Liderii europeni nu sunt de acord cu intențiile lui Trump: „Doar Groenlanda şi Danemarca își pot decide viitorul”

Guvernele Spaniei, Franței, Germaniei, Italiei, Regatului Unit, Poloniei și Danemarcei au emis marți, 6 inauraie, o declarație comună prin care au reafirmat suveranitatea Groenlandei, răspunzând astfel declarațiilor recente ale președintelui american Donald Trump privind posibilitatea preluării controlului asupra insulei.

„Groenlanda aparține poporului său. Doar Danemarca și Groenlanda pot decide asupra chestiunilor care privesc relațiile dintre ele. Acestea sunt principii universale și noi nu vom înceta să le apărăm”, se arată în comunicatul citat de Reuters.

Semnatarii declarației subliniază că securitatea în zona arctică este „o prioritate” pentru Europa și o componentă critică a securității internaționale și transatlantice.

„Trebuie să respectăm principiile Cartei ONU, inclusiv suveranitatea, integritatea teritorială şi inviolabilitatea graniţelor”, se mai menţionează în declaraţie, care adaugă că „securitatea în zona arctică trebuie realizată în mod colectiv, în conjuncţie cu aliaţii NATO, inclusiv cu Statele Unite”.

Declarația mai evidențiază că NATO a reafirmat rolul Arcticii ca zonă strategică și că aliații europeni își intensifică eforturile pentru a menține securitatea regională.

„Noi și mulți alți aliați ne-am sporit prezența, activitățile și investițiile pentru a menține siguranța Arcticii și pentru a descuraja adversarii”, se menționează în comunicatul citat de Agerpres.

Donald Trump a declarat recent că SUA „au nevoie de Groenlanda, absolut, pentru apărare”, reiterând astfel intenția sa de a explora achiziția insulei, ceea ce a provocat reacții diplomatice din partea țărilor europene.