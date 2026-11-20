Un incident a avut loc joi, la Bruxelles, unde doi protestatari au aruncat cu cenușă asupra comisarului european pentru sănătate, Olivér Várhelyi, chiar înainte ca acesta să își înceapă discursul în cadrul unui summit dedicat luptei împotriva cancerului.

Protestatarii au aruncat cu cenușă în comisarul european Foto: Captură video X

Acțiunea a fost organizată în semn de protest față de modificările propuse de Comisia Europeană privind legislația referitoare la pesticide. „Aceasta este cenușa oamenilor pe care îi omorâți cu pesticidele”, ar fi strigat unul dintre activiști în timpul incidentului.

Potrivit grupului francez Les Soulèvements de la Terre (Răscoalele Pământului), protestul a fost organizat de patru organizații. Patru persoane au fost arestate, printre care și Fleur Breteau, scriitoare și activistă franceză diagnosticată cu cancer. În paralel, în fața clădirii în care se desfășura summitul, fermieri și pacienți bolnavi de cancer au încercat să se alăture manifestației, însă au fost opriți de poliția belgiană, potrivit Politico.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat incidentul, afirmând că violența nu își are locul într-o societate democratică.

„Acest comportament este inacceptabil într-o societate liberă și democratică. Toată lumea are dreptul să își exprime opiniile, inclusiv în ceea ce privește politicile Uniunii Europene. Însă atacurile fizice și violența nu își au locul într-o astfel de societate”, a transmis aceasta.

Disputa vizează noile reguli europene privind pesticidele

În centrul controversei se află pachetul de măsuri „Omnibus X”, propus de Comisia Europeană, care urmărește simplificarea procedurilor și reducerea birocrației pentru autorizarea pesticidelor.

Organizațiile de mediu și cele care militează pentru protejarea sănătății publice avertizează însă că modificările ar putea reduce nivelul de protecție a populației și a mediului înconjurător.

Miercuri, peste 2.000 de oameni de știință au semnat o scrisoare prin care solicită suspendarea propunerii până la realizarea unui studiu independent privind efectele acesteia.

Protestele nu se opresc la Bruxelles. O nouă manifestație este programată pentru 24 noiembrie, în fața Parlamentului European din Strasbourg, unde peste 300 de organizații din 25 de țări și-au anunțat participarea. Acestea vor cere renunțarea la modificările propuse pentru legislația europeană privind pesticidele.