search
Luni, 5 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un atac al SUA asupra Groenlandei ar însemna sfârșitul NATO, avertizează premierul danez

0
0
Publicat:

Un atac al Statelor Unite asupra unui aliat NATO ar însemna sfârșitul atât al alianței militare, cât și al „securității post-Al Doilea Război Mondial”, a avertizat premierul Danemarcei, după ce Donald Trump a amenințat din nou că va prelua Groenlanda.

Mette Frederiksen FOTO Arhivă
Mette Frederiksen FOTO Arhivă

Proaspăt revenit din operațiunea militară din Venezuela, președintele american a declarat că SUA au nevoie „foarte mult” de Groenlanda – reaprinzând temerile privind o posibilă invazie americană a insulei, care este în mare parte autonomă, fostă colonie daneză și încă parte a regatului Danemarcei. Politica externă și de securitate a Groenlandei continuă să fie controlată de Copenhaga, scrie The Guardian.

Mette Frederiksen, premierul danez, a avertizat luni că orice atac al SUA asupra unui aliat NATO ar fi sfârșitul „tuturor lucrurilor”.

„Dacă Statele Unite decid să atace militar o altă țară NATO, atunci totul s-ar opri – asta include NATO și, prin urmare, securitatea post-Al Doilea Război Mondial”, a declarat Frederiksen pentru postul danez TV2.

Comentariile ei au venit după ce premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a făcut o declarație directă și fermă, în care l-a îndemnat pe Trump să renunțe la „fanteziile despre anexare” și a acuzat SUA de retorică „complet și total inacceptabilă”, afirmând: „Destul este destul.”

„Amenințările, presiunea și vorbele despre anexare nu au ce căuta între prieteni”, a scris Nielsen pe rețelele sociale. „Așa nu vorbești unei populații care a demonstrat responsabilitate, stabilitate și loialitate în mod repetat. Destul este destul. Fără presiune. Fără insinuări. Fără fantezii despre anexare.”

Groenlanda, a spus el, este „deschisă dialogului”, dar acesta trebuie să se desfășoare prin canalele corespunzătoare și să fie conform legilor internaționale, „nu prin postări aleatorii și lipsite de respect pe rețelele sociale”.

El a adăugat: „Groenlanda este casa noastră și teritoriul nostru. Și așa va rămâne.”

Frederiksen a spus că guvernul ei face tot ce este posibil pentru a preveni un atac asupra Groenlandei și a acuzat SUA de aplicarea unei „presiuni inacceptabile”, descriind-o drept un „atac nerezonabil asupra comunității mondiale”.

„Nu poți să intri și să preiei o parte din teritoriul altei țări”, a declarat ea pentru postul danez DR, adăugând: „Dacă SUA aleg să atace o altă țară NATO, totul se va opri. Am spus de la început că, din păcate, cred că președintele american este serios în privința asta. De asemenea, am clarificat foarte clar poziția Danemarcei. Și Groenlanda a spus în repetate rânduri că nu vrea să facă parte din SUA.”

Frederiksen a afirmat că a fost „foarte clară” cu Trump, atât în public, cât și în privat, adăugând că va „face tot ce este posibil … pentru a lupta pentru valorile democratice fundamentale și pentru comunitatea internațională pe care am construit-o.”

Nielsen și Frederiksen au primit susținerea UE, care luni a declarat că nu va înceta să apere principiul integrității teritoriale, în special atunci când este vorba de un stat membru al blocului format din 27 de țări.

„UE va continua să susțină principiile suveranității naționale, integrității teritoriale și inviolabilității frontierelor”, a declarat pentru jurnaliști Anitta Hipper, purtătorul de cuvânt principal al politicii externe a UE. „Acestea sunt principii universale și nu vom înceta să le apărăm, cu atât mai mult dacă integritatea teritorială a unui stat membru al Uniunii Europene este pusă sub semnul întrebării.

La rândul lor, vecinii nordici Suedia, Norvegia și Finlanda și-au exprimat sprijinul față de Danemarca. Premierul suedez, Ulf Kristersson, a declarat: „Doar Danemarca și Groenlanda au dreptul să decidă asupra problemelor care privesc Danemarca și Groenlanda. Suedia susține pe deplin țara noastră vecină.”

Vorbind de pe Air Force One, Trump a refuzat să răspundă la întrebarea dacă se așteaptă să acționeze în Groenlanda, spunând că va reveni asupra subiectului „în 20 de zile”, după care a ironizat eforturile de apărare daneze.

„În acest moment, Groenlanda este plină de nave chineze și rusești peste tot. Avem nevoie de Groenlanda din motive de securitate națională. Danemarca nu va putea să facă față acestei sarcini”, a spus Trump.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va fi următoarea mișcare a Kremlinului
digi24.ro
image
Protest într-un oraș din Suceava, după majorarea taxelor locale. Localnicii cer demisia primarului: „Gata cu șmecheria”
stirileprotv.ro
image
Ce mâncare se servește în vagoanele restaurant ale CFR Călători, la început de 2026: „Am început să întrecem Japonia”
gandul.ro
image
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
mediafax.ro
image
Louis Munteanu, mesaj pentru Neluțu Varga și Dan Petrescu după transferul la DC United! Toate detaliile mutării și salariul de superstar al atacantului în SUA. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori, viscol și zăpadă de 30 de centimetri în mai multe zone
libertatea.ro
image
Curtea de Apel București, reacție publică la materialul Recorder „Justiție capturată”. Mesajul CAB către public | DOCUMENT
digi24.ro
image
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
gsp.ro
image
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Trump amenință deschis un aliat NATO: „Ne vom ocupa de Groenlanda în 2 luni. Danemarca nu va putea să se ocupe de ea”
antena3.ro
image
Zonele în care meteorologii anunţă ninsori abundente şi temperaturi de -15 grade
observatornews.ro
image
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef de stat
cancan.ro
image
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Nu arunca bradul de Crăciun după sărbători: iată de ce este încă valoros
playtech.ro
image
Ce a pățit o americancă aflată în România. Tradiția care a lăsat-o fără cuvinte: ”Ce se întâmplă?”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Octavian Popescu, gata să plece de la FCSB! Gigi Becali: ”Am cerut 150.000 €”
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Fiecare proprietar de apartament trebuie să achite obligatoriu această sumă. Documentul care stabilește acest lucru
kanald.ro
image
De ce nu mâncăm ouă de curcă: sunt comestibile, dar există un motiv pentru care...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Se închid şcolile, vacanţă prelungită pentru elevi din cauza ninsorilor abundente!
romaniatv.net
image
Scade prețul gazelor cu 5%. Semnale la nivel european
mediaflux.ro
image
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
click.ro
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi
click.ro
image
Lecții de viață pe care le înțelegem prea târziu. Ce trebuie să faci ca să trăiești fericit
click.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman
okmagazine.ro
Tagliatelle cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1584366358 jpg
Tagliatelle cu ciuperci. Cea mai simplă rețetă
clickpentrufemei.ro
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat

OK! Magazine

image
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman

Click! Pentru femei

image
2026 n-a început bine pentru Will Smith! Actorul e acuzat de hărțuire sexuală. De un bărbat!

Click! Sănătate

image
Aceste trăsături apărute la mijlocul vieții indică un risc crescut de demență