Gafa care l-a costat victoria pe Ionuț Radu. Portarul român a comis o greșeală uriașă în meciul cu Lyon. Antrenorul i-a decis soarta: „E păcat”

Celta Vigo și Lyon au încheiat meciul din turul optimilor Europa League cu o remiză,1-1. Până spre final, partida părea să meargă perfect pentru Ionuț Radu, portarul naționalei României, care a reușit mai multe intervenții spectaculoase.

Însă, în minutul 88, brazilianul Endrick, împrumutat de la Real Madrid, a șutat puternic din marginea careului. Mingea, care părea ușor de prins, a trecut pe sub Radu și a depășit linia porții. Golul a adus egalarea pentru Lyon, iar Endrick și-a sărbătorit reușita cu un dans de bucurie la marginea terenului.

Scurt rezumat. Celta a deschis scorul în minutul 25

Primul șut periculos spre poarta Celtei Vigo a venit în minutul 25, când Tolisso a trimis mingea în fața porții, iar portarul Ionuț Radu a reușit să respingă. La scurt timp, Celta a deschis tabela prin golul înscris de Rueda, din pasa lui Swedberg.

Mai târziu, brazilianul Endrick, venit de la Real Madrid, l-a testat de două ori pe Ionuț Radu: mai întâi cu un cap, apoi cu un șut puternic, pe care portarul român le-a scos spectaculos. Celta Vigo a rămas în 10 jucători din minutul 55, când Borja Iglesias a primit al doilea cartonaș galben. În ultimele minute, oaspeții au controlat jocul, dar scorul a rămas 1-1. Returul se joacă joi, 19 martie, în Franța, de la ora 19:45.

„Nu cred că această gafă îl va afecta pe Ionuț Radu!”

Antrenorul Celtei Vigo, Claudio Giraldez, l-a apărat pe Ionuț Radu, subliniind că portarul român rămâne titular de bază în poarta echipei.

„Nu cred că această gafă îl va afecta pe Ionuț Radu. Sper să nu-l afecteze. A fost foarte bun la jocul aerian, a fost un jucător foarte important pentru noi în acest meci. A avut câteva intervenții la limită, a avut niște parade excelente. E păcat că a scăpat acea minge ușoară, dar ăsta este fotbalul!”, a spus Giraldez, conform La Voz de Galicia.