„Războiul pe șine”: cum a devenit calea ferată miza-cheie a conflictului din Ucraina

În acest an, Rusia a intensificat semnificativ atacurile asupra infrastructurii Ukrzalizniția (UZ), compania de stat care gestionează căile ferate ucrainene. Rețeaua transportă aproximativ 60% din mărfurile țării, inclusiv armament și trupe către linia frontului, și reprezintă o arteră esențială pentru economia națională.

Potrivit UZ, în 2025 infrastructura feroviară a fost atacată de peste 1.100 de ori – un număr egal cu totalul atacurilor din anii 2023 și 2024 la un loc.

Atacuri sistematice asupra infrastructurii-cheie

Conform investigației WSJ, forțele ruse vizează trenuri aflate în circulație, turnuri de dispecerat, depouri, poduri feroviare și substații electrice care alimentează rețeaua. Compania estimează pierderi de aproximativ 5,8 miliarde de dolari, deși oficialii avertizează că valoarea totală a reparațiilor va fi probabil mai mare.

Dincolo de pagubele materiale, oficialii subliniază că cele mai grave pierderi sunt cele de vieți omenești.

„Este un război purtat împotriva căilor ferate – o campanie deliberată, structurată, bine planificată și concentrată, menită să paralizeze sistemul”, a declarat directorul general al UZ, Oleksandr Perțovskîi. „Practic, fiecare verigă a lanțului este atacată.”

De ce a fost cruțată rețeaua la începutul războiului

De-a lungul primelor faze ale invaziei, Ukrzalizniția a devenit un motiv de mândrie națională. Compania a jucat un rol esențial în evacuarea civililor din zonele de front și în transportul liderilor străini către Kiev, într-un moment în care alte rute erau nesigure.

Potrivit WSJ, în acea perioadă Rusia a evitat în mare măsură să lovească infrastructura feroviară, anticipând că ar putea avea nevoie de ea în cazul unei ocupări complete a Ucrainei.

„Acum, în contextul în care Moscova încearcă să forțeze Kievul să accepte condiții dure de pace, rețeaua feroviară a devenit o țintă prioritară”, notează publicația americană.

Măsuri de protecție și limitele acestora

Pe fondul intensificării atacurilor, Ukrzalizniția a introdus măsuri suplimentare de securitate. Mecanici de tren care intră în orașe apropiate de linia frontului, precum Herson, poartă căști de protecție. Unele trenuri au fost echipate cu sisteme de bruiaj pentru drone, iar substațiile electrice sunt consolidate cu beton pentru a reduce impactul loviturilor.

Totuși, nu toate nodurile feroviare pot fi protejate eficient. Un exemplu este orașul Lozova, din regiunea Harkiv, un important punct de tranzit feroviar.

„Când sună sirena de raid aerian, lăsăm totul și ne adăpostim”, spune Nina Zabela, șefa gării din Lozova. „Prioritatea este salvarea vieților.”

În luna septembrie, directorul Ukrzalizniția avertiza că Rusia folosește drone extrem de precise pentru a lovi locomotivele, tehnologie care, potrivit lui, este constant perfecționată.