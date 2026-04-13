Video Momentul în care rușii își ucid propriii militari în timpul unei evacuări, încălcând armistițiul de Paște

Forțele ruse și-ar fi ucis din greșeală trei dintre propriii militari în timpul evacuării unor răniți, în ciuda armistițiului de Paște care ar fi trebuit să fie în vigoare pe 12 aprilie, potrivit Brigăzii 24 Mecanizate a Ucrainei.

Sursă video: X @TheReasonable66

Forțele ruse au atacat soldați neînarmați cu drone FPV (controlate din perspectiva operatorului), în timp ce aceștia erau retrași de pe linia frontului în apropiere de Chasiv Yar, în regiunea Donețk, a transmis Brigada 24, numită după Regele Danylo, scrie Kyiv Independent.

„Se deplasau de la linia de contact spre spate, neînarmați, cu semne că primesc îngrijiri medicale și folosind cârje — în conformitate cu convențiile și condițiile armistițiului”, a precizat brigada.

Atacatorii nu știau că soldații răniți erau, de fapt, militari ruși capturați cu o zi înainte. Aceștia fuseseră evacuați primii pentru a testa dacă Rusia respectă armistițiul.

„Pentru a asigura evacuarea medicală în siguranță a propriului personal, comanda brigăzii a decis să îmbrace personalul capturat în uniforme neutre și să efectueze o evacuare de test pentru a verifica dacă inamicul își respectă propriile promisiuni”, a transmis unitatea.

Brigada a publicat imagini video ale incidentului. Publicația The Kyiv Independent nu a putut verifica aceste afirmații la momentul publicării.

Rusia a încălcat armistițiul de Paște anunțat de Kremlin, lansând noi valuri de atacuri cu drone asupra pozițiilor ucrainene, în pofida semnalelor venite din ambele tabere privind o posibilă apropiere a finalului războiului.

Într-un interval de 15 ore, de la ora 16:00 pe 11 aprilie până la ora 07:00 pe 12 aprilie, Rusia ar fi comis 2.299 de încălcări ale armistițiului, potrivit Statului Major.

Acestea includ 28 de operațiuni de asalt, 479 de bombardamente, 747 de atacuri cu drone kamikaze și 1.045 de lovituri cu drone FPV.

Deși armistițiul era prezentat ca un posibil gest umanitar, ambele părți continuă să se acuze reciproc de încălcări, iar perspectivele unui acord durabil rămân incerte.