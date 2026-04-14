Marți, 14 Aprilie 2026
Adevărul
Foto Vacanțe dezamăgitoare în locuri de vis: destinații populare pe care turiștii regretă că le-au vizitat

Vacanța de vis se poate transforma rapid într-o dezamăgire. Mii de turiști au votat, în sondaje realizate pe rețelele sociale, cele mai supraevaluate destinații din lume, unde prețurile mari, aglomerația sau lipsa de autenticitate i-au făcut să regrete alegerea.

Internauții au dezvăluit care au fost cele mai dezamăgitoare vacanțe FOTO Shutterstock

Pe baza a mii de voturi din partea utilizatorilor Reddit, aceste destinații îi fac frecvent pe vizitatori să se întrebe dacă au meritat timpul și banii investiți. Potrivit a mii de persoane, aceste locuri se numără constant printre cele mai dezamăgitoare pe care le-au vizitat.

1. Monaco

Monaco se află în fruntea listei dezamăgirilor, cu peste 2.000 de utilizatori care au spus că regretă vizita în acest loc destinat ultra-bogaților.

Mulți internauți au spus că majoritatea restaurantelor oferă mâncare mediocră la prețuri exagerate, iar atmosfera generală pare dedicată exclusiv celor foarte bogați. Pentru unii, experiența a semănat mai degrabă cu o sală de așteptare de business class dintr-un aeroport. De asemenea, au perceput locul ca fiind rece, neprimitor și dominat de snobism.

De ce ți-ar putea plăcea: Monaco oferă totuși un farmec european aparte, cu celebrul cazinou din Monte Carlo și transformarea spectaculoasă a orașului într-un circuit de Formula 1.

Monaco FOTO Shutterstock

2. Maldive

Maldivele, în ciuda plajelor spectaculoase și a bungalow-urilor deasupra apei, au adunat peste 1.300 de voturi din partea turiștilor care au considerat că nu justifică prețul.

Mulți utilizatori au apreciat frumusețea vilelor și a plajelor, dar au subliniat că există numeroase destinații similare în Asia de Sud-Est sau în Pacific, la costuri mult mai mici. De asemenea, unii au avut senzația că vizita în Maldive este mai degrabă o bifă pe o listă decât o experiență autentică.

De ce ți-ar putea plăcea: Maldivele oferă experiențe greu de replicat în altă parte, de la bungalow-uri deasupra apei și restaurante subacvatice, până la scufundări de clasă mondială și izolare totală.

Maldive FOTO Arhivă

3. Las Vegas, Nevada

Las Vegas a primit aproape 1.000 de voturi din partea turiștilor care l-au considerat copleșitor, scump și dezamăgitor după entuziasmul inițial.

Internauții au descris orașul ca fiind extrem de aglomerat și din ce în ce mai costisitor. Mulți au remarcat o atmosferă kitsch și exagerată, iar alții au spus că orașul pare artificial, plin de oameni neplăcuți și lipsit de autenticitate, dacă nu mergi pentru un eveniment sau spectacol anume.

De ce ți-ar putea plăcea: Dincolo de aglomerație, Las Vegas rămâne capitala divertismentului din SUA, cu spectacole impresionante și restaurante de top, fiind și un punct de plecare ideal pentru excursii spre Grand Canyon.

Las Vegas, Nevada FOTO Arhivă

4. Dubai

Dubai a adunat peste 950 de voturi din partea turiștilor dezamăgiți de opulența artificială și lipsa de autenticitate.

Mulți utilizatori au spus că orașul pare imens, scump și lipsit de suflet, dominat de consum excesiv și branduri occidentale. Unii au avut impresia că totul este o copie a altor locuri din lume, iar experiența seamănă cu o plimbare printr-un mall în aer liber. De asemenea, au considerat că poate fi explorat complet în doar câteva zile, fără motive reale de revenire.

De ce ți-ar putea plăcea: Chiar dacă este artificial, Dubai oferă experiențe unice precum safari în deșert sau croaziere tradiționale cu dhow.

Dubai FOTO Shutterstock

5. Seychelles

Seychelles a primit peste 500 de voturi, mulți turiști întrebându-se dacă plajele superbe justifică prețurile foarte mari.

Utilizatorii au remarcat că localnicii sunt prietenoși și plajele frumoase, dar costurile sunt extrem de ridicate. Unii au considerat destinația supraevaluată, menționând că plajele nu sunt atât de spectaculoase pe cât se spune, iar experiența generală nu se ridică la nivelul așteptărilor.

De ce ți-ar putea plăcea: Seychelles oferă unele dintre cele mai fotografiate plaje din lume, formațiuni granitice unice și faună rară, într-un cadru mai puțin aglomerat decât alte destinații tropicale.

Visul Dubai se prăbușește: turiștii și investitorii fug, iar paradisul miliardarilor rămâne cu hoteluri, mall-uri și plaje aproape goale: „Strălucirea a dispărut”
Insulele Seychelles FOTO hightideyachtcharters.com

6. Elveția

Elveția a primit peste 550 de voturi de la turiști care au simțit că prețurile ridicate eclipsează frumusețea naturală.

Mulți utilizatori au spus că totul este atât de scump încât le-a fost greu să se bucure de vacanță. Unii au perceput localnicii ca fiind rezervați sau pesimiști, iar cultura ca fiind prea rigidă. Deși au recunoscut frumusețea țării, au considerat că raportul calitate-preț este inferior altor destinații alpine.

De ce ți-ar putea plăcea: Peisajele alpine spectaculoase și transportul extrem de eficient fac din Elveția o experiență memorabilă pentru mulți turiști.

Montreux, Elveția FOTO Shutterstock

7. Egipt

Egiptul a primit peste 1.400 de voturi din partea turiștilor dezamăgiți de insistența vânzătorilor, infrastructura slabă și starea monumentelor.

Mulți utilizatori au povestit că au fost abordați constant și agresiv de comercianți. Capitala Cairo a fost descrisă ca haotică, murdară și copleșitoare. De asemenea, unii au remarcat că monumentele și muzeele nu sunt întreținute corespunzător.

De ce ți-ar putea plăcea: Piramidele rămân o experiență unică, iar templele precum Luxor impresionează prin grandiozitate, alături de croazierele pe Nil și scufundările în Marea Roșie.

Egipt FOTO Arhivă

8. Dubrovnik

Dubrovnik a primit peste 185 de voturi din partea turiștilor care l-au considerat prea aglomerat și scump.

Internauții au spus că, deși clădirile de pe malul mării sunt superbe, orașul pare mai degrabă un parc tematic decât un loc autentic. Mulți au pus acest lucru pe seama popularității generate de „Game of Thrones” și a numărului mare de vase de croazieră. Experiența devine plăcută doar pentru scurt timp, înainte ca orașul să se umple de turiști.

De ce ți-ar putea plăcea: Zidurile medievale și poziția pe coasta Adriaticii fac din Dubrovnik unul dintre cele mai fotogenice orașe europene.

Dubrovnik, Croaţia FOTO Shutterstock
Destinația de vacanță din Europa care a înlocuit Dubaiul pentru turiștii bogați: cererile pentru vile de lux s-au triplat în ultima săptămână

9. Jamaica

Jamaica a strâns aproape 800 de voturi, mulți turiști spunând că au fost deranjați de comportamentul insistent al unor localnici.

Mulți utilizatori au relatat experiențe în care șoferii de taxi îi duceau în locuri turistice convenabile pentru ei, nu pentru turiști. Deși au recunoscut frumusețea naturală a insulei, au descris-o ca fiind uneori nesigură. De asemenea, diferența dintre resorturi și restul țării a fost percepută ca fiind șocantă, iar insistența localnicilor a afectat experiența generală.

De ce ți-ar putea plăcea: Jamaica oferă plaje spectaculoase, Munții Blue și cascade impresionante.

Jamaica FOTO Andreas Stoica

10. Panama City, Panama

Panama City a primit peste 600 de voturi, turiștii fiind dezamăgiți de diferența dintre așteptări și realitate.

Utilizatorii au spus că, deși Panama ca țară este frumoasă, capitala lasă de dorit. În afară de zona istorică Casco Viejo, orașul este perceput ca degradat. Unii au descris localnicii ca fiind ostili față de străini, iar atmosfera generală ca tensionată. Au existat și relatări despre situații care au generat teamă, inclusiv zone considerate periculoase.

De ce ți-ar putea plăcea: În ciuda problemelor, Panama City este o poartă către biodiversitatea impresionantă și plajele spectaculoase ale țării.

Orașul Panama, Panama FOTO Pixabay

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
RO-Alert în Tulcea după atacuri rusești în Ucraina, la granița cu România. Două aeronave F-16 au decolat de urgență
stirileprotv.ro
image
Situație rarisimă în istoria omenirii! Pe ce dată va fi Paștele în 2027 și în 2028
gandul.ro
image
Nazare, după ce România a câștigat arbitrajul privind „Casa Radio”: Un rezultat important care înseamnă protejarea banilor publici
mediafax.ro
image
Gigi Becali a anunţat cui lasă averea colosală: „O să fie mai bogate ca mine!”
fanatik.ro
image
Mohammad Mohaddessin, opozant-cheie al regimului din Iran: „E nevoie de sute de mii de soldați pentru a ocupa Iranul” EXCLUSIV
libertatea.ro
image
Prima reacție a administrației SUA la înfrângerea lui Viktor Orban. Ce spune JD Vance despre succesorul acestuia, Peter Magyar
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru Iran
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Destinația superbă cu plajă și castele, care seamănă cu Coasta Amalfi, dar e mult mai ieftină. E foarte aproape de România
antena3.ro
image
"Să învie permisele!". Doi polițiști brăileni s-au filmat în noaptea de Înviere cântând manele în autospecială
observatornews.ro
image
Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți. Finalul civilizat a fost doar de fațadă!
cancan.ro
image
Care pensionari primesc sute lei în plus la pensie lunar? Banii se dau în funcție de județ. „Este nedrept!”
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Satul european unde primești casă și loc de muncă dacă te muți. Nu ai nevoie de studii superioare pentru a lucra aici
playtech.ro
image
Bătălie în instanță între giganții pharma pentru piața din România. Motivul pentru care Pfizer s-a plâns că i se provoacă pagube
fanatik.ro
image
Au ales maghiarii doar un Orbán mai tânăr? Cât de diferit e, de fapt, Péter Magyar de predecesorul său ANALIZĂ
ziare.com
image
Gigi Becali se teme pentru fata sa. ”Mă doare inima. Vedeți-vă, mă, de treabă!”
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Asistent plătit din bani europeni pentru „hobbyurile” unui eurodeputat
cotidianul.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Cu cine a plecat Rareș Cojoc în vacanță. E clar că nu pot sta departe unul de altul. Fanii s-au bucurat mult să-i vadă așa: Doar noi doi
romaniatv.net
image
Amenzi pentru românii care locuiesc în clădiri cu risc seismic! Penalizări de 20.000 de lei
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
De ce femeile și bărbații înșală diferit? Un detectiv particular spune semnele la care trebuie să fii atent
click.ro
image
Pepe, tată pentru a patra oară! Prima imagine cu bebelușul: „Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fetița noastră scumpă, Jessica”
click.ro
image
Marțea Albă din Săptămâna Luminată 2026. Ce tradiție importantă se respectă în a treia zi de Paște
click.ro
Filmul Theodora Împărăteasa Sclavă 1954 cu Gianna Maria Canale, Georges Marchal, personaje Teodora, Justinian, Pofimedia 0418414715 jpg
De la ”Mama desfrânatelor”, la „Regina de Aur a Imperiului Bizantin”. Juca bărbații pe degete și-a ajuns împărăteasă. Și legea s-a schimbat pentru ea
okmagazine.ro
Meghan și Harry au ajuns în Australia 2026, profimedia 1090770628 jpg
Meghan și Harry au ajuns în Australia. Ce au făcut Ducii de Sussex în prima zi a ”falsului turneu regal”
okmagazine.ro
guille alvarez IcI3FizU9Cw unsplash jpg
Lunile în care se nasc liderii! Verifică dacă ești pe lista celor pe care nu îi ocolește succesul
clickpentrufemei.ro
Mumia examinată de cercetătorii polonezi (© Marzena Ożarek-Szilke / Universitatea din Wrocław)
Un obiect misterios descoperit în mumia unui copil egiptean, veche de peste 2.000 de ani
historia.ro
