Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Adevărul
Folosirea armatei pentru a prelua Groenlanda este „întotdeauna o opțiune”, spun oficiali americani

Președintele american Donald Trump şi echipa sa discută opţiuni despre cum să dobândească Groenlanda, iar utilizarea armatei americane în atingerea acestui obiectiv este „întotdeauna o opțiune”, a declarat marți Casa Albă.

Donald Trump își dorește anexarea Groenandei FOTO: X
Donald Trump își dorește anexarea Groenandei FOTO: X

Ambiția lui Trump de a obţine Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, ca centru strategic american în Arctica, unde există un interes tot mai mare din partea Rusiei şi Chinei, a fost readusă în atenţie în ultimele zile, după capturarea de către SUA a preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, scrie Agerpres.

Groenlanda a declarat în repetate rânduri că nu dorește să facă parte din Statele Unite, amintește Reuters.

Casa Albă a declarat într-un comunicat, ca răspuns la întrebările Reuters, că Trump consideră obținerea Groenlandei o prioritate de securitate naţională a SUA necesară pentru a „descuraja adversarii noştri din regiunea arctică".

„Preşedintele şi echipa sa discută o serie de opţiuni pentru a atinge acest obiectiv important de politică externă şi, bineînţeles, utilizarea armatei americane este întotdeauna o opţiune la dispoziţia comandantului-şef", a declarat Casa Albă.

Un oficial american de rang înalt a afirmat că discuţiile despre modalităţile de dobândire a Groenlandei sunt active în Biroul Oval şi că consilierii discută o varietate de opţiuni.

Declaraţiile ferme în sprijinul Groenlandei din partea liderilor NATO nu l-au descurajat pe Trump, a spus oficialul.

„Nu va dispărea", a spus oficialul despre eforturile preşedintelui de a obţine Groenlanda în cei trei ani rămaşi de mandat.

Oficialul, vorbind sub condiţia anonimatului, a detaliat că opţiunile includ achiziţionarea directă a Groenlandei de către SUA sau formarea unui Compact of Free Association (COFA) cu teritoriul. Un acord strategic de tip COFA nu ar bifa însă ambiţia lui Trump de a face din insula cu 57.000 de locuitori o parte a SUA.

Nu a fost furnizat un preţ potenţial de achiziţie, scrie Reuters.

„Diplomaţia este întotdeauna prima opţiune a preşedintelui în orice situaţie, precum şi încheierea de tranzacţii. Îi plac înţelegerile. Aşadar, dacă se poate face o afacere bună pentru achiziţionarea Groenlandei, acesta ar fi cu siguranţă primul său instinct", a spus oficialul.

Oficialii administraţiei americane susţin că insula este crucială pentru SUA datorită zăcămintelor sale de minerale cu aplicaţii importante de înaltă tehnologie şi militare. Aceste resurse rămân neexploatate din cauza lipsei de forţă de muncă, a infrastructurii limitate şi a altor provocări.

Liderii marilor puteri europene şi ai Canadei s-au unit marţi în sprijinul Groenlandei, spunând că insula arctică aparţine poporului său.

SUA

