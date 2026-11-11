Oamenii de știință din cercul lui Putin testează „elixirul longevității” pe maimuțe

Institutul Kurciatov, condus de Mihail Kovalciuk, un apropiat al președintelui Vladimir Putin, a adunat o colecție unică de maimuțe în vârstă. Oamenii de știință speră să le folosească pentru a găsi modalități de a prelungi viața umană. Kovalciuk a vorbit despre cercetare la Forumul Genomic Kurciatov din Moscova, scrie presa rusă.

Rușii au o bancă de probe de sânge prelevate de la maimuțele longevive Foto: Arhiva

Pepinierele institutului găzduiesc peste 7.000 de primate din 22 de specii.

„Evaluăm maimuțe în vârstă pentru a urmări toate etapele îmbătrânirii. Evaluăm indivizi cu vârste cuprinse între 18 și peste 30 de ani. Efectuăm un screening complet: analize biochimice, structurale, examinăm vasele de sânge, creierul, totul. Primatele sunt cel mai apropiat exemplu de noi. Aceasta este baza pentru crearea unui sistem de reglare pentru prelungirea duratei de viață”, a spus Kovalciuk.

Proiectul este derulat în colaborare cu Centrul Național Rus de Chirurgie, care a constituit deja o bancă de probe de sânge prelevate de la maimuțele longevive.

Miza longevității la Kremlin

Mihail Kovalciuk este considerat un prieten de lungă durată al lui Putin și un consilier neoficial pe probleme științifice, în timp ce fratele său, miliardarul Iuri Kovalciuk, face parte din cercul restrâns de la Kremlin.

Interesul liderului rus pentru prelungirea vieții este bine cunoscut. În timpul unei vizite în China, în septembrie 2025, au apărut informații că Putin a discutat cu președintele Xi Jinping despre posibilitatea extinderii duratei de viață umane până la 150 de ani.

Domeniul geneticii atrage și alți membri ai familiei prezidențiale. Fiica cea mare a lui Putin, medic endocrinolog, Maria Voronțova, este implicată activ în proiecte similare. Prezentă la deschiderea unui laborator de longevitate la Școala de Management „Skolkovo”, Voronțova a descris încercările de a depăși limitele naturale ale vieții drept o tentativă de „a-l păcăli pe Dumnezeu”.

Potrivit unor rapoarte publicate de Wall Street Journal, cercetătorii ruși lucrează, de asemenea, la încetinirea îmbătrânirii celulare prin terapie genică și la cultivarea de organe umane pentru transplant în interiorul porcilor modificați genetic.

Finanțări masive și acces la jurnale internaționale

Potrivit WSJ, în cadrul proiectelor rusești de extindere a vieții, oamenii de știință lucrează, de asemenea, la încetinirea îmbătrânirii celulare prin terapie genică și la cultivarea de organe pentru transplant în interiorul porcilor modificați genetic.

Kremlinul alocă fonduri semnificative pentru astfel de cercetări.

Bugetul pentru perioada 2027–2029 include aproape 18 miliarde de ruble pentru proiectul „Noi tehnologii pentru conservarea sănătății”, care implică dezvoltarea de modalități de prelungire a unei vieți sănătoase .

Anul viitor, se preconizează alocarea a 625,4 milioane de ruble pentru tehnologiile de medicină preventivă și longevitate sănătoasă, 288,5 milioane de ruble pentru dezvoltarea tehnologiilor de bioimprimare a țesuturilor și organelor, iar alte 137,4 milioane de ruble pentru studierea cauzelor îmbătrânirii.

În pofida regimului dur de sancțiuni impus de guvernele occidentale, oameni de știință apropiați regimului de la Moscova continuă să publice lucrări în reviste academice internaționale. O investigație jurnalistică arată că printre autorii găzduiți de edituri majore din SUA și UE se numără fiicele lui Putin, conducători ai industriei ruse de apărare și indivizi aflați pe listele de sancțiuni.