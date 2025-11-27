Danemarca înființează o gardă de noapte pentru a-l monitoriza pe Trump, după tensiunile legate de Groenlanda

Danemarca a creat o „gardă de noapte” pentru a monitoriza declarațiile și mișcările lui Donald Trump, după tensiunile diplomatice privind Groenlanda.

Guvernul danez a instituit un fel de „serviciu de veghe de noapte” în cadrul Ministerului de Externe – nu pentru a ține piept sălbaticilor și Umblătorilor Albi, precum Night’s Watch (Rondul de noapte) din Game of Thrones, ci pentru a urmări declarațiile și mișcările lui Donald Trump în timp ce Copenhaga doarme, scrie The Guardian.

Programul de monitorizare începe zilnic la ora 17.00, ora locală, iar la ora 7.00 dimineața este redactat un raport care este distribuit în interiorul guvernului danez și către departamentele relevante.

Funcția ar fi fost introdusă după disputa diplomatică dintre Copenhaga și Washington din această primăvară, când președintele american a amenințat că va prelua controlul asupra insulei arctice Groenlanda.

Inițiativa este unul dintre numeroasele exemple care arată cum diplomația daneză și administrația țării au fost nevoite să se adapteze la noua realitate creată de al doilea mandat Trump.

O sursă apropiată ministerului de externe a declarat pentru The Guardian: „Este corect să spunem că situația din Groenlanda și diferența de fus orar dintre Danemarca și Statele Unite au fost factori importanți în introducerea acestui sistem, în primăvară.”

În loc ca fiecare să se grăbească să-și verifice telefonul pentru a afla ultimele știri din SUA, ministerul a decis să facă un „efort colectiv” pentru a rămâne la curent cu ceea ce spune și face Trump.

Jacob Kaarsbo, fost analist-șef al Agenției Daneze de Informații Militare, a spus că această dezvoltare demonstrează, „așa cum am știut dintotdeauna”, că ideea conform căreia Statele Unite sunt cel mai mare și cel mai important aliat al Danemarcei nu mai este valabilă.

„Alianțele sunt construite pe valori comune și pe o percepție comună a amenințărilor”, a spus Kaarsbo. „Trump nu împărtășește niciuna dintre acestea cu noi și, aș îndrăzni să spun, nici cu majoritatea europenilor.”