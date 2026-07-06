Provocări periculoase în Marea Norvegiei. Un avion rusesc de spionaj a hărțuit un portavion britanic, forțând intervenția avioanelor F-35

O nouă demonstrație de forță iresponsabilă din partea Moscovei a avut loc în Marea Norvegiei. Un avion de recunoaștere rusesc s-a apropiat periculos de mult de nava-amiral a Marii Britanii și a lansat dispozitive de urmărire subacvatică, forțând intervenția avioanelor de vânătoare F-35, relatează The Sun.

Ministerul britanic al Apărării a denunțat comportamentul „periculos și neprofesionist” al echipajului rus, după un incident de o gravitate deosebită petrecut pe 2 iulie 2026. Un avion de spionaj rusesc de tip Bear-F (Tupolev Tu-142), o aeronavă cu rază lungă de acțiune concepută pentru vânătoarea de submarine, a provocat o alertă maximă în rândul forțelor navale aliate, după ce s-a apropiat în mod repetat și nejustificat de portavionul britanic HMS Prince of Wales.

Potrivit oficialilor de la Londra, aeronava rusească, care de regulă este înarmată cu torpile și încărcături de adâncime, a survolat zona la o altitudine foarte joasă și a lansat „zeci” de balize hidroacustice în imediata apropiere a grupului naval britanic. Aceste dispozitive funcționează ca niște microfoane subacvatice folosite pentru a detecta și urmări mișcările submarinelor.

În ciuda tentativelor repetate ale forțelor britanice de a contacta aeronava rusă pe frecvențele internaționale de urgență pentru a avertiza echipajul de 11 membri asupra riscurilor, apelurile au fost complet ignorate. Reacția Londrei a fost imediată: două avioane de vânătoare F-35 Lightning ale Royal Air Force au fost ridicate de urgență pentru a intercepta și escorta avionul rusesc până când acesta a părăsit perimetrul de exerciții.

De la incidente maritime la atacuri cu drone

Incidentul s-a produs în timp ce Grupul de Luptă al portavionului britanic, evaluat la 3,2 miliarde de lire sterline, coordona manevre militare în cadrul operațiunii aliate „Arctic Sentry” – o misiune NATO menită să consolideze securitatea în regiunea Arctică și în Atlanticul de Nord. Nava-amiral era escortată de distrugătorul antiaerian HMS Duncan, înarmat cu sisteme de rachete Sea Ceptor, și de nava de suport RFA Tidespring.

Această regiune este considerată un punct critic pentru securitatea Europei. În Peninsula Kola din apropiere se află cea mai mare parte a arsenalului nuclear al Rusiei. Experții militari avertizează că Moscova are în vizor așa-numitul „coridor Bear” (strâmtoarea dintre Norvegia și insulele Svalbard), un coridor strategic de 400 de mile prin care submarinele rusești ar putea pătrunde nedetectate în Atlantic, punând Marea Britanie direct în raza de acțiune a rachetelor hipersonice.

„Totul este un joc de-a șoarecele și pisica, o confruntare continuă”, a explicat Tom Sharpe, fost comandant în cadrul Royal Navy și specialist în urmărirea submarinelor rusești. „Cu cât îi putem ține mai departe, spre est, cu atât este mai bine pentru noi. Asta înseamnă că sunt dincolo de raza de acțiune a rachetelor și le este mult mai greu să interfereze cu cablurile noastre submarine și cu infrastructura critică.”

Această nouă provocare vine în contextul în care tensiunile dintre Rusia și statele NATO au atins cote alarmante. Recent, o fregată rusească a deschis focul în Canalul Mânecii în direcția unui iaht civil neînarmat, la bordul căruia se aflau doi pensionari britanici.

Mai mult, un raport recent publicat de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS) avertizează că Rusia folosește o „flotă fantomă” de nave comerciale pentru a lansa sute de drone de recunoaștere deasupra Europei și a Marii Britanii. Campania de spionaj, care durează de aproximativ 18 luni, a vizat aeroporturi, baze militare și facilități nucleare din 12 state membre NATO, inclusiv bazele aeriene RAF Fairford, Feltwell, Lakenheath și Mildenhall din Anglia. Conform analiștilor, aceste acțiuni hibride sunt menite să testeze vulnerabilitățile Occidentului și să pregătească terenul pentru un potențial conflict pe scară largă.