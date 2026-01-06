search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Liderii europeni nu sunt de acord cu intențiile lui Trump: „Doar Groenlanda şi Danemarca își pot decide viitorul”

0
0
Publicat:

Guvernele Spaniei, Franței, Germaniei, Italiei, Regatului Unit, Poloniei și Danemarcei au emis marți, 6 inauraie, o declarație comună prin care au reafirmat suveranitatea Groenlandei, răspunzând astfel declarațiilor recente ale președintelui american Donald Trump privind posibilitatea preluării controlului asupra insulei.

Sat din Groelanda FOTO: Pixabay
Sat din Groelanda FOTO: Pixabay

„Groenlanda aparține poporului său. Doar Danemarca și Groenlanda pot decide asupra chestiunilor care privesc relațiile dintre ele. Acestea sunt principii universale și noi nu vom înceta să le apărăm”, se arată în comunicatul citat de Reuters.

Semnatarii declarației subliniază că securitatea în zona arctică este „o prioritate” pentru Europa și o componentă critică a securității internaționale și transatlantice. 

„Trebuie să respectăm principiile Cartei ONU, inclusiv suveranitatea, integritatea teritorială şi inviolabilitatea graniţelor”, se mai menţionează în declaraţie, care adaugă că „securitatea în zona arctică trebuie realizată în mod colectiv, în conjuncţie cu aliaţii NATO, inclusiv cu Statele Unite”.

Declarația mai evidențiază că NATO a reafirmat rolul Arcticii ca zonă strategică și că aliații europeni își intensifică eforturile pentru a menține securitatea regională.

Noi și mulți alți aliați ne-am sporit prezența, activitățile și investițiile pentru a menține siguranța Arcticii și pentru a descuraja adversarii”, se menționează în comunicatul citat de Agerpres.

Donald Trump a declarat recent că SUA „au nevoie de Groenlanda, absolut, pentru apărare”, reiterând astfel intenția sa de a explora achiziția insulei, ceea ce a provocat reacții diplomatice din partea țărilor europene.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
digi24.ro
image
Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Rugăciune puternică de Bobotează. Îndeplinește cele mai profunde dorințe dacă o rostim
gandul.ro
image
Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume costă doar 15 euro. Traseul trece prin cinci sate de pe malul mării
mediafax.ro
image
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
fanatik.ro
image
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
libertatea.ro
image
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate deservi propriile porturi
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Rădoi i-a trimis un mesaj de 3 cuvinte lui Becali, după ce a primit "100 de telefoane" de la patronul FCSB-ului
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Un medic stomatolog de 35 de ani a fost găsit mort în cabinetul lui din Călărași. S-a deschis dosar penal de moarte suspectă
antena3.ro
image
Şi-a ţinut moartea în mână. Un turist a ţinut în palmă una dintre cele mai veninoase creaturi
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
cancan.ro
image
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Verificarea RCA online în 2026: cum afli rapid dacă o mașină are polița valabilă
playtech.ro
image
Oțelul Galați și-a vândut atacantul în Polonia. Sumă de transfer surprinzătoare. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis: "Nu l-am văzut niciodată așa"
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Un mare campion la kaiac-canoe a fost găsit fără suflare în propria locuință, la doar 34 de ani
kanald.ro
image
Când lași pe cineva grăbit să treacă în față, ai 6 semne rare pe care puțini le observă
playtech.ro
image
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
wowbiz.ro
image
Se ÎNCHID școlile! Autoritățile din aceste zone au decis să pună lacătul pe ușă! Ninsori abundente, stratul de zăpadă ajunge la 30 cm, şi ger de crapă pietrele
romaniatv.net
image
Atenție, un nou tip de escrocherie în România! ”Curierul fantomă” te curăță de bani
mediaflux.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea lor
click.ro
image
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
click.ro
image
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor
click.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman
okmagazine.ro
Tagliatelle cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1584366358 jpg
Tagliatelle cu ciuperci. Cea mai simplă rețetă
clickpentrufemei.ro
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea lor

OK! Magazine

image
2026 se va simți ca o doză triplă de espresso! Catapultați în altă realitate, trăim vremuri ca în 1989

Click! Pentru femei

image
Céline Dion, noua senzație de pe TikTok! Ce-a convins-o să-și facă cont? „A venit timpul pentru...”

Click! Sănătate

image
5 suplimente de evitat dacă ai tensiune arterială mare