 Punga de bomboane care a schimbat viața unui german: a câștigat o insulă în Canada. Cu cât a scos-o la vânzare | adevarul.ro
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Punga de bomboane care a schimbat viața unui german: a câștigat o insulă în Canada. Cu cât a scos-o la vânzare

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Un bărbat din Germania a devenit proprietarul unei insule private din Canada după ce a câștigat o promoție organizată de producătorul de dulciuri Haribo. Premiul, obținut în 2005, includea o insulă de aproximativ 6,5 hectare, o cabană din lemn și o canoe pentru pescuit. După mai bine de 20 de ani, germanul a decis să vândă proprietatea pentru aproximativ 220.000 de euro. 

Insula este scoasă la vânzare
Insula este scoasă la vânzare Foto: Gazete Oksijen/fb

Povestea a început în aprilie 2005, când compania Haribo a lansat o campanie promoțională neobișnuită. Matthias R., din localitatea Kahl am Main, în Bavaria, a participat la concurs și a câștigat premiul cel mare: o insulă privată în provincia canadiană Nova Scotia.

Promoția a fost una de amploare, compania pregătind peste 15 milioane de autocolante speciale pentru ambalajele dulciurilor. Pe lângă insulă, premiul includea o cabană din lemn, un bilet de avion pentru prima călătorie în Canada și o canoe echipată pentru pescuit. Câștigătorul a primit și o rezervă din celebrele bomboane gumate ale producătorului german, relatează Euronews.

Cum arată insula scoasă la vânzare

Proprietatea, cunoscută sub numele de Back Lake Islands, se află în comitatul Shelburne, în provincia canadiană Nova Scotia, pe coasta de est a țării. Terenul are aproximativ 6,5 hectare și include și o zonă umedă învecinată.

Potrivit anunțului imobiliar, insula poate fi accesată cu barca de pe continent și se află la aproximativ 30 de minute de facilitățile orașului Shelburne.

Pe proprietate se găsește o cabană din bușteni, cu două dormitoare și o baie. Oferta include și două ambarcațiuni de mici dimensiuni, un debarcader din lemn, un șopron pentru unelte și un generator.

Facilitățile sunt adaptate unui stil de viață simplu, în mijlocul naturii. Electricitatea este asigurată de panouri solare, apa este pompată direct din lac, iar cabana dispune de o toaletă ecologică. Zona oferă posibilități pentru pescuit, înot, plimbări cu canoea și drumeții.

De ce renunță proprietarul la insulă

Deși proprietatea a reprezentat un refugiu pentru familie timp de peste două decenii, întreținerea acesteia a devenit tot mai dificilă.

Părinții lui Matthias s-au ocupat ani la rând de îngrijirea insulei. Cu timpul însă, deplasările lungi au devenit mai greu de suportat, iar administrarea proprietății de la distanță a început să ridice probleme.

Călătoria din Germania până în Canada presupune aproximativ zece ore de drum, la care se adaugă transferurile și deplasarea cu barca până la insulă. Astfel, chiar și o ședere scurtă necesită timp și cheltuieli considerabile.

La acestea se adaugă taxele anuale. Impozitul pe proprietate este estimat la aproximativ 2.500 de euro pe an, fără a include biletele de avion, închirierea unei mașini și eventualele reparații.

În aceste condiții, proprietarul a decis că este momentul să renunțe la insula câștigată în urma promoției.

Cât costă insula din Canada

Proprietatea este scoasă la vânzare pentru 348.000 de dolari canadieni, echivalentul a aproximativ 220.000 de euro, potrivit anunțului publicat de agenția imobiliară specializată în vânzarea de insule private.

Pentru viitorul cumpărător, oferta include atât terenul, cât și cabana și dotările necesare pentru petrecerea timpului în mijlocul naturii. Totuși, accesul dificil și cheltuielile recurente rămân aspecte importante de luat în calcul.

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