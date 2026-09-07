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Alertă la Kiev: Rusia desfășoară o brigadă de rachete în Belarus. Ce urmărește Putin?

Război în Ucraina
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Rusia a desfășurat unități ale Brigăzii 101 Rachete în Belarus, o formațiune dotată cu sistemul de rachete cu rază medie de acțiune Oreșnik, potrivit șefului Serviciului de Informații Militare al Ucrainei, Oleh Ivașcenko, citat de agenția Ukrinform.

Rachete Oreșnik, amplasate în Belarus
Rachete Oreșnik, amplasate în Belarus Foto: X@Svitlana_UA22

În ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat atacurile cu rachete și drone asupra Ucrainei, inclusiv loviturile tot mai frecvente asupra Kievului dinspre nord, lansate de pe teritoriul rus, în apropierea graniței cu Belarusul. Rusia a folosit deja teritoriul belarus pentru a lansa invazia din 2022 asupra nordului Ucrainei, iar acum Minskul permite Moscovei să își folosească teritoriul și pentru a sprijini atacurile cu drone. Cea mai recentă desfășurare de forțe ar putea oferi Moscovei o nouă bază de lansare pentru lovituri mai adânc în teritoriul ucrainean sau, potențial, pentru atacuri asupra unor ținte din Europa.

Belarusul nu se pregătește să intre în război, dar amenințarea persistă

Ivașcenko a declarat, într-un interviu pentru Ukrinform, că Ucraina evaluează în prezent amenințarea militară venită din partea Belarusului drept redusă și că nu există semne că Minskul s-ar pregăti să intre direct în război.

El a precizat, însă, că Kievul este îngrijorat de prezența militară rusă tot mai mare în Belarus și de rolul pe care teritoriul belarus îl joacă în atacurile Rusiei asupra Ucrainei.

„Pe teritoriul Belarusului sunt desfășurate și unități ale Brigăzii 101 Rachete a Forțelor Armate ruse, dotate cu sistemul de rachete Oreșnik", a declarat Ivașcenko pentru Ukrinform.

Oreșnik este un sistem rusesc de rachete balistice cu rază medie de acțiune, pe care Moscova l-a prezentat drept o nouă armă capabilă să lovească ținte aflate adânc în interiorul Europei. Rusia a folosit pentru prima dată o rachetă Oreșnik împotriva Ucrainei în noiembrie 2024, lovind orașul Dnipro.

Sistemul Oreșnik, staționat în Belarus

Rusia menține sisteme de rachete Oreșnik în Belarus cel puțin din decembrie 2025, când liderul belarus Aleksandr Lukașenko a anunțat că un astfel de sistem fusese pus în stare de luptă pe teritoriul țării, în cadrul extinderii cooperării militare cu Moscova.

Sistemul este capabil să transporte focoase nucleare, deși Rusia a folosit până acum Oreșnik împotriva Ucrainei doar în variantă convențională. Serviciile de informații ucrainene au afirmat anterior că această desfășurare de forțe urmărește, în parte, creșterea presiunii asupra Europei și NATO, prin reducerea timpului de zbor al rachetei către ținte europene.

Potrivit informațiilor ucrainene, sistemele Oreșnik aflate în Belarus rămân sub controlul Rusiei, nu al armatei belaruse.

Belarusul permite Rusiei să își folosească teritoriul pentru a ghida atacurile cu drone

Ivașcenko a mai declarat că Belarusul a permis Rusiei să instaleze repetoare de semnal radio care ajută la ghidarea dronelor de atac rusești de tip Shahed către ținte civile și infrastructură critică din Ucraina.

„Dacă Belarusul nu ar fi acordat o astfel de permisiune, acest lucru ar arăta că Minskul nu mai controlează activitățile Rusiei pe propriul teritoriu", a spus el, potrivit Ukrinform.

Deși folosirea teritoriului belarus pentru a sprijini atacurile rusești nu a mers, deocamdată, până la implicarea directă a forțelor belaruse în război, acest fapt arată rolul tot mai important al Minskului în facilitarea operațiunilor militare ale Rusiei.

Această cooperare face ca perspectiva folosirii teritoriului belarus de către Rusia pentru capabilități militare suplimentare să devină tot mai puțin improbabilă, mai ales în contextul extinderii forțelor Moscovei și al intensificării atacurilor asupra Kievului dinspre nord.

Temeri reînnoite privind o ofensivă rusă dinspre nord

Aceste declarații survin în contextul intensificării, în ultimele săptămâni, a atacurilor rusești asupra Kievului, în timp ce oficialii ucraineni avertizează tot mai frecvent asupra posibilității unei noi ofensive ruse dinspre nord, îndreptată spre Kiev și Cernihiv.

Nu există, deocamdată, informații privind o ofensivă terestră rusă din Belarus. Direcția nordică rămâne însă o preocupare majoră pentru Ucraina, având în vedere precedentul din 2022, când forțele ruse au trecut granița dinspre Belarus și au înaintat spre Kiev, înainte de a se retrage la începutul lunii aprilie.

Deocamdată, Ivașcenko evaluează amenințarea militară dinspre Belarus drept redusă. Cu toate acestea, desfășurarea forțelor rusești de rachete adaugă o nouă capacitate militară semnificativă pe teritoriul belarus, lăsând deschise întrebările privind modul în care Moscova ar putea folosi acest teritoriu într-o eventuală escaladare viitoare.

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