Un atac al SUA asupra Groenlandei ar însemna sfârșitul NATO, avertizează premierul danez

Un atac al Statelor Unite asupra unui aliat NATO ar însemna sfârșitul atât al alianței militare, cât și al „securității post-Al Doilea Război Mondial”, a avertizat premierul Danemarcei, după ce Donald Trump a amenințat din nou că va prelua Groenlanda.

Proaspăt revenit din operațiunea militară din Venezuela, președintele american a declarat că SUA au nevoie „foarte mult” de Groenlanda – reaprinzând temerile privind o posibilă invazie americană a insulei, care este în mare parte autonomă, fostă colonie daneză și încă parte a regatului Danemarcei. Politica externă și de securitate a Groenlandei continuă să fie controlată de Copenhaga, scrie The Guardian.

Mette Frederiksen, premierul danez, a avertizat luni că orice atac al SUA asupra unui aliat NATO ar fi sfârșitul „tuturor lucrurilor”.

„Dacă Statele Unite decid să atace militar o altă țară NATO, atunci totul s-ar opri – asta include NATO și, prin urmare, securitatea post-Al Doilea Război Mondial”, a declarat Frederiksen pentru postul danez TV2.

Comentariile ei au venit după ce premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a făcut o declarație directă și fermă, în care l-a îndemnat pe Trump să renunțe la „fanteziile despre anexare” și a acuzat SUA de retorică „complet și total inacceptabilă”, afirmând: „Destul este destul.”

„Amenințările, presiunea și vorbele despre anexare nu au ce căuta între prieteni”, a scris Nielsen pe rețelele sociale. „Așa nu vorbești unei populații care a demonstrat responsabilitate, stabilitate și loialitate în mod repetat. Destul este destul. Fără presiune. Fără insinuări. Fără fantezii despre anexare.”

Groenlanda, a spus el, este „deschisă dialogului”, dar acesta trebuie să se desfășoare prin canalele corespunzătoare și să fie conform legilor internaționale, „nu prin postări aleatorii și lipsite de respect pe rețelele sociale”.

El a adăugat: „Groenlanda este casa noastră și teritoriul nostru. Și așa va rămâne.”

Frederiksen a spus că guvernul ei face tot ce este posibil pentru a preveni un atac asupra Groenlandei și a acuzat SUA de aplicarea unei „presiuni inacceptabile”, descriind-o drept un „atac nerezonabil asupra comunității mondiale”.

„Nu poți să intri și să preiei o parte din teritoriul altei țări”, a declarat ea pentru postul danez DR, adăugând: „Dacă SUA aleg să atace o altă țară NATO, totul se va opri. Am spus de la început că, din păcate, cred că președintele american este serios în privința asta. De asemenea, am clarificat foarte clar poziția Danemarcei. Și Groenlanda a spus în repetate rânduri că nu vrea să facă parte din SUA.”

Frederiksen a afirmat că a fost „foarte clară” cu Trump, atât în public, cât și în privat, adăugând că va „face tot ce este posibil … pentru a lupta pentru valorile democratice fundamentale și pentru comunitatea internațională pe care am construit-o.”

Nielsen și Frederiksen au primit susținerea UE, care luni a declarat că nu va înceta să apere principiul integrității teritoriale, în special atunci când este vorba de un stat membru al blocului format din 27 de țări.

„UE va continua să susțină principiile suveranității naționale, integrității teritoriale și inviolabilității frontierelor”, a declarat pentru jurnaliști Anitta Hipper, purtătorul de cuvânt principal al politicii externe a UE. „Acestea sunt principii universale și nu vom înceta să le apărăm, cu atât mai mult dacă integritatea teritorială a unui stat membru al Uniunii Europene este pusă sub semnul întrebării.”

La rândul lor, vecinii nordici Suedia, Norvegia și Finlanda și-au exprimat sprijinul față de Danemarca. Premierul suedez, Ulf Kristersson, a declarat: „Doar Danemarca și Groenlanda au dreptul să decidă asupra problemelor care privesc Danemarca și Groenlanda. Suedia susține pe deplin țara noastră vecină.”

Vorbind de pe Air Force One, Trump a refuzat să răspundă la întrebarea dacă se așteaptă să acționeze în Groenlanda, spunând că va reveni asupra subiectului „în 20 de zile”, după care a ironizat eforturile de apărare daneze.

„În acest moment, Groenlanda este plină de nave chineze și rusești peste tot. Avem nevoie de Groenlanda din motive de securitate națională. Danemarca nu va putea să facă față acestei sarcini”, a spus Trump.