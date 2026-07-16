Continuă tensiunile în Armata Ucrainei. Un general important demisionează în semn de protest după plecarea ministrului Apărării, Mihail Fedorov

Generalul Pavlo Elizarov, adjunct al comandantului Forțelor Aeriene ale Ucrainei, și-a depus demisia, în semn de protest față de înlăturarea lui Mihailo Fedorov din funcția de ministru al Apărării. La Kiev, oamenii au ieșit în stradă din același motiv.

Elizarov a anunțat decizia într-o postare publicată pe Facebook, unde a susținut că Fedorov a avut un rol important în promovarea unor reforme strategice în domeniul apărării antiaeriene, potrivit publicației ucrainene Dialog.ua.

Ofițerul ucrainean a avertizat că blocarea acestor reforme ar putea avea consecințe grave asupra capacității de apărare a țării în fața atacurilor aeriene rusești. În documentele oficiale, el ar fi indicat „motive familiale” drept temei pentru încetarea contractului și părăsirea serviciului militar.

Neoficial însă, Pavlo Elizarov a mărturisit că decizia sa este legată de schimbările de la conducerea Ministerului Apărării.

Potrivit Dialog.ua, generalul Elizarov a apreciat că îndepărtarea lui Mihail Fedorov reprezintă „un mare rău pentru capacitatea de apărare a țării”.

Demisia survine după ce, pe 15 iulie, Mihailo Fedorov a fost demis din funcția de ministru al Apărării, în contextul unei remanieri guvernamentale inițiate de președintele Volodimir Zelenski.

Fostul premier Iulia Svîrîdenko a declarat că modificările din Executiv sunt necesare pentru consolidarea activității guvernului și a relațiilor cu partenerii internaționali.

Până în prezent, autoritățile de la Kiev nu au anunțat oficial cine va prelua portofoliul Apărării.

Potrivit informațiilor neconfirmate citate de Dialog.ua, unul dintre numele vehiculate pentru această funcție este cel al actualului ministru de Interne, Igor Klimenko.

Proteste la Kiev

Demiterea lui Fedorov a generat un val de proteste la Kiev.

Protestatarii îi cer lui Zelenski revenirea asupra deciziei de înlăturarea a

În jumătatea de an petrecută la conducerea Ministerului Apărării, Fedorov a fost creditat cu reformarea instituției, îmbunătățirea sistemului de achiziții militare și reducerea nivelului de corupție. Mandatul său a coincis și cu o perioadă în care armata ucraineană a intensificat atacurile cu drone cu rază lungă asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, afectând infrastructura energetică și provocând penurii de combustibil în mai multe regiuni.

Reforma achizițiilor și dezvoltarea programului de drone

În mesajul de rămas-bun, ministrul în vârstă de 35 de ani a enumerat principalele proiecte realizate în mandatul său. Printre acestea se numără limitarea accesului trupelor ruse la serviciile Starlink, extinderea producției și achiziției de drone utilizate împotriva liniilor logistice ruse și în operațiunile din Crimeea ocupată.

Fedorov a susținut că sistemul de achiziții pentru apărare a fost restructurat în profunzime, măsură care ar fi generat economii de ordinul miliardelor de dolari pentru bugetul statului.

Chiar în ziua în care și-a anunțat plecarea, oficialul a declarat că Ucraina a testat cu succes o nouă rachetă balistică dezvoltată pe plan intern.