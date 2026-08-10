Bărbat trimis în judecată pentru incitare la violență și propagandă fascistă. Mesajele i-ar fi vizat pe evrei, PSD și pe Anca Alexandrescu

Un bărbat aflat sub control judiciar a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București, fiind acuzat de mai multe fapte de incitare la violență, ură și discriminare, dar și de distribuirea unor materiale fasciste, legionare, xenofobe și rasiste.

Potrivit procurorilor, în cursul anului 2025, inculpatul ar fi publicat pe profilul său de pe o rețea de socializare mai multe mesaje prin care ar fi incitat la violență și ură împotriva unor persoane de anumite naționalități, dar și împotriva membrilor unei formațiuni politice.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi îndemnat, de asemenea, publicul să comită acte de violență împotriva unei realizatoare de emisiuni de televiziune. Potrivit unor surse G4 Media, mesajele postate pe contul personal de pe o rețea socială ar fi vizat în mod concret evrei și români, precum și Partidul Social Democrat și pe realizatoarea TV Anca Alexandrescu.

În același timp, procurorii îl acuză că a pus la dispoziția publicului, prin intermediul aceluiași profil, materiale considerate fasciste, legionare, xenofobe și rasiste. Una dintre acuzații vizează în mod distinct distribuirea unor astfel de materiale prin intermediul unui sistem informatic.

În total, inculpatul a fost trimis în judecată pentru două infracțiuni de incitare la violență, ură sau discriminare, două infracțiuni privind distribuirea sau punerea la dispoziția publicului a unor materiale fasciste, legionare și rasiste și o infracțiune de instigare publică.

Dosarul a fost înaintat instanței la 6 august 2026, iar inculpatul se află în continuare sub măsura controlului judiciar.

Parchetul precizează că trimiterea în judecată reprezintă o etapă a procesului penal și nu înlătură în niciun fel prezumția de nevinovăție a inculpatului.