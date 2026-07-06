Polonia investește masiv în apărare, însă doar două divizii sunt gata pentru o intervenție rapidă în caz de război cu Rusia

În cazul unui potențial conflict militar cu Rusia, doar două dintre cele șase divizii de infanterie ale armatei poloneze ar fi capabile să intre în luptă din primele ore. Restul unităților se află încă în fază de formare sau au nevoie de o perioadă de mobilizare cuprinsă între câteva zile și o lună, conform unei analize publicate de cotidianul Rzeczpospolita.

Unitățile din estul țării sunt gata de acțiune în termen de șapte zile, în timp ce diviziile din vest ar avea nevoie de până la 30 de zile pentru a deveni complet operaționale. Cele două structuri aflate în stare de alertă maximă sunt Divizia 16 și Divizia 18 Mecanizată, ambele desfășurate de-a lungul frontierelor estice ale țării.

Conform clasificării stabilite de șeful Statului Major General al Forțelor Armate Poloneze, generalul Wiesław Kukuła, aceste divizii din est aparțin primului eșalon. În schimb, alte două divizii planificate pentru această regiune (Divizia 1 și Divizia 8) se află abia în primele etape de constituire.

Vulnerabilitățile flancului vestic

Cea mai critică situație se înregistrează în partea de vest a Poloniei. Diviziile incluse în eșalonul al doilea – Divizia 11 Blindată și Divizia 12 Mecanizată – se confruntă cu un deficit sever de personal și tehnică militară.

Experții militari avertizează că majoritatea unităților din vest nu pot fi trimise pe front din prima zi a unui conflict, având nevoie de până la 30 de zile pentru a-și completa efectivele.

Echipament învechit

Divizia 12 dispune în prezent de doar 58 de tancuri (echivalentul unui singur batalion), fiind cea mai slab echipată unitate din țară.

Tehnică de concepție sovietică

Militarii din această divizie utilizează în continuare vehicule de luptă BMP-1, obuziere „Gvozdika” și sisteme de rachete „Grad”. Toate blindatele moderne, cum ar fi tancurile americane Abrams și cele sud-coreene K2, sunt trimise cu prioritate către flancul estic.

Divizia 11 se află în prezent în proces de recuperare a tancurilor Leopard 2, care fuseseră transferate anterior altor unități pentru a înlocui vechile tancuri sovietice T-72M1 transmise ca ajutor militar.

Cursa înarmării versus realitatea din teren

Polonia desfășoară de câțiva ani un program accelerat de consolidare a flancului estic al NATO. Varșovia a crescut numărul total de militari, a înființat noi unități și a trimis forțe suplimentare în statele baltice, dezvoltând în paralel o infrastructură defensivă masivă la granițele cu Belarus și Rusia.

Pe lângă mobilizarea de trupe, Polonia derulează contracte majore de reînarmare, achiziționând sisteme antiaeriene Patriot, lansatoare HIMARS și blindate de ultimă generație.

Cu toate acestea, evaluarea actuală a capacității de luptă arată că achizițiile masive de armament nu au rezolvat încă problemele structurale legate de recrutare, logistică și capacitate de desfășurare rapidă a trupelor în caz de criză majoră.