Intervenții de urgență ale salvamontiștilor în Ceahlău și Durău: un turist rănit, altul în criză cardiacă

Echipajele Salvamont Neamț au avut luni, 13 aprilie, două intervenții, una în Stațiunea Durău, iar cealaltă în zona Chica Fântânele din Masivul Ceahlău, pentru acordarea primului ajutor unor turiști aflați în dificultate.

Una dintre solicitare a venit din zona Chica Fântânele – Șaua La Morminte, unde un turist a suferit un traumatism la un membru inferior.

Echipa de permanență din Baza Salvamont Durău a urcat în teren și a asigurat evacuarea acesteia în condiții de siguranță.

Tot luni, dar câteva ore mai devreme, salvatorii montani au fost chemați în Stațiunea Durău, unde o persoană a intrat în criză cardiacă și a avut nevoie de intervenție medicală de urgență.

„Salvamont Neamt intervine în calitate de echipaj de prim raspuns in zoana Statiunii Durau in vederea acordarii primului ajutor unei victime care a suferit o criza cardiaca”, transmitea Salvamont Neamț pe Facebook.

În ambele cazuri, victimele au fost predate echipajelor medicale pentru îngrijiri suplimentare.