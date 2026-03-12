O femeie l-ar fi ruinat pe bogatul Ioan Niculae. Dezvăluirile unui fost apropiat din fotbal

Ioan Niculae era în anii 2012 şi 2013 cel mai bogat român, cu o avere estimată la suma de 1,2 miliarde de euro. În 2016, a făcut-o campioană pe Astra Giurgiu, apoi problemele cu legea i-au produs căderea. În prezent, afaceristul a dispărut din spațiul public.

Ioan Niculae a fost condamnat la cinci ani de închisoare în 2021, în dosarul „Integraro”, pentru corupţie, fiind eliberat după 15 luni. Dumitru Dragomir a dezvăluit că pe perioada detenţiei, fostul patron de la Astra a rămas fără o mare parte din avere, risipită de cea care i-a fost amantă, apoi ulterior i-a devenit soţie.

„L-au curățat cât a stat în pușcărie, amanta lui i-a vândut pământul unuia de la Bacău cu care e acum. L-a tras puternic pe Niculae, pentru că are copil cu ea. Nu i-a vândut doar pământurile, i-a vândut și acțiuni. Nu i-a vândut tot, a vândut ce a putut”, a declarat Dumitru Dragomir, fost șef al LPF și partener de afaceri cu Ioan Niculae, conform fanatik.ro. Ioan Niculae a divorţat în mare secret de Nicoleta, cea de-a doua soţie, susține cancan.ro.

Becali i-a cumpărat hotelul „ca să nu i-l ia altul”

Nu au fost doar persoane care i-au vrut răul lui Niculae, în perioada de detenție. Rivalul său din fotbal, Gigi Becali, susține că a cumpărat un hotel deținut de Interagro, firmă aflată la acea vreme în reorganizare.

Hotelul Inter din staţiunea Venus a fost scos la licitație încă din 2019. Valoarea de piață a hotelului, cu tot cu mobilierul și aparatura din camere, este de 8,94 milioane de euro. Gigi Becali a cumpărat stabilimentul cu 6,8 milioane de euro.

Hotelul are 70 de camere duble, dintre care 54 clasificate la 5 stele și 16 clasificate la 4 stele, 10 camere de tip family și 12 apartamente. Latifundiarul susținea că a cumpărat hotelul pentru a-l proteja pe Ioan Niculae, care și-a putut răscumpăra bunul de la el.

„Nu mă interesează pe mine partea hotelieră, l-am luat pentru că era omul la pușcărie și să nu-i ia altul hotelul. Mă gândesc dacă să i-l vând. Dacă mă înțeleg cu el, dacă îmi dă banii să și câștig ceva, i-l dau înapoi omului”, a declarat latifundiarul.