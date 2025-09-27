Drone ucrainene au atacat o stație de pompare a petrolului din Rusia, pe malul Volgăi

Drone ucrainene au lovit sâmbătă o stație de pompare a petrolului din regiunea Ciuvașia, situată pe malul râului Volga, provocând oprirea temporară a activității, potrivit guvernatorului regional Oleg Nikolaev, citat de Reuters și dpa.

Potrivit oficialului, atacul a avut loc în apropierea satului Konar, la circa 1.200 km de frontiera cu Ucraina. Nikolaev a precizat că nu au existat victime, iar pagubele sunt minore. Stația face parte din conducta Drujba, care transportă petrol spre vestul Europei.

În ultimele săptămâni, Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice rusești, vizând rafinării și terminale de export. Scopul este reducerea veniturilor Moscovei din petrol, creșterea nemulțumirii interne și forțarea Kremlinului la negocieri de pace.

Specialiștii arată că aceste atacuri au redus în anumite zile rafinarea petrolului rusesc cu aproape 20% și au afectat exporturile din porturi cheie, apropiind Rusia de diminuarea producției de petrol.