Rusia își asumă tot mai multe riscuri, iar termenul „război hibrid“ nu mai descrie amploarea amenințării, spune șeful Statului Major al armatei britanice

Marea Britanie este în urma altor state europene în ceea ce privește înțelegerea amenințării reprezentate de Rusia, iar disponibilitatea Moscovei de a-și asuma riscuri a crescut. Declarația aparține șefului Statului Major al armatei britanice, Richard Knighton, într-un interviu acordat Financial Times.

Șeful Statului Major al Apărării britanic, Richard Knighton Foto: X@DefenceHQ

Potrivit lui Knighton, Regatul Unit trebuie să „îi ajungă din urmă pe aliații europeni“, în special pe cei situați mai aproape de Rusia, care resimt mai puternic agresiunea Moscovei și consecințele războiului purtat împotriva Ucrainei.

„Vorbim despre asasinate țintite, sabotaje și atacuri cibernetice. Sunt acțiuni cât se poate de reale ale statului rus, iar dovezile lor se văd în Europa și, într-o anumită măsură, în Marea Britanie“, a spus el.

Knighton consideră că „apetitul“ Moscovei pentru risc „a crescut destul de evident“, iar termenul „activitate hibridă“ nu mai exprimă gravitatea acțiunilor Rusiei.

„Este cea mai periculoasă perioadă pe care o țin minte în toată viața mea de adult“

„Este cea mai periculoasă perioadă pe care o țin minte în toată viața mea de adult. Amenințarea, venită în principal din partea Rusiei, dar și din context global mai larg, se intensifică“, a declarat el.

Autoritățile britanice trebuie să explice acest lucru publicului, „mai ales într-un moment în care guvernul cere societății să accepte creșterea cheltuielilor pentru apărare“, a adăugat Knighton. Ministrul britanic de finanțe, John Healey, a promis că bugetul apărării va ajunge la 3% din PIB până în 2030.

Declarațiile șefului armatei britanice vin în pragul încheierii unui pact naval menit să consolideze apărarea Atlanticului de Nord, a Arcticii și a Mării Baltice.

Forța Expediționară Comună, o alianță condusă de Marea Britanie, din care fac parte și Țările de Jos, statele baltice și cele nordice, va trece „dincolo de memorandumuri de înțelegere, schimburi și întâlniri, la măsuri cu adevărat practice privind modul în care forțele navale, aeriene și terestre vor coopera“, a explicat Knighton.

„Una dintre cele mai importante sarcini este capacitatea de a descuraja submarinele [rusești], astfel încât acestea să nu poată ataca nave sau să le amenințe în timp de război“, a spus el.

Regiunea numită Extremul Nord, care cuprinde părți din Atlanticul de Nord și din Arctica, devine tot mai importantă pentru economiile occidentale și pentru securitatea NATO, în parte din cauza schimbărilor climatice și a posibilităților crescute de navigație în zone care erau înainte acoperite de gheață.

Întărirea prezenței europene în zonă este un răspuns la îndemnul președintelui american Donald Trump ca europenii să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare și să contribuie la securitatea Americii, având în vedere că prin această regiune trec cabluri submarine de date esențiale.

„Asigurând securitatea în această regiune, întărim și securitatea coastei de est a SUA“, a afirmat Knighton.

Europa trebuie să-și intensifice eforturile de „reechipare și pregătire pentru a descuraja adversarul“

Deși poziția actualului președinte american a slăbit după înfrângerea republicanilor la alegerile intermediare, Knighton a subliniat că „reorientarea“ Washingtonului dinspre Europa spre regiunea Indo-Pacific a început cu mult înainte de venirea lui Trump și durează „de 15 ani sau mai mult“.

Indiferent cine va fi următorul președinte, Knighton consideră că Europa trebuie să-și intensifice eforturile de „reechipare și pregătire pentru a descuraja adversarul“.

Luna trecută, Knighton a îndemnat armata să-și pregătească soldații pentru perspectiva unui război și a avertizat că liderii politici vor începe „foarte curând“ o „discuție sinceră“ cu cetățenii despre cum ar trebui să se pregătească pentru un conflict. În interviul pentru FT, el a reluat acest mesaj.

„Cu cât vom fi mai puternici, cu atât mai mare este probabilitatea de a o descuraja pe Rusia să încerce să ne testeze reziliența“, a spus Knighton.