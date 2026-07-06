„Există riscul ca Rusia să devină disperată”. Cum se pregătește o insulă suedeză din Marea Baltică pentru o eventuală invazie

Inițiativele de reziliență civilă și tinerii recruți militari sunt pregătiți în avans pentru situația în care președintele Vladimir Putin ar decide să testeze determinarea NATO pe flancul nordic.

În urmă cu doar patru luni, Ella Adman abia își terminase studiile liceale și nu ținuse niciodată o armă în mână. Astăzi, tânăra de 19 ani, aflată în serviciul militar obligatoriu, poartă o pușcă de asalt în timpul exercițiilor de la o bază militară din Gotland – o insulă suedeză de o importanță strategică crucială în Marea Baltică. În doar câteva zile, ea urmează să plece în prima sa misiune oficială la Stockholm, pentru a asigura paza familiei regale.

Adman este una dintre sutele de recruți trimiși la baza de lângă orașul medieval fortificat Visby, ca parte a unui proces rapid de remilitarizare a insulei Gotland. În perioada de vârf a Războiului Rece, insula găzduia patru regimente și putea mobiliza până la 25.000 de soldați. Însă în 2005, Suedia a desființat ultimul regiment de aici, lăsând apărarea în seama unui batalion redus al Gărzii Naționale.

Poziționată la doar 275 de kilometri de Kaliningrad – exclava rusă puternic militarizată dintre Lituania și Polonia – Gotland este văzută de analiști drept punctul ideal prin care Moscova ar putea încerca să obțină controlul asupra zonei maritime, numită simbolic în prezent „marea NATO”.

Cine controlează Gotland, controlează Marea Baltică

În planurile de apărare ale Suediei pentru perioada 2025-2030, un atac surpriză asupra insulei Gotland – pe cale aeriană sau maritimă – este catalogat drept unul dintre cele șapte scenarii critice care necesită planificare prioritară.

„Dacă poți controla insula Gotland, poți controla întreaga Mare Baltică. Prin urmare, trebuie să menținem controlul aici – pentru Suedia, dar și pentru NATO”, afirmă colonelul Andreas Gustafsson, comandantul forțelor armate suedeze din Gotland.

De la aderarea Suediei la Alianța Nord-Atlantică, insula a devenit un teren constant pentru exerciții militare comune. Totuși, extinderea capabilităților este frânată de lipsa de echipamente la nivel european: „NATO se află într-o fază majoră de extindere, ceea ce înseamnă că toată lumea caută tehnică militară, în special sisteme de artilerie. Acest lucru prelungește timpii de livrare”, explică Gustafsson.

Deși un atac convențional pe termen scurt este puțin probabil, riscurile de spionaj și sabotaj rămân ridicate. Oficialii suedezi avertizează că insula ar putea deveni extrem de vulnerabilă în cazul unui eventual acord de încetare a focului în Ucraina, care ar permite Rusiei să își redirecționeze rapid forțele către Finlanda și statele baltice.

„Apararea totală”: Strategia civilă inspirată din conflictul din Ucraina

Mikael Frisell, directorul general al Agenției Suedeze pentru Apărare Civilă și Reziliență (MSB), subliniază că securitatea insulei depinde în egală măsură de o componentă civilă robustă. Din cauza izolării geografice, Gotland riscă să fie complet blocată în caz de conflict, motiv pentru care autoritățile încearcă să o transforme într-o zonă complet autosuficientă.

Folosind datele și lecțiile desprinse din războiul din Ucraina, serviciile de urgență locale sunt instruite pentru: gestionarea unui număr masiv de victime; neutralizarea muniției neexplodate; operațiuni de căutare și salvare în clădiri dărâmate.

La nivel local, inițiative precum Stark socken (Comunitatea Puternică) implică direct comunitatea. Locuitorii din mediul rural au început deja cartografierea surselor proprii de apă, verificarea stocurilor de alimente, a generatoarelor de energie și organizarea unor centre comunitare de siguranță unde oamenii se pot adăposti, pot găti și pot obține informații în caz de criză.

Modelul de „apărare totală” implementat în Gotland a atras deja atenția altor state membre NATO, inclusiv a Marii Britanii, fiind considerat un punct de referință pentru reziliența în fața amenințărilor hibride moderne.