiective industriale și militare.