search
Miercuri, 11 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia își intensifică atacurile asupra logisticii Ucrainei: ce se întâmplă cu porturile și căile ferate

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Rusia își intensifică atacurile asupra porturilor și nodurilor feroviare din Ucraina. Întrebarea este cât de mult afectează aceste lovituri economia și dacă pot ele destabiliza sistemul logistic al țării.

Rușii au vizat în mai multe rânduri portul din Odesa/FOTO:X
Rușii au vizat în mai multe rânduri portul din Odesa/FOTO:X

Pentru majoritatea ucrainenilor, consecințele atacurilor cu rachete și drone sunt resimțite în primul rând prin întreruperile de curent. În ultimele luni, penele de electricitate au devenit o realitate frecventă, iar fluxurile de știri sunt pline aproape zilnic de informații despre lovituri asupra infrastructurii energetice.

În același timp, tot mai des apar relatări despre atacuri asupra infrastructurii feroviare și portuare — elemente esențiale ale logisticii naționale. În ultimele luni, aceste lovituri s-au intensificat, scrie pravda.ua.

Potrivit datelor oficiale, în cei patru ani de război Rusia a distrus sau avariat 686 de obiective ale infrastructurii portuare, 150 de nave civile și aproape 24.000 de obiective ale infrastructurii feroviare.

Prin aceste atacuri asupra porturilor și căilor ferate, Kremlinul încearcă să îngreuneze logistica militară a Ucrainei și să slăbească economia, blocând exporturile — una dintre principalele surse de venit ale statului. Rămâne însă întrebarea dacă această strategie poate funcționa.

Proprietarii de nave, puși la încercare

Intensitatea bombardamentelor asupra infrastructurii portuare ucrainene a crescut semnificativ: de la 36 de atacuri în 2024 la 96 în 2025.

În urma loviturilor din ultimele luni, capacitatea de operare a porturilor din regiunea Odesa s-a redus. În decurs de un an, 39 de nave și ambarcațiuni au fost avariate în porturile maritime și dunărene ale Ucrainei.

Potrivit lui Oleksandr Nikulin, cofondator al companiei de shipping Marevia, problema principală nu este lipsa mărfurilor pentru export sau import, ci disponibilitatea armatorilor de a-și asuma riscurile.

După recentele atacuri asupra infrastructurii portuare — inclusiv cel din 7 martie, când au fost lovite rezervoare de ulei și un depozit de cereale, sau cel din 27 februarie, când au fost avariate depozite și spații industriale — numărul armatorilor dispuși să opereze în direcția ucraineană a scăzut vizibil.

„Pentru proprietarii de nave, factorul cheie este riscul pentru navă și echipaj, precum și posibilitatea întârzierilor provocate de deteriorarea infrastructurii. Marfă există pe piață, dar găsirea unei nave, în special în segmentul coaster — nave mici cu pescaj redus — a devenit mult mai dificilă”, spune Nikulin.

Potrivit lui Dmitro Kazanin, director al companiei logistice TEUS, atacurile și alertele aeriene împiedică adesea intrarea la timp a navelor în porturi, ceea ce duce la formarea de cozi și la riscuri de demurrage — taxele plătite pentru staționarea navelor.

Situația este complicată și de controalele mai stricte din Turcia. Multe rute comerciale către Ucraina trec prin Marea Marmara, unde autoritățile portuare au intensificat inspecțiile, iar navele mai vechi sunt reținute mai des.

De asemenea, navele care folosesc coridorul pentru exportul cerealelor trebuie să mențină o viteză minimă de 9 noduri (aproximativ 16,6 km/h). Dacă această condiție nu este îndeplinită — chiar și din motive tehnice sau meteorologice — există riscul restricțiilor pentru accesul ulterior în porturi.

Toți acești factori reduc numărul navelor dispuse să opereze pe ruta ucraineană.

„Piața nu s-a oprit, dar funcționează într-un regim de adaptare constantă și cu numeroase limitări. În lunile următoare, oferta de nave va rămâne probabil limitată, ceea ce va menține tarifele la niveluri ridicate”, spune Nikulin.

Porturile dunărene, o alternativă limitată

Impactul atacurilor este mai puțin vizibil în porturile ucrainene de pe Dunăre decât în porturile din regiunea Odesa.

Potrivit operatorilor din industrie, navele cu o capacitate de până la 3.000–5.000 de tone pot fi găsite relativ ușor pentru transportul cerealelor către porturile din Marea Mediterană. În schimb, navele de mare tonaj sunt mai greu de găsit.

Porturile dunărene oferă unele avantaje: accesul la dane este mai previzibil, riscul de staționare este mai mic, iar rotația navelor este mai rapidă.

Totuși, ele rămân o soluție de nișă și nu pot înlocui porturile maritime de mare adâncime.

„Este mai degrabă un instrument tactic pentru perioadele de turbulență”, spune Kazanin.

În unele cazuri, exportatorii împart transporturile în mai multe loturi mai mici și folosesc două nave de dimensiuni reduse în locul uneia mari. Pentru rute mai lungi — de exemplu către India — navele de mare tonaj rămân însă esențiale.

Citește și: Care sunt țările dispuse să trimită forțe de menținere a păcii în Ucraina? Cel puțin zece mii de militari vor fi dislocați

Costuri în creștere pentru transportatori

Atacurile rusești au dus și la creșterea costurilor indirecte.

Potrivit lui Volodimir Guz, director comercial al companiei GOL, tarifele de asigurare pentru riscurile de război au crescut dramatic.

„În prezent, asigurarea pentru riscuri de război costă aproximativ 3,5%. Înainte de atacurile țintite asupra flotei comerciale, era între 0,2% și 0,3%. Este o creștere de 20–30 de ori”, spune el.

În plus, loviturile asupra infrastructurii energetice afectează indirect și porturile. Unele linii maritime și-au redus activitatea, iar altele operează mult mai lent.

O parte din exporturi se mută spre vest

În aceste condiții, o parte din exporturile ucrainene către Uniunea Europeană s-au mutat pe transport rutier.

Mărfurile sunt transportate tot mai des prin Polonia, iar rutele prin România au devenit din nou atractive.

În februarie, exporturile de ulei vegetal prin porturile maritime au scăzut, în timp ce transportul feroviar către frontierele vestice a crescut.

Datele companiei de brokeraj Spike Brokers arată că 56.900 de tone de ulei au fost exportate prin punctele de trecere a frontierei vestice — cu 112% mai mult decât anul trecut.

În același timp, volumul transportat pe cale ferată către porturi a scăzut cu 36% față de anul precedent.

Cu toate acestea, Kazanin spune că nu există o reorientare strategică majoră a fluxurilor comerciale.

„Nu este vorba despre schimbarea geografiei comerțului, ci despre gestionarea riscurilor și adaptarea rapidă la condiții instabile”, spune el.

„Vânătoarea” de locomotive

În paralel, Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii feroviare.

Printre principalele ținte se numără materialul rulant: locomotive, vagoane de marfă și echipamente speciale folosite pentru reparații.

Compania feroviară de stat Ukrzalizniția estimează pierderile provocate de atacurile rusești la 5,8 miliarde de dolari de la începutul invaziei pe scară largă. Doar în 2025 au fost înregistrate peste 1.100 de lovituri.

Citește și: Rusia a dezvoltat drone Shahed mai rapide decât interceptoarele ucrainene. Ce soluții are Kievul

Potrivit lui Volodimir Naumov, președintele Asociației expeditorilor feroviari ucraineni, Rusia a înțeles că loviturile directe asupra liniilor feroviare sunt relativ ineficiente.

„Dacă o cale ferată este avariată, echipele de reparații pot înlocui șinele în câteva ore. În plus, Ucraina are o rețea feroviară extinsă, iar trenurile pot fi redirecționate”, spune el.

În schimb, Rusia lovește substațiile electrice de tracțiune și nodurile feroviare, care sunt mai dificil de reparat.

O altă țintă importantă sunt locomotivele — un punct vulnerabil, deoarece flota Ucrainei este uzată în proporție de aproximativ 80%, iar înlocuirea rapidă este dificilă.

Poate Rusia să paralizeze logistica ucraineană?

Potrivit organizației All-Ukrainian Agrarian Council, exporturile agricole au scăzut în lunile decembrie–ianuarie la 16 milioane de tone, comparativ cu 22 de milioane în aceeași perioadă a anului precedent.

Banca Națională a Ucrainei estimează că, din cauza intensificării bombardamentelor asupra infrastructurii portuare, energetice și industriale, exportatorii ar putea pierde aproximativ 1 miliard de dolari în primul trimestru din 2026.

Potrivit viceministrului economiei, Taras Vîsoțki, costurile logistice au crescut cu 10–15% din cauza riscurilor mai mari.

Totuși, experții spun că Rusia nu poate opri complet logistica Ucrainei.

Atacurile provoacă întârzieri, cresc costurile și reduc competitivitatea exportatorilor, dar nu paralizează sistemul.

În același timp, piața este mai bine pregătită decât în 2022, când porturile erau complet blocate, iar mii de vagoane stăteau la coadă la frontieră.

Astăzi, companiile logistice și exportatorii funcționează într-un regim de adaptare continuă — încercând să mențină fluxurile comerciale chiar și în condiții de război.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
digi24.ro
image
Primul mesaj al administrației Trump după ce Bucureștiul a aprobat dislocarea de forțe militare defensive în România
stirileprotv.ro
image
Este oficial. Americanii vor folosi bazele militare din România pentru trupe și echipament. Parlamentul a votat după o ședință cu scandal
gandul.ro
image
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
mediafax.ro
image
Lux pe datorie la PMB: 60.000 de lei pentru căni personalizate, în pragul colapsului financiar. Suma uriașă alocată pentru paza unei parcări goale
fanatik.ro
image
ULTIMA ORĂ: Nicușor Dan, după ședința CSAT: SUA vor să aducă în România „doar tehnică strict defensivă”. Decizia va fi luată de Parlament I VIDEO
libertatea.ro
image
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
digi24.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Schimbări majore la Codul Rutier. Unii şoferi nu vor mai avea voie pe autostrăzi şi drumuri expres
observatornews.ro
image
ULTIMELE clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine
cancan.ro
image
Ministerul Muncii contrazice guvernul: 3.000.000 pensionari iau ajutor la pensie până la 1.000 lei DOCUMENT
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci înainte să radiezi o mașină. Noua condiție impusă proprietarilor
playtech.ro
image
Ia în calcul Dan Şucu retragerea de la Rapid?! Soţia patronului, anunţ îngrijorător pentru fani: “Ar fi păcat!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație în cazul lui Mirel Rădoi! Ce contract a semnat, de fapt
digisport.ro
image
Criza energetică provocată de războiul din Orientul Mijlociu, lecție dură pentru UE. Ursula von der Leyen recunoaște: Renunțarea la energia nucleară a fost o greșeală strategică
stiripesurse.ro
image
„Drum lin către stele, iubirea mea” Cătălin, un tânăr de 24 de ani din Suceava, s-a stins din viață după ce s-a izbit violent cu mașina de un stâlp. Era căsătorit și avea două fetițe
kanald.ro
image
Cutremurător. Dănuț Lupu a vrut să se sinucidă: ”Am încercat să mă otrăvesc!” Ce s-a întâmplat cu celebrul jucător la închisoare?
wowbiz.ro
image
El e pilotul care s-a înecat după ce a sărit într-un bazin cu apă ca să salveze un câine. Octavian avea doar 30 de ani și era căsătorit. Colegii sunt sfâșiați de durere!
romaniatv.net
image
Daciana Sârbu, noi dezvăluiri despre noul său iubit. Cine este Alex Ghionea, mai tânăr cu 22 de ani
mediaflux.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!
click.ro
image
Zodia căreia i se deschid toate ușile la finalul acestei săptămâni. Are parte de noroc, iubire și succes
click.ro
image
Rețetă turcească de post. Cum se prepară delicioasele păstăi în ulei de măsline, simple și aromate
click.ro
FotoJet (63) jpg
Frumoasa brunetă a pozat GOALĂ. Dakota Johnson, senzațională și senzuală în cea mai recentă campanie Calvin Klein
okmagazine.ro
AI nuntă foto Profimedia jpg
Poveste de iubire cu partener AI. „Un bărbat nu-mi poate oferi așa ceva! Mă satisface și în dormitor!”
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
image
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!

OK! Magazine

image
Regulile dure ale palatelor orientale sunt de neînțeles. Fiul Reginei Noor e ținut captiv din 2021!

Click! Pentru femei

image
A avut o revelație spirituală, înainte de-a rămâne gravidă la 44 de ani. Gwen Stefani și-a schimbat total viața!

Click! Sănătate

image
Ce este divorţul gri? Se observă la tot mai multe cupluri