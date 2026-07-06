search
Luni, 6 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Polonia investește masiv în apărare, însă doar două divizii sunt gata pentru o intervenție rapidă în caz de război cu Rusia

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În cazul unui potențial conflict militar cu Rusia, doar două dintre cele șase divizii de infanterie ale armatei poloneze ar fi capabile să intre în luptă din primele ore. Restul unităților se află încă în fază de formare sau au nevoie de o perioadă de mobilizare cuprinsă între câteva zile și o lună, conform unei analize publicate de cotidianul Rzeczpospolita.

Unitățile de infanterie din estul țării sunt gata de acțiune în termen de șapte zile/FOTO:EPA/EFE
Unitățile de infanterie din estul țării sunt gata de acțiune în termen de șapte zile/FOTO:EPA/EFE

Unitățile din estul țării sunt gata de acțiune în termen de șapte zile, în timp ce diviziile din vest ar avea nevoie de până la 30 de zile pentru a deveni complet operaționale. Cele două structuri aflate în stare de alertă maximă sunt Divizia 16 și Divizia 18 Mecanizată, ambele desfășurate de-a lungul frontierelor estice ale țării.

Conform clasificării stabilite de șeful Statului Major General al Forțelor Armate Poloneze, generalul Wiesław Kukuła, aceste divizii din est aparțin primului eșalon. În schimb, alte două divizii planificate pentru această regiune (Divizia 1 și Divizia 8) se află abia în primele etape de constituire.

Vulnerabilitățile flancului vestic

Cea mai critică situație se înregistrează în partea de vest a Poloniei. Diviziile incluse în eșalonul al doilea – Divizia 11 Blindată și Divizia 12 Mecanizată – se confruntă cu un deficit sever de personal și tehnică militară.

Experții militari avertizează că majoritatea unităților din vest nu pot fi trimise pe front din prima zi a unui conflict, având nevoie de până la 30 de zile pentru a-și completa efectivele.

Echipament învechit

Divizia 12 dispune în prezent de doar 58 de tancuri (echivalentul unui singur batalion), fiind cea mai slab echipată unitate din țară.

Tehnică de concepție sovietică

Militarii din această divizie utilizează în continuare vehicule de luptă BMP-1, obuziere „Gvozdika” și sisteme de rachete „Grad”. Toate blindatele moderne, cum ar fi tancurile americane Abrams și cele sud-coreene K2, sunt trimise cu prioritate către flancul estic.

Divizia 11 se află în prezent în proces de recuperare a tancurilor Leopard 2, care fuseseră transferate anterior altor unități pentru a înlocui vechile tancuri sovietice T-72M1 transmise ca ajutor militar.

Cursa înarmării versus realitatea din teren

Polonia desfășoară de câțiva ani un program accelerat de consolidare a flancului estic al NATO. Varșovia a crescut numărul total de militari, a înființat noi unități și a trimis forțe suplimentare în statele baltice, dezvoltând în paralel o infrastructură defensivă masivă la granițele cu Belarus și Rusia.

Pe lângă mobilizarea de trupe, Polonia derulează contracte majore de reînarmare, achiziționând sisteme antiaeriene Patriot, lansatoare HIMARS și blindate de ultimă generație.

Cu toate acestea, evaluarea actuală a capacității de luptă arată că achizițiile masive de armament nu au rezolvat încă problemele structurale legate de recrutare, logistică și capacitate de desfășurare rapidă a trupelor în caz de criză majoră.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cele trei misiuni „fără precedent” pe care China ar trebui să le execute dacă va invada Taiwanul
digi24.ro
image
Sfere misterioase, aduse de valuri pe o plajă din Queensland. Populația a fost avertizată să nu le atingă
stirileprotv.ro
image
Efectele politicilor lui Bolojan. Consumul s-a prăbușit în România pentru a zecea lună consecutiv. Datele dezastrului, de la Institutul Național de Statistică
gandul.ro
image
Haos pe aeroporturile europene din cauza noului sistem de intrare/ieșire. Întârzieri de până la 5h
mediafax.ro
image
Surpriză înainte de ML Vitebsk – Universitatea Craiova! Și-au prezentat noul transfer chiar în Ungaria
fanatik.ro
image
Polițiștii-torționari de la Secția 16 s-au acuzat reciproc la ultimul termen de judecată. Avocat: „Viorel Șeicaru îi teroriza pe tinerii agenți din subordine”
libertatea.ro
image
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de un ordin de restricție”
digi24.ro
image
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
gsp.ro
image
Vinicius s-a dus direct la Haaland, în timpul interviului. Gestul făcut în fața "Bestiei", cu zeci de reporteri prezenți
digisport.ro
image
Alice Peneacă, primele declarații după cununia civilă de la mare! Când și unde va avea loc nunta?
click.ro
image
Din Uricani, în Legiunea Străină. Cum a ajuns un puști sărac de la munte unul dintre cei mai buni parașutiști ai Franței
antena3.ro
image
Una dintre cele mai de succes companii pornite din România stă pe un munte de cash şi nu are niciun credit. Tocmai a raportat venituri de jumătate de miliard de dolari
zf.ro
image
Vijelii, grindină și ploi torențiale în mai multe zone ale ţării. Prognoza pentru Bucureşti
observatornews.ro
image
O nouă boală se răspândește în Europa, de la animale la om. Zeci de cazuri au fost confirmate
cancan.ro
image
SIE, controlat de 3 parlamentari cu 10.000 lei pensie militară. Unul dintre ei a fost condamnat la închisoare
newsweek.ro
image
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
prosport.ro
image
Vremea se strică din nou. Zonele din România în care se răceşte, va ploua zile la rând
playtech.ro
image
Cristi Chivu, poza Campionatului Mondial! Antrenorul român, fotografiat lângă cel mai tare om din fotbal la Argentina – Insulele Capului Verde
fanatik.ro
image
Ce autostrăzi din PNRR sunt deja pierdute. Mai sunt doar câteva săptămâni pentru salvarea proiectelor, iar Guvernul Bolojan intră în a treia lună de interimat
ziare.com
image
Federaţia Franceză de Fotbal, cea mai tare reacție după ce FIFA i-a anulat cartonașul roșu americanului Balogun
digisport.ro
image
Un cuplu de pensionari riscă o amendă după ce au plantat o grădină lângă casă. „Pare o vânătoare de vrăjitoare”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată super vila în care locuiește David Popovici. Lângă locuința sa există terenuri de sport și o piscină semiolimpică / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 6 Iulie. Ziua în care ghinionul se poate transforma în cel mai mare noroc 
mediaflux.ro
image
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Romanița Iovan sfidează trecerea timpului! Secretul siluetei și al tenului impecabil la 61 de ani. „Mă bucur când primesc astfel de complimente”
click.ro
image
Loredana Groza, răvășitoare în Monaco. Artista și-a surprins fanii cu imagini spectaculoase în costum de baie
click.ro
image
Cum şi-a sărbătorit Medana, soția lui Alin Oprea, băiatul? Ce a putut să-i transmită solistul de la Talisman fiului său vitreg? „Au o relație apropiată”
click.ro
Kate Middleton și familia Instagram jpg
"Suntem mândri de tine, mamă!" Kate Middleton, primită cu emoție și afecțiune de copiii ei și restul familiei, la coborârea de pe munte
okmagazine.ro
Madonna foto Profimedia jpg
A stat în comă două zile, dar nu boala a adus-o pe Madonna în pragul sinuciderii
clickpentrufemei.ro
Curtea Husarilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că actuala Curte a Husarilor făcea parte din sistemul de fortificații al Castelului Corvinilor încă din secolul al XV-lea?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alice Peneacă, primele declarații după cununia civilă de la mare! Când și unde va avea loc nunta?
image
Romanița Iovan sfidează trecerea timpului! Secretul siluetei și al tenului impecabil la 61 de ani. „Mă bucur când primesc astfel de complimente”

OK! Magazine

image
„Creatori de toxicitate și haos”, Meghan și Harry îi dau o nouă lovitură Regelui! Ce au decis în privința lui Archie și Lilibet

Click! Pentru femei

image
A stat în comă două zile, dar nu boala a adus-o pe Madonna în pragul sinuciderii

Click! Sănătate

image
Ai tensiune mare? Sofia Vergara vrea să știi despre acest test de urină!