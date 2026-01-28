Video Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți

Un tren de pasageri pe ruta Barvinkove–Lviv–Chop a fost atacat de drone rusești în regiunea Harkov, provocând moartea a cinci persoane și rănind alte zeci, potrivit autorităților locale. La momentul atacului, în tren se aflau peste 200 de pasageri.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat atacul, catalogându-l drept terorism.

„În orice țară, un atac cu drone asupra unui tren civil ar fi considerat în același mod – exclusiv terorism. Nu există și nu poate exista niciun scop militar în distrugerea civililor într-un vagon de tren. (... ) Rușii și-au sporit semnificativ capacitatea de a ucide și de a teroriza: investesc în progresul terorismului. Toți oamenii normali ai lumii ar trebui să pună presiune pe Rusia pentru a o pedepsi pentru ceea ce face și pentru a sprijini Ucraina”, a declarat Zelenski, postând un videoclip cu trenul în flăcări imediat după atac.

Parchetul Regional Harkov a confirmat că fragmente din cinci cadavre au fost găsite la fața locului, scrie dialog.

„Identificarea decedatului va fi posibilă doar după efectuarea testelor ADN”, se arată în raport.

Autoritățile continuă să evalueze numărul răniților și gradul de deteriorare a materialului rulant.

Potrivit informațiilor preliminare, forțele rusești au folosit trei drone kamikaze Geran-2. Două dintre acestea au lovit zona din apropierea trenului, iar una a lovit direct un vagon, provocând un incendiu.

Atacurile cu drone Geran-2, utilizate frecvent de armata rusă, au vizat anterior și alte obiective civile, subliniind escaladarea campaniei de teroare împotriva populației nevinovate.