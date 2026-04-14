Restricții pentru femei impuse din această vară în Grecia. Reguli noi, cu amenzi de până la 3.000 de euro

Turiștii care vizitează Grecia trebuie să respecte un set de reguli stricte pentru sezonul estival, recent introdus, altfel riscă sancțiuni considerabile, de la câteva zeci până la mii de euro.

Printre cele mai neobișnuite interdicții se numără purtarea pantofilor cu toc ascuțit în situri arheologice, inclusiv la Acropole. Măsura are rolul de a proteja marmura veche de peste 2.000 de ani, deja afectată de numărul mare de vizitatori. Cei care ignoră regula pot fi opriți la intrare sau chiar sancționați, amenzile putând ajunge până la 900 de euro. De asemenea, atingerea exponatelor în muzee și situri istorice este strict interzisă, conform publicației Blic.

Reguli dure pentru șoferi

Reguli dure se aplică și în trafic. Fumatul într-un autoturism în care se află un copil sub 12 ani este sancționat sever: amenda ajunge la 1.500 de euro pentru mașinile personale și până la 3.000 de euro pentru cele de serviciu sau închiriate. În plus, permisul de conducere este suspendat automat pentru 30 de zile.

Poliția rutieră a intensificat controalele în zonele turistice, vizând în special consumul de alcool la volan, depășirea vitezei și parcările ilegale. O mașină parcată neregulamentar poate aduce o amendă între 40 și 80 de euro, dar și sancțiuni suplimentare, precum reținerea plăcuțelor de înmatriculare, a permisului auto sau a certificatului de înmatriculare.

Lista sancțiunilor rutiere este una strictă

- Trecerea pe roșu sau depășirea pe linie continuă: 700 de euro

- Nepurtarea centurii de siguranță: 350 de euro

- Folosirea telefonului mobil la volan: 100 de euro

- Depășirea vitezei (cu până la 20 km/h): 100 de euro

- Conducerea sub influența alcoolului: între 78 și 1.200 de euro

Turiștii, atenționați cu privire la consumul de resurse

În paralel, autoritățile și proprietarii de unități de cazare le solicită turiștilor să fie responsabili în privința consumului de resurse. În contextul deficitului de apă din sezonul cald, spălarea mașinilor sau udarea excesivă a grădinilor sunt descurajate.

De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să nu lase aerul condiționat pornit pe tot parcursul zilei în absența lor, pentru a evita consumul inutil de energie și impactul asupra mediului.

Măsurile vin în contextul unui aflux mare de vizitatori și urmăresc protejarea patrimoniului, a mediului și a resurselor locale, într-unul dintre cele mai populare locuri turistice din Europa.

O destinație mai puțin cunoscută din Grecia, cu plaje spectaculoase și mâncare autentică la prețuri mici

Recent, o turistă din Marea Britanie a descoperit recent o insulă grecească mai puțin frecventată, unde relaxarea pe plaje liniștite se îmbină cu gastronomia accesibilă. Pentru excursia de două zile, ea a plătit mai puțin de 50 de lire sterline, inclusiv transportul cu feribotul din Atena.

Este vorba de insula Tinos, aflată în apropiere de Mykonos. „A fost greu să aleg între zecile de insule grecești, dar voiam o destinație cu soare, plaje libere și cine sub 20 de lire. Această insulă s-a dovedit alegerea perfectă, deși nu, nu e Mykonos și nici Santorini”, a povestit turista pentru publicația Express.

Chiar și în august, plaja rămâne relativ liberă, iar în depărtare se poate vedea insula vecină Andros.