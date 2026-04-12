Video Cel mai subestimat oraș al Spaniei: un loc medieval spectaculos, cu străzi înguste și case suspendate, care pare desprins dintr-o altă epocă

Un oraș aflat în centrul Spaniei este considerat de experți una dintre cele mai subestimate destinații turistice ale țării. Deși Spania atrage anual milioane de vizitatori în Barcelona, Madrid sau Sevilla, există locuri mai puțin cunoscute care păstrează intact farmecul medieval și atrag tot mai mult atenția publicațiilor de travel.

Situat în regiunea Castilla-La Mancha, orașul Cuenca impresionează prin arhitectura sa medievală dramatică, așezată pe stânci abrupte de calcar.

Orașul este faimos pentru străduțele sale înguste, pavate cu piatră cubică, și pentru catedrala gotică din secolul al XII-lea, considerată una dintre primele de acest tip construite în Spania, scrie express.

Unul dintre simbolurile sale emblematice este ansamblul cunoscut sub numele de „casele suspendate” (Casas Colgadas), construcții spectaculoase care par să atârne deasupra prăpastiei. Priveliștea lor de pe Podul San Pablo, care traversează râul Huécar, este impresionantă, dar poate fi copleșitoare pentru cei cu rău de înălțime.

Centrul istoric al orașului Cuenca este inclus în patrimoniul mondial UNESCO, iar atmosfera sa medievală este completată de instituții culturale importante, precum Muzeul de Artă Abstractă Spaniolă, care găzduiește lucrări contemporane în contrast puternic cu arhitectura istorică a clădirii, precizează publicația citată.

În apropiere se află și Ciudad Encantada, o formațiune geologică spectaculoasă formată din stânci vechi de aproximativ 90 de milioane de ani, modelate de natură în forme neobișnuite, care atrag pasionați de geologie și turiști deopotrivă.

Pentru vizitatori, Cuenca oferă și experiențe de cazare inedite. O fostă mănăstire a fost transformată într-un hotel de patru stele, cu priveliști asupra orașului vechi, în timp ce alte unități de cazare păstrează farmecul rustic al zonei, cu pereți din piatră și specific culinar local.

Deși nu este o destinație turistică de masă, Cuenca este relativ ușor accesibilă din Madrid, fiind preferată adesea pentru excursii de o zi.