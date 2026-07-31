 Un expert în migrație internațională pune la îndoială spontaneitatea valului de migranți din Ceuta: „Seamănă foarte mult cu ceea ce am văzut la granița Belarus-Polonia” | adevarul.ro
search
Vineri, 31 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un expert în migrație internațională pune la îndoială spontaneitatea valului de migranți din Ceuta: „Seamănă foarte mult cu ceea ce am văzut la granița Belarus-Polonia”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ceuta, mica exclavă spaniolă aflată pe coasta Marocului, a redevenit în câteva ore una dintre cele mai tensionate frontiere ale Uniunii Europene, după ce zeci de mii de oameni au încercat să treacă granița într-o singură zi, pe uscat și pe mare. În timp ce guvernul socialist de la Madrid, condus de Pedro Sanchez, vorbește despre rețele de trafic de persoane, Italia și Franța cer măsuri mai dure pentru protejarea frontierelor. Într-o analiză pentru „Adevărul”, Anatolie Coșciug, director adjunct al Centrului de Studii pentru Comunități Multiculturale și cadru universitar la Universitatea „Babeș-Bolyai”, pune la îndoială spontaneitatea valului migrator în contextul în care Marocul s-a mai folosit de-a lungul timpului de astfel de operațiuni pentru a pune presiune pe Spania.

Zeci de mii de imigranți marocani au luat cu asalt exclava spaniolă Ceuta. FOTO: Profimedia
Zeci de mii de imigranți marocani au luat cu asalt exclava spaniolă Ceuta. FOTO: Profimedia

Primele cifre comunicate de autoritățile spaniole au indicat că peste 49.000 de persoane ar fi încercat să intre ilegal în Ceuta în numai 24 de ore. Informația, publicată inițial pe site-ul Departamentului pentru Securitate Națională, a fost retrasă ulterior fără explicații. Chiar dacă numărul exact rămâne neclar, amploarea evenimentelor este fără precedent pentru această frontieră.

Ceuta și Melilla sunt singurele teritorii ale Uniunii Europene care au frontieră terestră cu Africa. De ani buni, cele două enclave sunt puncte de atracție pentru migranții care încearcă să ajungă în Europa, însă niciun episod anterior nu a pus o asemenea presiune asupra autorităților spaniole.

Pedro Sanchez a ajuns vineri în Ceuta împreună cu ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska, pentru a evalua situația din teren. La frontieră, forțele marocane au folosit tunuri de apă pentru a dispersa grupurile de migranți, iar în apropierea gardului au rămas autobuze și mașini incendiate în timpul confruntărilor. În orașul marocan Fnideq, aflat la doar câțiva kilometri de exclavă, mii de oameni au continuat să se adune și în noaptea următoare, în speranța că vor găsi o cale de a trece granița.

O decizie a Curții Supreme a schimbat regulile chiar înaintea crizei

Cu doar câteva săptămâni înainte, Curtea Supremă a Spaniei a decis că persoanele interceptate pe mare în timp ce încearcă să ajungă la Ceuta sau Melilla nu mai pot fi returnate imediat în Maroc. Hotărârea a schimbat una dintre procedurile folosite până acum de autoritățile spaniole și a fost urmată aproape imediat de creșterea numărului de tentative de trecere.

Guvernul de la Madrid susține că rețelele de trafic au speculat rapid această schimbare și au prezentat-o drept o oportunitate pentru migranți. În același timp, Executivul a trimis armata în sprijinul Gărzii Civile și a anunțat că va încerca să accelereze procedurile de returnare, în limitele impuse de decizia instanței și de legislația privind protecția internațională.

Presiunea pusă pe autorități a fost recunoscută chiar de reprezentanții polițiștilor din Garda Civilă. Asociația AUGC a transmis că efectivele aflate la frontieră în momentul producerii valului au fost insuficiente pentru a controla situația, alimentând discuțiile despre cât de pregătită era Spania pentru un asemenea scenariu.

Europa s-a împărțit imediat în două tabere

Criza de la Ceuta a depășit rapid granițele Spaniei și a devenit un nou motiv de dispută în interiorul Uniunii Europene. Reacțiile au arătat încă o dată că migrația rămâne unul dintre subiectele care divizează cel mai puternic capitalele europene.

Franța a ales să întărească imediat controalele la frontiera cu Spania, invocând necesitatea prevenirii unor deplasări secundare ale migranților. Italia a mers însă mult mai departe. Premierul Giorgia Meloni a vorbit despre măsuri extraordinare pentru apărarea frontierelor și a invocat inclusiv suspendarea aplicării regulilor Schengen în raport cu Spania. Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a pus valul de migranți și pe seama politicii de regularizare promovate de guvernul lui Pedro Sánchez, susținând că aceasta transmite un semnal greșit rețelelor de trafic de persoane.

Madridul a respins imediat acuzațiile. Ministrul spaniol de Externe, Jose Manuel Albares, a cerut solidaritate europeană și a anunțat convocarea ambasadorului Italiei pentru a protesta față de declarațiile venite de la Roma.

Lidera extremei drepte din Franța, Marine Le Pen, a susținut că imaginile de la Ceuta demonstrează eșecul actualei politici europene privind migrația și a promis că, dacă va ajunge la putere, va restrânge libera circulație în spațiul Schengen exclusiv la cetățenii Uniunii Europene.

De ce Ceuta nu înseamnă automat intrarea în Europa

Mulți dintre cei care pornesc spre Ceuta cred că odată ajunși pe teritoriul spaniol au trecut, practic, și de principala barieră care îi desparte de restul Europei. În realitate, statutul exclavei este mult mai complicat. Chiar dacă Ceuta aparține Spaniei, cei care ajung acolo nu pot pleca mai departe după bunul plac, iar procedurile administrative îi țin, de cele mai multe ori, blocați în oraș.

„Trebuie înțeles că Ceuta este teritoriu spaniol, dar nu face parte din spațiul Schengen. Cei care ajung acolo nu dobândesc automat libertatea de circulație în Europa. Practic, rămân blocați în exclavă și intră într-un proces administrativ. Zona este puternic militarizată, cu senzori, drone și garduri de securitate, astfel că este foarte greu să plece de acolo pe cont propriu. Cel mai probabil vor intra în procedurile de verificare și, ulterior, de returnare”, a explicat Anatolie Coșciug.

Enclava Ceuta şi Sahara Occidentală: efectul consecinţelor neintenţionate

Suspiciunile se îndreaptă spre autoritățile marocane

Încă din primele ore ale crizei, în spațiul public au apărut imagini cu autobuze și autoturisme care aduceau grupuri de tineri în apropierea gardului de frontieră. De aici a pornit și una dintre principalele întrebări: a fost vorba despre o mobilizare spontană sau despre o acțiune organizată? Coșciug spune că este prea devreme pentru o concluzie categorică, însă indiciile apărute până acum nu pot fi ignorate.

„Este încă devreme pentru concluzii, dar un lucru pare foarte clar: există numeroase indicii că autoritățile marocane au avut un rol în deplasarea acestor persoane spre frontieră. Au apărut imagini cu autobuze și mașini din care coboară grupuri de tineri chiar lângă graniță. Dacă autenticitatea acestor imagini va fi confirmată, nu vom mai putea vorbi despre un fenomen spontan, ci despre o acțiune organizată. Contextul seamănă foarte mult cu ceea ce am văzut la granița Belarus-Polonia sau la frontiera dintre Turcia și Grecia, unde migrația a fost folosită ca instrument de presiune politică asupra Uniunii Europene”, a subliniat specialistul.

Relațiile diplomatice dintre Maroc și Spania sunt deosebit de tensionate în condițiile în care autoritățile de la Rabat nu au recunoscut niciodată suveranitatea spaniolă pentru Ceuta și Melilla. O altă dispută dintre cele două state se referă la Sahara Occidentală, teritoriu controlat de Maroc în proporție de 80% după retragerea spaniolă din vremea dictaturii lui Franco. Totuși, Spania nu recunoaște pe deplin suveranitatea Marocului, ci doar o formă de „autonomie limitată”, aprobată în 2022 de Pedro Sanchez.

Întrebările nu se opresc însă la granița Marocului

Dacă imaginile și informațiile apărute până acum ridică suspiciuni privind rolul autorităților marocane, ele deschid și o altă discuție: cât de pregătită era Spania pentru un asemenea scenariu? Presa spaniolă scrie că existau avertismente încă din urmă cu două săptămâni, iar vulnerabilitatea frontierei era cunoscută inclusiv în rândul comunităților de migranți.

„Nu cred că un asemenea aflux de oameni s-ar fi putut produce fără implicarea autorităților locale. Din informațiile apărute în Spania, vulnerabilitatea fusese semnalată autorităților centrale încă de acum două săptămâni și circula deja în comunitățile de migranți”, a explicat Anatolie Coșciug.

Legislația spaniolă tratează diferit persoanele care încearcă să intre în Ceuta escaladând gardul și pe cele care ajung pe mare. În practică, această distincție poate influența atât procedurile aplicate de autorități, cât și viitoarele modificări legislative.

„Există și o problemă legislativă interesantă. Dacă cineva încearcă să intre în Ceuta escaladând gardul, poliția îl poate respinge imediat, prin așa-numitul pushback. Dacă însă persoana intră înot, legislația actuală nu reglementează foarte clar această situație. Este foarte probabil ca acest episod să ducă și la modificări legislative pentru a permite returnarea mai rapidă a migranților”, a subliniat specialistul.

Ce urmează pentru cei care au ajuns în exclavă

Odată trecută frontiera, aproape toți migranții vor încerca să obțină protecție internațională. Statisticile din ultimii ani arată însă că simpla prezență pe teritoriul spaniol nu este suficientă pentru acordarea azilului, iar cei care nu pot demonstra că sunt persecutați în țările de origine au șanse foarte mici să rămână în Europa.

Haos în Ceuta. Spania trimite Armata, după intrarea a mii de migranți. „E o invazie”: case ocupate cu forța, magazine închise, tensiuni cu Italia

„Majoritatea celor ajunși acolo vor solicita probabil azil, însă, în cele mai multe cazuri, cererile vor fi respinse rapid, deoarece nu există motive care să justifice acordarea protecției internaționale. În afara procedurii de azil, nu există căi legale prin care acești oameni să rămână în Europa pe termen lung”, a explicat Anatolie Coșciug.

Regularizarea promovată de Madrid intră din nou în dezbatere

Valul de la Ceuta a readus în atenție și politica de imigrație promovată de guvernul lui Pedro Sánchez. În ultimul an, executivul socialist a derulat unul dintre cele mai ample programe de regularizare din ultimii ani, argumentând că economia spaniolă are nevoie de forță de muncă și că sute de mii de oameni trăiau deja și munceau în țară fără un statut legal clar. Pentru opoziție, însă, măsura riscă să fie interpretată în afara Spaniei ca un semnal că accesul în această țară este mai ușor decât în alte state europene.

„Nu trebuie ignorat nici contextul politic din Spania. Guvernul socialist a promovat o amplă campanie de regularizare, prin care peste un milion de persoane au primit drept de ședere. Este foarte posibil ca și acest lucru să fi alimentat percepția că Spania este o destinație mai accesibilă pentru migranți. În același timp, trebuie spus că economia spaniolă are nevoie de forță de muncă, iar procesul de regularizare răspunde și acestei realități”, a subliniat specialistul.

Presiunea asupra Ceutei poate grăbi aplicarea noului Pact european privind migrația

Dacă estimările privind numărul celor ajunși la frontieră se confirmă, o exclavă cu aproximativ 80.000 de locuitori va trebui să facă față unei presiuni fără precedent. În astfel de situații, spune Coșciug, soluțiile discutate în ultimii ani la nivel european ar putea trece pentru prima dată de pe hârtie în practică.

„Ceuta are aproximativ 80.000 de locuitori. Dacă cifrele de 40.000 de migranți se confirmă, presiunea asupra enclavei devine uriașă. Tocmai de aceea este posibil să vedem, în premieră, utilizarea unor centre de triere amplasate în afara spațiului Uniunii Europene, o soluție prevăzută de noul Pact european privind migrația”, a explicat Anatolie Coșciug.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
A murit Franco Baresi. Legenda fotbalului italian s-a stins la 66 de ani
digi24.ro
image
Bolojan: Stare de alertă la nivel național. România va primi energie nucleară din Ucraina, ca ajutor de urgență
stirileprotv.ro
image
Dacia își mută producția noilor modele din România în Maroc din cauza prețurilor la energie, titrează presa din Maroc. Și presa franceză anunță noi producții Dacia în Maroc. Ce spune Dacia pentru „Gândul“
gandul.ro
image
Bolojan răspunde acuzațiilor lui Grindeanu privind hidrocentralele blocate: E simplu să vii cu acuze de natură politică
mediafax.ro
image
Ce s-a întâmplat în vestiarul FCSB după rușinea cu Auda? „Baciu nici nu a avut bunul simț să-și dea demisia!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum arată lumea când munca devine singurul scop? O autoare din Republica Moldova explorează prețul libertății într-un roman inspirat din propria experiență: „Mă sperie că cineva are puterea de a decide ce fel de viață duc”
libertatea.ro
image
Doliu în lumea filmului: Actorul din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor” a murit la 80 de ani
digi24.ro
image
Vești dure de la Floreasca, după accidentul celor de la Dinamo 2: „Traumatism cranio-cerebral grav. Intubat și ventilat mecanic”
gsp.ro
image
Cristiano Ronaldo arată așa la 41 de ani și nici nu se atinge de alimentul consumat de miliarde de oameni!
digisport.ro
image
Ce decizie a luat Minodora pentru viitorul fiului său. Artista s-a gândit din timp
click.ro
image
Niște turiști cazați la un hotel de 4 stele din Constanța au plecat în cameră cu 2,6 kg de salam și cașcaval de la micul dejun
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Lux şi opulenţă la o nuntă de interlopi din Vrancea. Florin Salam şi Dan Bursuc, printre cei 60 de naşi
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis pandemia Covid-19 și războiul din Iran
cancan.ro
image
Vârsta de pensionare va crește cu 5 ani pentru femei și cu 2 ani la bărbați. Când are loc schimbarea?
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
prosport.ro
image
Moștenitorii aflați în această situație nu vor plăti taxa pe succesiune. Proiectul a fost adoptat de Senat
playtech.ro
image
Istoria neagră a accidentelor rutiere de la Dinamo: de la plonjonul lui Dănciulescu în Lacul Morii la tragedia de la Câmpulung
fanatik.ro
image
Ce se va întâmpla cu prețurile la combustibil în România: un expert explică cum se va face calculul final după intrarea în vigoare a noii legi
ziare.com
image
Mihai Stoica, implicat într-un scandal uriaș după Auda - FCSB! I-a răsturnat masa
digisport.ro
image
Fotografie de colecție cu Orlando Zaharia, chiar din ziua nunții. Cum arătau juratul „Chefi la cuțite” și soția sa la cununia religioasă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Ce frumoasă s-a făcut fiica Adrianei Iliescu la 21 de ani. Cu ce se ocupă și ce meserie urmează să aibă: Îmi place ceea ce o să fac
romaniatv.net
image
Se știe cine îi va lua locul lui Putin! E o variantă mult mai rea: ”Să ne ferească Dumnezeu!”
mediaflux.ro
image
Vești dure de la Floreasca, după accidentul celor de la Dinamo 2: „Traumatism cranio-cerebral grav. Intubat și ventilat mecanic”
gsp.ro
image
INTERVIU | Flavia Boghiu povestește cu ochii în lacrimi drama unei mame refugiate din Ucraina și manipulările despre război: „Nu există să rămâi insensibil în fața unei asemenea tragedii. Românii au făcut, dacă vrei, bani ca să-i să-i ajute”
actualitate.net
image
Crater de 10 metri după explozia unei rachete rusești
actualitate.net
image
Ginerele Maiei Morgenstern, în ipostaze rare alături de băiețelul său. Cabiria: „Fotografii pe care le faci, dar nu le postezi”
click.ro
image
Vești bune pentru românii care își îngrijesc părinții sau bunicii. Un nou ajutor financiar a fost aprobat
click.ro
image
Horoscop august 2026. Luna marilor schimbări pentru multe zodii
click.ro
Mary și Frederik la plajă foto Profimedia jpg
Cel mai nonșalant și sexy rege din lume. Momentul incredibil în care și-a schimbat slipul pe plajă, în văzul tuturor
okmagazine.ro
emperor trajan jpg
Cei cinci împărați „buni” ai Romei. Secolul în care Imperiul a ajuns la apogeu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a reacționat Selly după ce Alex Ciucu nu a fost lăsat să intre în Nibiru cu animalul de companie
image
Ginerele Maiei Morgenstern, în ipostaze rare alături de băiețelul său. Cabiria: „Fotografii pe care le faci, dar nu le postezi”

OK! Magazine

image
Emblematica actriță și-a lansat contul de OnlyFans la 85 de ani! Senzualitatea nu are vârstă

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?