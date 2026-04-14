Rachetă balistică secretă a Ucrainei, capabilă de lovituri la 500 km, arma despre care „aproape nimeni nu știe”

Ucraina ar fi testat și utilizat deja în luptă o rachetă balistică secretă, cu o rază de acțiune de până la 500 de kilometri și viteze hipersonice, potrivit unei analize publicate de Defense Express.

Informațiile au fost deduse din declarațiile lui Fedir Venislavski, președintele comisiei parlamentare pentru securitate națională, care a confirmat existența unor sisteme de armament avansate utilizate deja împotriva unor ținte reale.

O armă secretă, deja folosită în luptă

Potrivit oficialului ucrainean, forțele armate dispun de „rachete despre care aproape nimeni nu știe”, capabile să lovească obiective aflate pe teritoriul inamic la distanțe de până la 500 de kilometri.

Analiștii consideră că nu este vorba despre simple teste, ci despre utilizări operative în condiții de război, ceea ce indică un nivel ridicat de maturitate tehnologică a sistemului.

Caracteristici estimate: viteză hipersonică și traiectorie suborbitală

Datele disponibile conturează profilul unei rachete balistice moderne:

-rază de acțiune: aproximativ 500 km

-altitudine atinsă: între 100 și 204 km (nivel suborbital)

-viteză: hipersonică, estimată la peste Mach 5

-număr de unități: necunoscut, dar probabil limitat

Specialiștii subliniază că viteza hipersonică nu este neapărat o noutate în cazul rachetelor balistice, însă combinația cu traiectoria și modul de utilizare indică o dezvoltare sofisticată.

Lansare din aer și lovire prin impact cinetic

Un detaliu esențial este metoda de lansare: există indicii că racheta ar putea fi lansată dintr-un avion de transport, de la o altitudine de aproximativ 8 kilometri. Această tehnică reduce stresul termic asupra rachetei în faza inițială și crește eficiența traiectoriei.

Mai mult, arma ar putea folosi impactul cinetic – și nu o încărcătură explozivă – pentru a distruge ținte, inclusiv în apropierea spațiului cosmic, o tehnologie similară cu cea utilizată în interceptarea sateliților.

Teste în perioada conducerii lui Budanov

Potrivit datelor analizate, testele ar fi avut loc înainte de finalul anului 2025, în perioada în care Direcția de Informații Militare a fost condusă de Kirilo Budanov.

În același timp, oficialii de la Kiev discută tot mai des despre necesitatea dezvoltării unor capabilități spațiale, inclusiv crearea unor „forțe spațiale” în cadrul armatei.

Dezvăluirile vin într-un context în care conflictul dintre Ucraina și Rusia capătă tot mai multe dimensiuni tehnologice.

Pe de o parte, Moscova este acuzată că dezvoltă arme capabile să distrugă sateliți – inclusiv rețeaua Starlink – iar pe de altă parte, Kievul accelerează propriile programe de rachete și tehnologii spațiale.

O cursă tehnologică accelerată

În paralel, industria ucraineană de apărare lucrează la noi generații de rachete balistice, precum proiectele FP-7 și FP-9, despre care se spune că ar putea extinde semnificativ capacitățile de lovire ale armatei.

Chiar dacă multe detalii rămân clasificate, un lucru devine clar: războiul modern nu se mai poartă doar pe frontul terestru, ci și în aer – și, din ce în ce mai mult, la limita spațiului cosmic.

Dezvoltatorul „Flamingo” rezervă denumirile Pelican și Peace Dove pentru noi rachete: ce sisteme sunt deja utilizate

O companie ucraineană din industria de apărare a depus cereri pentru înregistrarea unor noi mărci comerciale — Pelican și Peace Dove — asociate unor viitoare sisteme de armament. Informațiile provin din baza de date a mărcilor comerciale și sugerează extinderea unei game de rachete deja aflate în dezvoltare sau utilizare.

Noi denumiri pentru sisteme de lovire

La 30 martie 2026, compania Fire Point, cunoscută pentru producția de drone de atac FP-1 și FP-2 și a rachetei de croazieră FP-5 „Flamingo”, a depus mai multe cereri de înregistrare a unor mărci comerciale. Potrivit platformei Iprop-ua, acestea vizează echipamente destinate deplasării „pe uscat, în aer sau pe apă”, inclusiv drone și rachete ghidate sau neghidate.

Printre denumirile rezervate se numără Pelican și Peace Dove. Conform unor relatări din presa ucraineană, numele Pelican ar putea fi asociat cu o rachetă balistică aflată în dezvoltare, cunoscută sub indicativul FP-7. În același timp, nu există confirmări oficiale privind atribuirea exactă a acestor denumiri.

Cereri similare — inclusiv pentru marca „Flamingo” — se află în continuare în proces de examinare, fără o decizie finală.

Ce se știe despre rachetele FP-7 și FP-9

Fondatorul și inginerul-șef al companiei, Denys Shtilerman, a declarat anterior că se lucrează la două rachete balistice: FP-7 și FP-9, destinate lovirii unor ținte strategice.

FP-7 ar avea caracteristici comparabile cu cele ale rachetei americane ATACMS, cu o rază estimată de 300–400 km și o încărcătură de aproximativ 150 kg. Potrivit informațiilor disponibile, designul ar avea la bază racheta 48N6 utilizată în sistemele S-300 și S-400.

Reprezentanții companiei afirmă că FP-7 a efectuat deja teste de zbor, iar o posibilă utilizare operațională ar putea avea loc în cursul anului 2026.

În paralel, FP-9 este descrisă ca o rachetă cu rază mai lungă — până la aproximativ 900 km — și o încărcătură semnificativ mai mare, de circa 800 kg. Dacă aceste specificații se confirmă, sistemul ar putea atinge ținte aflate la distanțe considerabile, inclusiv în interiorul Federației Ruse. Totuși, nu există informații publice despre teste sau utilizări ale acestui model.

„Flamingo” — sistem deja utilizat

Un alt sistem asociat companiei este racheta de croazieră FP-5 „Flamingo”, pentru care există confirmări oficiale de utilizare. Potrivit Statului Major al Ucrainei, aceasta a fost folosită în mai multe atacuri asupra unor obiective militare și industriale.

Printre țintele menționate se numără instalații precum uzina „Promsintez” din regiunea Samara, poligonul Kapustin Yar și alte facilități militare. Aceste operațiuni indică faptul că anumite componente ale programului sunt deja funcționale.

Contextul mai larg al programelor de rachete

Dezvoltarea acestor sisteme are loc pe fondul unor programe mai vechi, precum racheta balistică Hrim-2 (cunoscută și ca „Sapsan”), aflată în dezvoltare de mai mulți ani și introdusă în producție începând cu 2025.

În ansamblu, aceste inițiative reflectă eforturile Ucrainei de a-și extinde capacitățile de lovire la distanță, într-un context de conflict prelungit și de adaptare continuă a industriei de apărare.

Deși multe detalii rămân neconfirmate oficial, rezervarea noilor denumiri sugerează că programul de rachete al Ucrainei continuă să evolueze. Dacă proiectele aflate în dezvoltare vor deveni operaționale, acestea ar putea extinde semnificativ raza și capacitatea de lovire a forțelor ucrainene, cu implicații directe asupra dinamicii conflictului.