Surpriza turistică a Greciei. O destinație mai puțin cunoscută cu plaje spectaculoase și mâncare autentică la prețuri mici: „Un paradis culinar”

O turistă din Marea Britanie a descoperit recent o insulă grecească mai puțin frecventată, unde relaxarea pe plaje liniștite se îmbină cu gastronomia accesibilă. Pentru excursia de două zile, ea a plătit mai puțin de 50 de lire sterline, inclusiv transportul cu feribotul din Atena.

Este vorba de insula Tinos, aflată în apropiere de Mykonos. „A fost greu să aleg între zecile de insule grecești, dar voiam o destinație cu soare, plaje libere și cine sub 20 de lire. Această insulă s-a dovedit alegerea perfectă, deși nu, nu e Mykonos și nici Santorini”, a povestit turista pentru publicația Express.

Feribotul din Atena ajunge pe insulă în aproximativ două ore, iar prețul biletului variază între 20 și 50 de lire, în funcție de momentul rezervării. La sosire, vizitatorii descoperă centrul vechi cu străduțe pietruite, cafenele și librării, printre care și Antilalos, unde se pot servi cafea și prăjituri.

Mic dejunurile pe insulă sunt variate și accesibile. La Mikros, de exemplu, o masă completă costă aproximativ 8 lire de persoană și include clătite, preparate gătite și cafea.

Plaja principală, Agios Fokas, impresionează prin nisipul fin și apele limpezi. Două beach baruri, Agios Fokas Beach Bar și Sagredo Seaside, oferă beri de la 3 lire și servicii adaptate atât pentru cei care caută atmosferă animată, cât și pentru cei care preferă liniștea.

Chiar și în august, plaja rămâne relativ liberă, iar în depărtare se poate vedea insula vecină Andros.

Seara, insula devine un paradis culinar. Botilia se remarcă prin preparatele din fructe de mare și prin decorul său unic, cu mese plasate pe stradă și pardoseală pictată.

Sardinele, brânza feta și halloumi la grătar, alături de pâine proaspătă, sunt recomandările casei, completate de berea locală Nissos.

Alte opțiuni populare sunt Myrtilo Bistro, unde este recomandată rezervarea, și Ostria, cu taverne tradiționale și priveliști spectaculoase la apus.

Astfel, insula se dovedește a fi o destinație ideală pentru cei care caută combinația între plaje liniștite și gastronomie accesibilă, oferind o experiență autentică grecească, departe de aglomerația turiștilor.