Premierul Danemarcei îi cere lui Trump „să oprească amenințările” privind preluarea Groenlandei: „SUA nu au niciun drept să anexeze”

Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, i-a cerut președintelui Donald Trump „să oprească amenințările” privind preluarea Groenlandei, adăugând că „SUA nu au niciun drept să anexeze vreuna dintre cele trei națiuni din Regatul Danemarcei”.

Declarațiile sale vin după ce Katie Miller, soția unuia dintre consilierii lui Trump, Stephen Miller, a publicat pe X o hartă a Groenlandei în culorile drapelului american, alături de cuvântul „SOON” („ÎN CURÂND”), scrie BBC.

Trump a adus în discuție în repetate rânduri posibilitatea ca Groenlanda să devină o parte anexată a SUA, invocând poziția sa strategică și bogățiile minerale, și și-a reiterat afirmațiile după comentariile lui Frederiksen.

În declarația sa, publicată pe site-ul guvernului danez, Frederiksen a spus că se adresează Statelor Unite „foarte direct”.

Ea a subliniat că Danemarca „și, implicit, Groenlanda”, este membră NATO și este acoperită de garanțiile de securitate ale alianței.

Danemarca are deja un acord de apărare cu SUA care le oferă acces în Groenlanda, a mai spus ea, adăugând că țara și-a sporit investițiile în securitatea regiunii arctice.

„Aș îndemna cu fermitate Statele Unite să înceteze amenințările la adresa unui aliat istoric apropiat și la adresa unei alte țări și a unui alt popor care au spus foarte clar că nu sunt de vânzare”, a declarat ea.

Câteva ore mai târziu, aflat la bordul Air Force One, Trump și-a reiterat obiectivul.

„Avem nevoie de Groenlanda din perspectiva securității naționale, iar Danemarca nu va fi capabilă să facă asta”, a spus el.

Tensiunile au fost amplificate de evoluții recente de la Washington. La sfârșitul lunii decembrie, Trump a anunțat numirea guvernatorului statului Louisiana, Jeff Landry, în funcția de trimis special pentru Groenlanda.

Ulterior, Landry a afirmat că Statele Unite ar intenționa să inițieze demersuri pentru includerea insulei în componența țării, declarații care au provocat reacții dure în Europa.

Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a anunțat că ia în calcul convocarea ambasadorului SUA pentru explicații.

Publicația The Guardian a relatat anterior că, potrivit unor surse politice, Groenlanda s-ar putea număra printre viitoarele obiective strategice ale administrației Trump, alături de Cuba și Iran.