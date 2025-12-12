search
Vineri, 12 Decembrie 2025
Adevărul
Premierul Italiei Giorgia Meloni scoate la licitație cadourile primite de la lideri străini. Pe lista bunurilor se află covoare, bijuterii, tablouri

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, va scoate la licitație o parte din cadourile primite în timpul călătoriilor oficiale făcute în străinătate. Valoarea totală estimată este de aproximativ 800.000 de euro.

Giorgia Meloni, premierul Italiei FOTO: EPA EFE
Premierul italian Giorgia Meloni va scoate la licitație o parte din cadourile primite în timpul călătoriilor sale oficiale în străinătate. Valoarea totală estimată este de aproximativ 800.000 de euro, scrie Mediafax.

Lista cadourilor care vor licitate nu a fost încă dezvăluită. Totuși, sunt peste 270 de cadouri, care sunt păstrate în prezent într-o cameră din Palazzo Chigi, mai relevă sursa citată.

Statui, costume tradiționale și covoare, pe lista cadourilor care vor fi la licitație

Presa italiană trece în revistă câteva cadouri mai importante, care vor fi la licitație. Printre acestea se află și cel din partea premierului indian Narendra Modi, respectiv o rochie tradițională a femeilor din Kerala. Aceasta a fost dăruită Giorgiei Meloni în noiembrie 2022, la summitul G20 de la Bali.

De asemenea, și statueta lui Javier Milei cu un ferăstrău cu lanț în mână, cadou din partea președintelui argentinian în vizită la Roma, va fi scoasă la licitație. Alte cadouri de pe listă sunt un sac de orez din Pakistan, dar și aproximativ 15 covoare primite în timpul călătoriilor în Libia și în alte țări arabe.

Și câteva bijuterii primite de Giorgia Meloni în timpul vizitelor sale vor fi la licitație: două brățări din metal, patru tablouri, o farfurie din metal, un colier, un inel și cercei.

Pentru licitație au fost alese obiecte în valoare de peste 300 de euro, întrucât legea prevede că premierul nu le poate păstra pentru sine.

