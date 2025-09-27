Cele mai noi tactici de atac ale rușilor au mărit considerabil frontul din Ucraina, spune șeful armatei ucrainene

Linia frontului din Ucraina a ajuns la aproape 1.250 de kilometri, subțiind apărarea Kievului, în timp ce forțele rusești și-au schimbat tactica de asalt, trimițând numeroase grupuri de asalt pentru a se infiltra în liniile ucrainene, a declarat șeful armatei ucrainene, potrivit AP.

Linia de contact s-a mărit cu aproximativ 200 de kilometri în ultimul an, iar forțele ucrainene se confruntă în medie cu între 160 și 190 de angajamente de luptă în fiecare zi cu armata Rusiei, a declarat generalul Oleksandr Sîrski într-o analiză a situației de pe câmpul de luptă.

În același timp, de la începutul verii, rușii au trecut de la ofensive costisitoare la scară mare la desfășurarea de grupuri mici de asalt, într-o nouă abordare pe care șeful armatei ucrainene a numit-o tactica „a mii de tăieturi”.

Indiferent de tactică, forțele rusești mizează pe copleșirea numerică a apărătorilor ucraineni, ca și pe lovituri continue cu drone, rachete, artilerie și bombe cu planare devastatoare. Deși au avut un oarecare succes în zonele rurale, armata rusă nu a reușit totuși până acum să cucerească orașele din est, adevărate fortărețe defensive.

Noile tactici rusești

Sîrski a declarat că Rusia lansează un număr mare de grupuri mici de asalt, din patru până la șase soldați, care folosesc terenul împădurit pentru a pătrunde pe front și ataca apoi zonele din spate ale Ucrainei, perturbând liniile de aprovizionare și rotația trupelor. De multe ori totuși, aceste grupuri mici sunt izolate și prinse în capcană de forțele ucrainene care încercuiesc zonele atacate, a spus el.

În ceea ce privește atacurile cu artilerie, rușii trag de aproximativ două ori mai multe obuze de artilerie decât unitățile ucrainene.

Cu toate astea, într-o contraofensivă recentă pe frontul din est, împotriva pozițiilor rusești, forțele ucrainene au recâștigat controlul a 168 de kilometri pătrați de teren.

Atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune au provocat pagube importante Rusiei

În paralel, campania de atacuri cu rază lungă de acțiune a Ucrainei a provocat pagube mari activelor militare și industriale ale Rusiei în ultimele săptămâni, a spus el.

Forțele Sistemelor Fără Pilot (FSA) nou create de Ucraina, care utilizează drone din ce în ce mai sofisticate, au efectuat 85 de atacuri asupra unor ținte de pe teritoriul Rusiei în mai puțin de două luni: 33 împotriva unor situri militare, respectiv 52 asupra unor uzine care produc arme, muniții, motoare, combustibil pentru rachete și drone, potrivit datelor furnizate de Sîrski.

De altfel, un rezultat vizibil este penuria de combustibil cu care se confruntă acum Rusia, afectând inclusiv logistica și aprovizionarea armatei.

Cu apropierea iernii și așteptându-se la intensificarea atacurilor rusești asupra rețelei electrice ucrainene, Kievul își îmbunătățește sistemul de apărare aeriană, constând în drone interceptoare, elicoptere, aeronave ușoare și sisteme de război electronic, a subliniat șeful armatei ucrainene.

Interceptoarele îmbunătățite doboară dronele de atac rusești în cel puțin 70% din cazuri, a adăugat Olexandr Sîrski, precizând că Ucraina testează în prezent aeronave ușoare, cu aripi fixe, înarmate cu mitraliere, ca măsură suplimentară împotriva dronelor.