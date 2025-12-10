Video Sindicaliștii din învățământ protestează în fața Guvernului: „A venit momentul să le mulțumim... în stilul nostru!”. Ce le transmite Ministerul Educației

Sindicaliștii din învățământ protestează miercuri, 10 decembrie, de la ora 13 în fața Guvernului. Profesorii cer anularea măsurilor de austeritate și avertizează că nu renunță la drepturile lor.

UPDATE 13.11 Sindicaliștii cer demisia ministrului Educației, Daniel David

Manifestanții au ridicat pancarte cu mesaje precum „Noi vrem respect”, „Performanță, doar cu ordonanță”

Se scandează: „Demisia! Demisia! Demisia!”.

Protestatarii spun că vocea lor trebuie auzită la Guvern.

Știrea inițială

„În 2025, „cadourile” Guvernului Bolojan pentru noi au fost doar tăieri, norme mărite, școli închise și hotărâri judecătorești neplătite. A venit momentul să le mulțumim... în stilul nostru! Pe 10 decembrie, ieșim din nou în stradă. Nu renunțăm la drepturile noastre. Vino în Piața Victoriei, de la ora 13:00, să-i „colindăm” pe guvernanți așa cum merită! Vocea ta trebuie să se audă!”, se arată într-un mesaj distribuit pe Facebook de Federatia Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”

Ministerul Educației le-a transmis miercuri sindicaliștilor că nu există discuţii privind creșterea normei didactice şi nici în legătură cu alte măsuri care-i vizează.

„Ca urmare a informaţiilor eronate vehiculate recurent în spaţiul public privind o eventuală creştere a normei didactice, Ministerul Educaţiei şi Cercetării precizează faptul că nu există discuţii în această privinţă şi nici în legătură cu alte măsuri fiscal-bugetare în învăţământul preuniversitar”, a transmis, miercuri, Ministerul Educaţiei.

Potvribit ministerului, măsurile fiscal-bugetare cu impact în educaţie au fost luate, din acest moment sistemul având nevoie de „stabilitate şi dezvoltare”.

„Încurajăm oamenii educaţiei să urmărească informaţiile oficiale comunicate de minister şi să nu reacţioneze la dezinformări”, a transmis instituția, prin vocea ministrului Danie David.